НБУ установил порядок выемки документов у банка

Национальный банк Украины установил порядок выемки оригиналов первичных банковских документов и раскрытия банковской тайны только по решению следователя или суда о временном доступе к имуществу и документам в установленном порядке.

Об этом говорится в постановлении Нацбанка от 4 июня №194, зарегистрированном Минюстом 26 июля, и вступающем в действие со дня официального опубликования.

"Копии первичных документов, регистров бухгалтерского учета и отчетов могут быть изъяты у банка только по решению соответствующих органов, принятом в пределах их полномочий, предусмотренных законами Украины», - говорится в постановлении. Согласно постановлению, выемка оригиналов указанных документов проводится на основании решения следователя или суда о временном доступе к имуществу и документам в порядке, установленном Криминальным процессуальным кодексом Украины. Как говорится в постановлении, банк обязан предоставить временный доступ к первичным документам, регистрам бухгалтерского учета и отчетам, указанным в решении, при этом представитель банка обязан ознакомиться с решением, а также получить копию этого решения, опись документов и копию протокола о проведении выемки документов. Аналогичный порядок установлен для выемки документов во время проведения обыска, при этом уполномоченные лица на проведение обыска также обязаны предоставить соответствующее разрешение на его проведение и на осмотр имущества. Копии изъятых документов хранятся банком в установленном порядке в делах вместо изъятых документов, копии решений об их изъятии и/или проведении обыска — в отдельных делах. Постановлением установлено, что при потере или уничтожении первичных документов руководитель банка письменно сообщает об этом лицу, проводящему выемку, и назначает комиссию для расследования.

Этим же постановлением Нацбанк внес соответствующие изменения в правила хранения, защиты, использования и раскрытия банковской тайны.

Как сообщал УНИАН, 20 ноября 2012 года вступил в силу новый Уголовный процессуальный кодекс, подписанный Президентом Украины Виктором Януковичем 14 мая.