МИД Украины: изготовление и выдача загранпаспортов проходят в штатном режиме

Изготовление и выдача загранпаспортов гражданам Украины проходят в штатном режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сказал на брифинге в Киеве заместитель директора Департамента информационной политики МИД Украины Василий Зварич.

“По состоянию на сегодняшний день МИД обеспечило изготовление для потребностей более 11 тыс. паспортов и 10 тыс. 600 уже передано для выдачи в посольства и консульские учреждения в Украине. Изготовление и выдача загранпаспортов проходят в штатном режиме, и таким образом в ближайшее время мы обеспечим выдачу всем гражданам Украины, обратившимся в дипломатические учреждения для получения загранпаспортов”, - сказал он.

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