Анонс на 10 июля

* Круглый стол "Проблемы аварийной готовности. Учтены ли уроки Чернобыля и Фукусимы?" по результатам анализа материалов и опыта общестанционных противоаварийных тренировок на Запорожской АЭС в октябре 2012 года и Хмельницкой АЭС в мае 2013 года. Организаторы: Национальный институт стратегических исследований, Национальная комиссия по радиационной защите населения Украины. К участию приглашены: представители органов государственной власти, ведущие ученые, эксперты аналитических учреждений и неправительственных организаций и др.

* Пресс-конференция на тему: «Почему украинцы уезжают из страны?». Участники: Элла Либанова, директор Института демографии и социальных исследований НАНУ, Андрей Быченко, директор социологической службы Центра им. Разумкова; Эрик Найман, экономист.

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