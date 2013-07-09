ТОП-10 (9 июля)

МВФ снизил прогноз мирового экономического роста

Fitch заявляет о рисках для поставок российского газа в Евросоюз зимой

Кабмин: ЗСТ с Евросоюзом сэкономит украинским экспортерам 487 млн евро ежегодно

Греция получит очередной транш помощи в размере 7 млрд евро

Корея планирует участвовать в строительстве LNG-терминала в Украине

В Украине создадут 10 крупнейших центров по утилизации автомобилей

Утилизационный сбор на автомобили со стороны России не отвечает правилам ВТО - ЕС

Хозяйственный суд Киева закрыл дело о реприватизации «Криворожстали»

Украинцы в этом году покупают значительно меньше валюты, чем в прошлом

Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет более 2 млрд грн

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МВФ снизил прогноз мирового экономического роста

Международный валютный фонд (МВФ) пересмотрел свой апрельский прогноз мирового экономического роста по итогам 2013 года до 3,1% с 3,3%, сообщается в обновленном экономическом обзоре Фонда, опубликованном на официальном сайте МВФ.

При этом прогноз роста для государств СНГ снижен на 0,6% - до 2,8% по итогам 2013 года и на 0,4% - до 3,6% по итогам 2014 года. МВФ не привел отдельного прогноза для Украины.

В комментарии к обновленному прогнозу говорится, что снижение показателей во многом объясняется слабым внутренним спросом в экономически развитых странах и замедлением роста в ряде ключевых развивающихся экономик наряду с продолжающейся рецессией в еврозоне. «Прежние риски все еще в силе и при этом появились новые риски, в том числе жесткое монетарное регулирование и устойчивая миграция капитала», - говорится в комментарии к прогнозу.

Вместе с тем, основную надежду на экономический рост экономисты МВФ связывают с развивающимися экономиками, в частности, со странам БРИКС. «Как ожидается, рост экономики Китая по итогам 2013 года составит 7,8%, Индии – 5,6%, Бразилии – 2,5% и России – 2,5%», - отмечают в МВФ.

Кроме того, МВФ ухудшил прогноз роста экономики США – до 1,2% с 1,3%, но улучшил прогноз роста экономики Японии – до 2% с 1,5%.

По мнению аналитиков Фонда, Европа по итогам года продемонстрирует отрицательную динамику экономического роста – -0,6%, причем наибольшее падение продемонстрирует Италия (-1,8%). Рост в еврозоне станет возможен только по итогам 2014 года – до 0,9%.

«В еврозоне банки должны определить наиболее проблемные активы и четко определиться в ресурсных потребностях. При этом решающее значение будет иметь политика, направленная на поддержку спроса и создание новых рабочих мест», – подчеркнули в МВФ.

Как сообщал УНИАН, в апреле Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз роста мировой экономики на текущий год до 3,3% с 3,5%, ожидавшихся в январе.

26-28 июня в Украине работала миссия Международного валютного фонда, основной целью которой стало продолжение переговорного процесса по программе кредитования нашей страны общим объемом около 15 млрд долл.

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Fitch заявляет о рисках для поставок российского газа в Евросоюз зимой

Агентство Fitch Ratings отмечает, что решение российского газового монополиста «Газпром» о приостановке авансовых платежей за транзит природного газа НАК «Нафтогаз Украины» как минимум до 2015 г. создает потенциал умеренных перебоев в поставках газа в Юго-Восточную Европу этой зимой ввиду низких уровней газа в хранилищах в Украине.

Как сообщили УНИАН в агентстве, данный шаг является еще одним негативным фактором для «Нафтогаза», который зависит от доходов от транзита российского газа в Европу.

«Авансовые платежи «Газпрома» имеют большое значение для «Нафтогаза», который по-прежнему зависит от доходов от транзита газа и поддержки со стороны правительства Украины для покрытия убытков от продаж газа на внутреннем рынке ввиду низких тарифов, устанавливаемых государством. С начала 2012 г. «Газпром» провел авансовые платежи «Нафтогазу» за транзит на сумму 3,5 млрд долл., которые украинская компания использовала для финансирования закупок российского газа, в том числе для пополнения хранилищ. Однако недавно «Газпром» заявил, что последний платеж на 1 млрд долл. будет покрывать период до начала 2015 г», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти платежи помогали «Нафтогазу» поддерживать объем запасов на уровне 7,5 млрд куб. м. Однако «Газпром» заявлял, что «Нафтогазу» необходимо закачать в газохранилища еще 12 млрд куб. м для обеспечения достаточного объема газа Украине на зиму, чтобы компании не потребовалось использовать газ, направляемый через газопровод в Европу. При текущих ценах для Украины на уровне около 400 долл. за 1 тыс. куб. м газа, это стоило бы около 4,8 млрд долл., которые «Нафтогаз» не может покрыть самостоятельно. Слабая финансовая позиция и зависимость «Нафтогаза» от государства уже отражены в рейтинге компании «CCC».

«Необходимый объем представляет лишь около 2% от годового объема потребления газа в Европе. Поэтому текущие разногласия вряд ли окажут существенное влияние на регион в целом. В то же время, это может привести к некоторым перебоям в странах, полагающихся на поставки российского газа через Украину, включая Болгарию, Грецию и Турцию», - считают в Fitch.

Агентство рассматривает более жесткую позицию «Газпрома» в отношении «Нафтогаза» как признак того, что переговоры между Россией и Украиной по ценам на газ и будущему украинской газотранспортной системы идут непросто. «Газпром» публично критиковал покупку Украиной российского газа у европейских стран. Приобретая российский газ у таких стран, как Венгрия или Словакия, «Нафтогаз» может достичь существенной экономии относительно цены, которую он платит «Газпрому». Украина сокращает закупки российского газа: в 1 кв. 2013 г. она закупила лишь 7 млрд куб. м газа у «Газпрома» (снижение на 17% относительно предыдущего года). В то же время объемы транзита газа из России в Европу через Украину также снизились на 17% - до 20,3 млрд куб. м. «Газпром» ведет строительство газопровода «Южный поток» пропускной способностью 63 млрд куб. м в Восточную и Центральную Европу главным образом, чтобы обойти Украину.

Fitch считает, что, хотя «Газпром» заинтересован в переговорах с Украиной об участии в ее газотранспортной системе, сначала необходимо принятие решения на высоком политическом уровне. В настоящий момент представляется, что ни одна из сторон не готова идти на уступки.

Как сообщал УНИАН, 28 июня председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что «Газпром» не будет платить авансом за транзит газа через территорию Украины, пока НАК «Нафтогаз Украины» не выполнит прокачку оплаченных объемов.

По его словам, «Газпром» предоставил Украине аванс в счет оплаты за транзит в размере 1 млрд долларов и после 1 января 2015 года авансировать «Нафтогаз» в счет оплаты за транзит не будет.

Миллер также заявил, что «Газпром» никогда не будет закачивать газ в подземные газовые хранилища Украины.

Напомним, 26 июня в Москве состоялась встреча председателя правления "Газпрома" Миллера и главы НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина, на которой было решено, что «Газпром» предоставит «Нафтогазу» авансовый платеж в размере 1 млрд долларов за транзит газа для его закачки в подземные хранилища.По информации «Газпрома», общая сумма авансовых платежей за транзит газа с начала 2012 года составляет 5,15 млрд долларов. Средства предназначены для приобретения у "Газпрома" природного газа и закачки его в ПХГ Украины. По предварительным расчетам, остатка этой суммы достаточно для оплаты транзита российского газа по территории Украины до начала 2015 года, считают в российской компании.

Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. В то же время в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа.

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Кабмин: ЗСТ с Евросоюзом сэкономит украинским экспортерам 487 млн евро ежегодно

Вследствие уменьшения и отмены пошлин в результате действия Зоны свободной торговли (ЗСТ) с Европейским Союзом украинские экспортеры будут экономить 487 млн евро ежегодно, европейские - 391 млн евро.

Об этом говорится в материалах, наработанных Представительством ЕС в Украине вместе с Министерством иностранных дел Украины и Министерством экономического развития и торговли Украины, которые размещены на сайте Минэкономразвития.

По данным Минэкономразвития, украинский аграрный сектор получит самые большие преимущества от уменьшения ввозных пошлин: 330 млн евро для сельскохозяйственной продукции и 53 млн евро для переработанной сельскохозяйственной продукции.

Также откроются новые возможности доступа к рынку Евросоюза, а внедрение более высоких стандартов производства продукции будет способствовать росту инвестиций, стимулировать модернизацию сельского хозяйства и способствовать улучшению условий труда.

Кроме этого, Украина уменьшит ввозные пошлины на продукцию машиностроения и бытовые устройства на общую сумму до 75,2 млн евро.

Предусмотрены некоторые исключения для автомобилей, но в целом относительно транспортных средств Украина отменит пошлины на сумму 117,3 млн евро.

С момента вступления соглашения в силу будет либерализована торговля текстильными изделиями. В этом секторе экономия экспортеров Украины и ЕС будет составлять приблизительно 24,4 млн евро и 8,7 млн евро соответственно.

В то же время с целью защиты украинской текстильной промышленности для торговли бывшей в употреблении одеждой (секонд-хендом) устанавливаются специальные условия либерализации. В частности, одновременно с постепенным (на протяжении 5 лет) снижением ввозной пошлины вводятся входные цены, которые будут устанавливаться в евро за килограмм чистого веса.

Отмена Евросоюзом пошлин на импорт продукции химической промышленности, по данным Минэкономразвития, будет означать для украинских экспортеров ежегодную экономию в 26,8 млн евро, тогда как экономия европейских экспортеров от отмены ввозных пошлин Украиной будет составлять 64,3 млн евро.

Также в Минэкономразвития подчеркивают, что ЗСТ с ЕС предусматривает немедленную отмену действующих ввозных пошлин на большинство товаров (82,6% – Украина и 91,8% – ЕС).

Для остальных установлены переходные периоды, а для легковых автомобилей и б/у одежды предусмотрено применение специальных защитных механизмов.

Для сельскохозяйственной продукции с момента временного применения Соглашения со стороны ЕС и его ратификации Украиной пошлины будут отменены на 35,2% тарифных линий Украиной и 83,1% – Евросоюзом.

Что касается остальных товаров, то по 52% тарифных линий Украина вводит переходные периоды длительностью от 1 до 7 лет, на 9,8% – частичную либерализацию и на 3% – беспошлинные тарифные квоты.

В свою очередь Европейский Союз устанавливает переходные периоды на 2% тарифных линий (длительностью 3 и 7 лет), а по наиболее чувствительным товарам (14,9%) предложен доступ в рамках беспошлинных тарифных квот. Они предоставлены Украине по зерновым, свинине, говядине и мясу птицы, а также по некоторым другим продуктам.

Как сообщал УНИАН, Украина и ЕС начали переговоры по Соглашению об ассоциации в 2007 году, а по Зоне свободной торговли, которая является составляющей Соглашения об ассоциации, — в 2008 году. 30 марта 2012 года стороны парафировали соглашение. Подписать соглашение об ассоциации и ЗСТ Украина и ЕС планируют в ноябре 2013 года.

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Греция получит очередной транш помощи в размере 7 млрд евро

Греция получит очередной транш помощи в размере 6,8 миллирда евро. В то же время тройка кредиторов - ЕС, МВФ и ЕЦБ - указала Афинам на необходимость продолжения реформ, направленных на экономию, передает Немецкая волна.

Афинам будет предоставлен очередной транш многомиллиардной помощи от международных кредиторов. Как сообщил министр финансов Бельгии Коэн Генс, решение выделить Греции 6,8 млрд евро приняли в понедельник, 8 июля, в Брюсселе главы финансовых ведомств еврозоны. Очередной транш выделяется в рамках действующей программы помощи стране, которая наиболее сильно пострадала от финансового кризиса, отмечает агентство dpa.

Уже в июле текущего года Афины получат 4 млрд евро от своих партнеров по еврозоне. Еще 1,8 млрд евро будут выделены в августе Международным валютным фондом (МВФ). В октябре МВФ предоставит еще 1 миллиард. Ранее СМИ сообщали, что изначально речь шла о сумме в 8,1 млрд евро.

В минувшее воскресенье, 6 июля, "тройка" кредиторов Греции в составе Евросоюза, МВФ и Европейского центробанка (ЕЦБ) подвела итоги проверки выполнения Афинами программы экономии и проведения соответствующих реформ. И хотя были отмечены определенные успехи в этом направлении, Афинам указали на необходимость продолжения политики экономии. "Мы прекрасно знаем, что решены еще далеко не все проблемы", - заявил в понедельник в Брюсселе министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле. На выделении очередного транша помощи Греции в первую очередь настаивали Франция и Австрия.

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Корея планирует участвовать в строительстве LNG-терминала в Украине

Корейские компании планируют участвовать в строительстве LNG-терминала в Украине, сообщил посол Республики Корея Ким Ин-Цжун 8 июля в ходе беседы с первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины Анатолием Максютой.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины, посол, в частности, сказал: «Планируется участие корейских компаний в строительстве Одесского терминала по сжиженному газу».

Как сообщал УНИАН, Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами Украины и компания Excelerate Energy 16 апреля в Хьюстоне подписали соглашение о размещении плавучего терминала (LNG-терминал) в акватории порта «Южный» (Одесская обл.)

Планируется, что морская платформа по приему сжиженного газа в порту «Южный» будет установлена уже в следующем году.

Выполнение предпроектных и изыскательских работ в рамках первой стадии проектирования наземной части украинского LNG-терминала обеспечит польское подразделение международной компании ILF.

Справка УНИАН. 17 декабря 2010 года было создано ГП «Национальный проект «LNG-терминал», которое должно скоординировать работу по строительству терминала по принятию сжиженного природного газа в объеме 10 млрд куб. м на Черноморском побережье Украины до 2014 года.

30 января 2012 года компания Socoin завершила разработку технико-экономического обоснования (ТЭО) проекта «LNG-терминал». Кабинет министров на заседании 8 августа 2012 г. утвердил ТЭО строительства в Украине терминала по принятию сжиженного природного газа (LNG-терминал).

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В Украине создадут 10 крупнейших центров по утилизации автомобилей

После вступления в силу утилизационного сбора в Украине будет создано 10 крупнейших перерабатывающих центров для утилизации автомобилей.

Об этом в интервью УНИАН сообщил народный депутат Украины Тариэл Васадзе, контролирующий корпорацию «УкрАВТО».

"По всей Украине будет создано более 150 пунктов по сбору автолома, куда сможет обратиться любой человек. И это не просто площадка приема, это - разборка, сортировка и хранение. Кроме того, будет создано около 10 крупнейших перерабатывающих центров. В Европе один такой обходится в порядка 7 млн евро", - сказал Васадзе.

По его словам, первичный капитал на создание центров будет формироваться из денег, которые внутренний и внешний производители будут перечислять в бюджет государства.

"При этом импортеры будут уплачивать средства на границе, а внутренние производители - инвестировать в создание инфраструктуры", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также приняла порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Как ожидается, уже в первый год действия принятого закона доходы Государственного бюджета от сбора экологического налога составит 2,2 млрд грн.

Справка УНИАН. Корпорация «УкрАВТО», которая контролируется народным депутатом Тариэлом Васадзе, является генеральным импортером и официальным дилером более 20 автомобильных брендов, обладает полным циклом собственного производства. Корпорация владеет контрольным пакетом акций ЗАО "ЗАЗ", польского автозавода FSO. В структуру корпорации входит более 400 автосервисных предприятий во всех городах Украины.

Автомобильная корпорация «УкрАВТО» в 2012 году по сравнению с 2011 годом увеличила чистую прибыль на 41,76% - до 182,06 млн грн со 128,42 млн грн.

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Утилизационный сбор на автомобили со стороны России не отвечает правилам ВТО - ЕС

Европейский Союз требует консультаций в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) с Россией по поводу внедрения утилизационного сбора на автомобили.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом заявил сегодня на пресс-конференции комиссар ЕС по вопросам торговли Карел Де Гухт.

“Европейская Комиссия использовала все дипломатические каналы на протяжении почти одного года для поиска решения с российскими партнерами по этому вопросу, однако без результатов. Сбор абсолютно не отвечает самым базовым правилам ВТО, которые запрещают дискриминацию в отношении импорта”, - сказал комиссар.

Он напомнил, что Россия внедрила утилизационный сбор на импортные автомобили 1 сентября 2012 года – через несколько дней после присоединения к ВТО.

Размер сбора достигает от 420 до 2700 евро для новых автомобилей и от 2600 до 17200 евро для автомобилей старше 3 лет.

Импорт автомобилей из ЕС в Россию ежегодно составляет около 10 млрд евро.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

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Хозяйственный суд Киева закрыл дело о реприватизации «Криворожстали»

Хозяйственный суд Киева в связи с неявкой истца закрыл дело о приватизации одного из крупнейших украинских производителей металлопродукции «Криворожстали» («АрселорМиттал Кривой Рог», которое было возбуждено в 2005 году по иску консорциума «Инвестиционно-металлургический союз» (ИМС), сообщила представитель пресс-службы комбината.

По ее словам, представители консорциума ИМС отсутствовали на судебных слушаниях три раза подряд и, в конце концов, дело было закрыто.

Как сообщал УНИАН, ранее в текущем году Хозяйственный суд Киева возобновил производство по делу о незаконности реприватизации «Криворожстали» по иску промышленно-финансового консорциума «Инвестиционно-металлургический союз», который в 2004-2005 годах находился под контролем бизнесменов Рината Ахметова и Виктора Пинчука.

Летом 2004 года 93,02% государственных акций предприятия «Криворожсталь» были проданы за 4,26 млрд грн консорциуму «Инвестиционно-металлургический союз».

После смены власти в стране эти акции были возвращены в государственную собственность, а в октябре 2005 года компания Mittal Steel Germany GMBH была признана победителем нового конкурса по продаже 93,02% акций ОАО «Криворожсталь». Реализационная цена – 24,2 млрд грн при стартовой цене в 10 млрд грн.

В 2005 году консорциум «ИМС» обратился в суд с иском о признании незаконным приказа Фонда госимущества, отменившего результаты проведенного в 2004 году конкурса по приватизации «Криворожстали», но позднее судебное производство по данному иску было приостановлено.

Несколько недель назад в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект о возвращении в государственную собственность имущественного комплекса бывшей «Криворожстали», авторами которого являются коммунисты Петр Симоненко и Сергей Баландин.

Вместе с тем, глава Фонда государственного имущества Александр Рябченко высказал сомнение в перспективности этой депутатской инициативы.

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Украинцы в этом году покупают значительно меньше валюты, чем в прошлом

Чистая продажа наличной валюты населением в июне 2013 года составила 67,8 млн долл., что на 13,2 млн долл. меньше, чем в мае текущего года (81 млн долл.).

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно предоставленной информации, в июне объем операций с наличной иностранной валютой на межбанковском валютном рынке Украины составил 2,507 млрд долл. (в эквиваленте), в том числе банки купили у населения валюты на 1,288 млрд долл., продали — на 1,220 млрд долл.

По информации регулятора, в январе-июне текущего года чистая покупка населением валюты составила 158,6 млн долл. (в эквиваленте), что в 18 раз меньше показателя чистой покупки по итогам января-июня прошлого года (2,851 млрд долл. в эквиваленте).

Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в июне выросли на 107,9 млн долл. и по состоянию на 1 июля 2013 года составили 22,481 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной валюты населением в мае 2013 года составила 81 млн долл., что на 37 млн долл. меньше, чем в апреле текущего года (118 млн долл.). Банковские вклады физлиц в валюте (в долларовом эквиваленте) в мае снизились на 4,4 млн долл. и по состоянию на 1 июня 2013 года составили 22,373 млрд долл.

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Минфин на сегодняшнем ОВГЗ-аукционе привлек в бюджет более 2 млрд грн

Министерство финансов Украины во вторник, 9 июля, привлекло в государственный бюджет 2,076 млрд грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек основную долю средств в результате размещения долгосрочных облигаций, в том числе 1,613 млрд грн в результате удовлетворения всех пяти поданных заявок на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25% и 418,809 млн грн, удовлетворив все три поданные заявки на приобретение 7-летних облигаций с доходностью 14,30%. Также Минфину удалось разместить трехмесячные гособлигации, и в результате удовлетворения двух из трех поданных заявок в госбюджет привлечено 44,212 млн грн под 7,75% годовых.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 2,076 млрд грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин во вторник, 2 июля, привлек в госбюджет 2,057 млрд грн на аукционе по продаже ОВГЗ. В июле Минфин планирует провести еще три аукциона по продаже ОВГЗ - 16, 23 и 30 июля.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 9 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 229,851 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 132,158 млрд грн, в собственности банков - 84,323 млрд грн, нерезидентов - 5,095 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 8 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 77,491 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 49,995 млрд грн.

УНИАН