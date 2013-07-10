Франция установила рекорд по количеству туристов - 83 млн человек за год

Франция в очередной раз подтвердила свой статус самого популярного туристического направления в мире. Как сообщается в опубликованном 9 июля ежегодном докладе французского министерства ремесел, торговли и туризма, в 2012 году страну посетили 83 млн иностранных гостей. Таким образом был побит прошлогодний рекорд, когда в стране побывали 81,4 млн зарубежных туристов, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Многочисленные экономические и политические неурядицы, затрагивающие целый ряд регионов планеты, обошли стороной французскую туристическую отрасль, - говорится в сообщении профильного ведомства. - Приняв 83 млн иностранных туристов, Франция установила рекорд и сохранила первое место в мире в тот момент, когда в этом динамичном и перспективном секторе появляются все новые предложения в глобальном масштабе".

Как отмечают в минтуризма, основу туристической аудитории Франции по-прежнему составляют представители стран Европы и Азии. По итогам прошлого года лидерство среди европейцев от подданных Великобритании перешло к гражданам Германии, которые все чаще предпочитают отправляться на отдых в соседнюю страну. Наибольший же рост туристического потока наблюдается среди представителей таких бурно развивающихся стран, как Китай, откуда приехало на 23% туристов больше по сравнению с предыдущим годом, и Бразилия (рост на 21% за тот же период).

Кроме того в министерстве особо обращают внимание на то, что впервые с 2008 года возросла прибыль французской экономики, связанная с расходами туристов во время их пребывания во Франции. "Эти доходы достигли 35,8 млрд евро, что на 6,3% выше, чем в 2012 году", - отмечается в докладе ведомства.