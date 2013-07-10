Апелляционный суд Киева не удовлетворил иск «Укравтопрома» к ВААИД

Апелляционный суд Киева 9 июля подтвердил решение суда первой инстанции, согласно которому иск Ассоциации автопроизводителей «Укравтопром» к Всеукраинской ассоциации автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) о защите деловой репутации был оставлен без удовлетворения.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации.

По предоставленной информации, «Укравтопром» посчитал, что в одной из публикаций на сайте ВААИД была размещена недостоверная информация, которая наносит вред деловой репутации истца. В апреле 2013 года Печерский районный суд Киева отклонил иск ассоциации автопроизводителей «Укравтопром» к ВААИД о защите деловой репутации.

Согласно сообщению, интересы ВААИД в Апелляционном суде представляли юристы адвокатского объединения Arzinger, которые считают, что правовая позиция ассоциации автомобильных импортеров основывалась на том, что в спорном материале содержатся оценочные суждения, а не утверждения о фактах.

«Иными словами, даже если формат или стиль высказываний и вызывает недовольство со стороны «Укравтопрома», это не может быть основанием для ограничения свободы слова, то есть высказывания критики в адрес истца. При этом распространение социально важной для рынка информации, в частности, информации, которая указывает на искажение данных о реализации импортных и отечественных автомобилей, не может быть прекращено только лишь из-за того, что это негативным образом отображается на деловой репутации «Укравтопрома». Такой вывод основан, в том числе на практике Европейского суда по правам человека, на которую ссылалась сторона защиты», - отметили юристы адвокатского объединения Arzinger.

Справка УНИАН. Всеукраинская ассоциация автомобильных импортеров и дилеров (ВААИД) является добровольной общественной некоммерческой организацией, созданной в 1999 году для координации усилий, направленных на защиту законных прав и финансово-экономических интересов предпринимателей - операторов автомобильного рынка Украины, развития и регулирования автомобильного рынка Украины.

Целью деятельности ассоциации является координация и объединение усилий участников для защиты экономических, производственно-технических и социальных интересов, организация автомобильного рынка в Украине на цивилизованных основах добросовестной конкуренции и взаимодействия на основе общей заинтересованности.

Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» была создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых - ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ОАО «ЗАЗ», ОАО «ЛАЗ», ХК «АвтоКрАЗ» и др. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.