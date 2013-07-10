Заявление России о возможности введения спецпошлин – элемент давления на Украину - Пятницкий

Россия не обсуждала с Украиной вопрос о возможности введения ответных мер на действие специальных пошлин на импорт автомобилей, таким образом, заявление РФ о возможности введения спецпошлин на импорт из Украины шоколада, стекла и угля является элементом давления.

Об этом в комментарии УНИАН заявил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

Он отметил, что если заявление Турции о возможности введения ответных мер на спецпошлины на импорт автомобилей выглядит как приглашение к диалогу, то действия России – как давление для достижения желаемого результата.

“Со стороны России - это несколько иной шаг по сути. Позиция Турции - это скорее приглашение к диалогу. А позиция, о которой объявила Россия, – это элемент давления”, - заявил Пятницкий.

При этом он отметил, что Россия, как член Таможенного союза, самостоятельно не может принимать решение о введении спецпошлин, поскольку они будут действовать для всех членов ТС.

Также Пятницкий сообщил, что вопросы о применении Украиной защитных мер, в частности, спецпошлин на импорт автомобилей, квот на импорт коксующегося угля, по претензиям членов ВТО будут рассмотрены 11 июля Советом по торговле товарами этой организации.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт в Украину автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Этот шаг вызвал недовольство со стороны импортеров автомобилей.

Турция в середине июня зарезервировала за собой право с 12 июля ввести 23% пошлину на импорт украинских грецких орехов в качестве ответной меры на ограничение импорта автомобилей.

Евросоюз заявил о намерении разрешить спорный вопрос путем переговоров.

Российская Федерация заявила о планах ввести спецпошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла.

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