Глава Банка Латвии считает, что евро не в кризисе

Глава Банка Латвии Илмарс Римшевич не считает, что еврозона переживает кризис и положительно оценивает решение совета министров финансов ЕС, который поддержал присоединение страны к зоне евро, сообщают РИА "Новости".

"Экономические проблемы в нескольких странах не означают, что под угрозой находится существование еврозоны. Евро не в кризисе - речь о проблемах в конкретных странах Южной Европы, которые должны упорядочить свою политику, и для выхода из кризиса им может потребоваться 5-7 лет. Если в классе несколько неуспевающих, это не означает, что класс нужно закрыть", - сказал Римшевич в среду в интервью Латвийскому радио.

Совет министров финансов ЕС во вторник поддержал присоединение Латвии к еврозоне с 1 января 2014 года. Таким образом, Латвия получила одобрение всех необходимых инстанций.

Латвия станет восемнадцатым членом валютного союза. Против этого, согласно социологическим опросам, выступают более 60% населения страны. В настоящий момент национальной валютой Латвии является лат.

С вступлением в еврозону Центробанк Латвии станет членом Евросистемы и должен будет уплатить соответствующий взнос в капитал ЕЦБ. Банки Латвии смогут участвовать в системе рефинансирования ЕЦБ. Латвия, после вступления в еврозону, должна будет, как и другие страны, предоставлять на согласование Еврокомиссии свои бюджетные планы. Банки страны подпадут под единый механизм надзора в еврозоне, который сейчас готовится к началу работы.