Анонсы на 11 июля

* Под председательством Премьер-министра Украины Николая Азарова состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра образования и науки Дмитрия Табачника, первого зам.председателя Госслужбы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Александра Потемкова.

* Круглый стол на тему "Защита сельхозпроизводителя от демпинга зернотрейдеров". Участники обсудят текущую ситуацию относительно защиты сельхозпроизводителей от занижения стоимости зерна на внутреннем рынке, а также возможности определения актуальных цены на зерно, отталкиваясь от его текущей стоимости на мировых биржах.

* Пресс-конференция председателя Укравтодора Евгения Прусенко на тему: "Итоги проведения ямочного ремонта на дорогах общего пользования в первом полугодии 2013 года".

* Пресс-конференция на тему: "Первое полугодие 2013 г. на рынке недвижимости Киева: итоги, прогнозы и особенности работы в новом законодательном поле". Участники: генеральный директор АН "Благовест" Ирина Луханина и генеральный директор АН Park Lane Галина Мельникова.

* 12-30 - в УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «4 июля 2013 ВРУ приняла Закон об утилизации автомобилей. Кто и как будет отбирать у украинцев автомобили прямо на дорогах и направлять их на утилизацию? Насколько подорожают иномарки?». Участники: Марьян Словик, директор «Порше Украина»; Лоик Сибрак, генеральный директор «Ситроен Украина»; Ян Пташек, генеральный директор «Рено Украина», Олег Назаренко, генеральный директор ВААИД, Александр Тимофеев, генеральный директор «АВТ «Бавария», Андрей Нестеренко, генеральный директор «Ниссан Моторс Украина» (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция на тему: "Добыча нетрадиционного газа: мировой опыт для Украины". Участники: Елена Павленко, президент аналитического центра "Дикси Групп", Роман Ницович, координатор Интернет-платформы Киевского института нетрадиционного газа.

* Министр доходов и сборов Украины Александр Клименко проведет пресс-конференцию на тему: "Стратегия развития Миндоходов на следующие 5 лет. Итоги работы Министерства в первом полугодии 2013 года".

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