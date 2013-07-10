ТОП-10 (10 июля)

Fitch ухудшил прогнозы по рейтингам «Укрзализныци», «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка»

Россия хочет ввести спецпошлины на украинский уголь

«Укргазвыдобування» останавливает работу Шебелинского ГПЗ

Шебелинский ГПЗ пока не остановлен, а переведен на минимальный объем загрузки

За долги по зарплате с начала года открыто 1696 уголовных дел

Заявление России о возможности введения спецпошлин – элемент давления на Украину - Пятницкий

Украина будет вести переговоры с Россией о спецпошлинах в рамках ЕЭК и ВТО

Поступления от уплаты налогов и сборов в бюджет за полгода составили 161 млрд грн

Госдума планирует выровнять условия сбора на иномарки и российские авто

Азаров предложил компании Shell добывать в Украине традиционный газ

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Fitch ухудшил прогнозы по рейтингам «Укрзализныци», «Укрэксимбанка» и «Ощадбанка»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз по рейтингам Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), государственных банков «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк», а также Одесской области и Харькова до «негативного» вслед за изменением прогнозов по суверенным рейтингам Украины.

Об этом говорится в сообщении агентства, размещенном на корпоративном сайте.

«Ключевыми факторами пересмотра рейтингов стал пересмотр суверенного рейтинга Украины, а также ухудшение показателей развития регионов (Одесской области и Харькова - УНИАН). В отношении «Укрзализныци» просматривается рост зависимости от государственной поддержки в части покрытия долгов компании. В отношении банков – их уязвимость в части вероятной неспособности государства оказать им должную финансовую поддержку в случае необходимости», - говорится в сообщении Fitch.

Вместе с тем, Fitch подтвердил долгосрочные рейтинги регионов на уровне на уровне «В» и рейтинги по национальной шкале для Одесской области на уровне «AA(ukr)», для Харькова - на уровне «AA-(ukr)».

Долгосрочный рейтинг «Укрзализныци» подтвержден на уровне «В-». Рейтинг по национальной шкале подтвержден на уровне «BBB+(ukr)».

Рейтинги банков подтверждены на уровне «В».

Как сообщал УНИАН, 1 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до «негативного» со «стабильного», при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В". По мнению аналитиков агентства, пересмотр прогноза по рейтингу был обусловлен вероятностью того, что международные резервы уменьшатся в дальнейшем, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности в привлечении заимствований с международных рынков капитала.

3 июля Fitch пересмотрел прогноз по рейтингам для 10 украинских компаний, а именно: Lemtrans LLC (украинский оператор грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс»), DTEK Holdings B.V.(частный энергетический холдинг Украины «ДТЭК»), Fintest Trading Co. Limited, Metinvest B.V. (металлургический холдинг), Ferrexpo Plc (горнорудная компания Ferrexpo). Рейтинг также пересмотрен для агрохолдингов Avangardco Investmente Plc, Ukrlandfarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA и Mriya Agro Holding PLC.

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Россия хочет ввести спецпошлины на украинский уголь

Российская Федерация планирует обложить дополнительными специальными пошлинами импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение Киевом специальных пошлин на импорт автомобилей, сообщает Reuters.

Согласно сообщению, РФ направила во Всемирную торговую организацию (ВТО) уведомление, в котором заявила о том, что автомобильный налог в Украине ударит по российскому экспорту автомобилей на сумму 328 млн долл. и не привлечет 36 млн долл. налогов. Чтобы компенсировать убытки Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - на импорт угля и 15% - стекла.

Согласно сообщению, пошлины могут вступить в силу после согласования с Таможенным союзом, в который входят также Казахстан и Беларусь.

По законам ВТО, членами которой являются Украина и Россия, пострадавшая страна имеет право ввести ответный налог, чтобы возместить убытки.

Турция в рамках норм ВТО уже зарезервировала за собой право с 12 июля этого года обложить 23% пошлиной импорт украинских грецких орехов в качестве ответной меры на ограничение Украиной импорта автомобилей.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Верховная рада Украины 4 июля 2013 года приняла закон о введении утилизационного сбора.

С 1 сентября 2012 года Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. Сбор был введен с целью защиты российского автопрома в условиях резкого снижения пошлин после вступления Российской Федерации в ВТО.

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«Укргазвыдобування» останавливает работу Шебелинского ГПЗ

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», с 10 июля останавливает работу Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Харьковская обл.) из-за непродления стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

Об этом УНИАН сообщил источник в министерстве энергетики и угольной промышленности.

«Сейчас остановим. Завод не может более складировать продукцию», - сказал источник.

Собеседник агентства не уточнил, на какой срок останавливается Шебелинский ГПЗ, лишь отметил, что это зависит от того, как будет работать в ближайшее время экспертно-аналитическая группа при Министерстве энергетики и угольной промышленности.

«Зависит от ситуации (сколько простоит завод - УНИАН), как только экспертно-аналитическая группа примет (продление стандартов качества - УНИАН), так и запустят», - отметил он.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого, Кабинет министров не будет закрывать Шебелинский газоперерабатывающий завод, входящий в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", работа которого оказалась под угрозой с 1 июля т.г. из-за проволочек с продлением действия стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

Шебелинский ГПЗ, который входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

Ранее министр Ставицкий заявлял, что Кабинет министров Украины намерен в месячный срок решить вопрос продления сроков действия стандартов качества нефтепродуктов марки Евро-3.

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Шебелинский ГПЗ пока не остановлен, а переведен на минимальный объем загрузки

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», перевела работу Шебелинского газоперерабатывающего завода (ГПЗ, Харьковская обл.) на минимальный объем загрузки из-за непродления действия стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по переработке Шебелинского ГПЗ.

«Завод не остановлен. Перешли на минимальный объем загрузки», - сказали на предприятии.

Также в управлении отметили, что вопрос о дальнейшей работе завода решиться в ближайшее время.

Как сообщал УНИАН, по информации источника в Министерстве энергетики и угольной промышленности, крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування», которая является дочерней компанией НАК «Нафтогаз Украины», с 10 июля останавливает работу Шебелинского ГПЗ из-за непродления стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

«Сейчас остановим. Завод не может более складировать продукцию», - сказал собеседник агентства, не уточнив при этом, на какой срок останавливается завод.

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий заявил, что Кабинет министров не будет закрывать Шебелинский газоперерабатывающий завод, работа которого оказалась под угрозой с 1 июля т.г. из-за проволочек с продлением действия стандартов на производство нефтепродуктов Евро-2 и Евро-3.

Справка УНИАН. Шебелинский ГПЗ входит в состав управления по переработке газа и газового конденсата крупнейшей газодобывающей компании "Укргазвыдобування", производит бензины марок А-80, А-92, А-95 и А-98 по технологии и на оборудовании американской компании UOP, которая в 1997 году выступила генподрядчиком при реконструкции ГПЗ.

Нефтепродукты, производимые Шебелинским ГПЗ, реализуются через сеть автозаправочных станций, работающих под брендом «Укргазвыдобування».

ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

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За долги по зарплате с начала года открыто 1696 уголовных дел

С целью привлечения к ответственности руководителей предприятий всех форм собственности, которые имеют задолженность по зарплате, за первое полугодие в этом году по всей Украине открыто 1696 уголовных дел.

Об этом проинформировал директор Департамента заработной платы и условий труда Министерства социальной политики Украины Александр Товстенко, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

«По информации центральных и местных органов исполнительной власти, в правоохранительные органы направлено 1872 обращения относительно несвоевременной выплаты заработной платы. По 1696 из них были открыты уголовные дела», – сообщил Товстенко.

Он отметил, что за это же время было завершено 472 уголовных дела относительно несвоевременной выплаты зарплат.

«69 руководителей предприятий-должников привлечены к уголовной ответственности, 242 руководителя освобождены от нее, потому что выплата заработной платы была осуществлена до привлечения к уголовной ответственности», – сообщил Товстенко.

По его словам, с начала года в отношении предприятий-должников и их руководителей был принят ряд мер. Были расторгнуты контракты с 90 руководителями предприятий - должников по зарплате. Относительно проведения проверок состояния соблюдения лицензионных условий арбитражными управляющими предприятий-банкротов, в том числе относительно погашения задолженности по зарплате, в Минюст направлено 155 обращений.

За последний квартал долг на государственных предприятиях сократился с 495 млн грн до 417 млн грн, а долги коммунальных предприятий уменьшились на 21,8 млн. грн – до 34,9 млн грн.

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Заявление России о возможности введения спецпошлин – элемент давления на Украину - Пятницкий

Россия не обсуждала с Украиной вопрос о возможности введения ответных мер на действие специальных пошлин на импорт автомобилей, таким образом, заявление РФ о возможности введения спецпошлин на импорт из Украины шоколада, стекла и угля является элементом давления.

Об этом в комментарии УНИАН заявил правительственный уполномоченный по вопросам европейской интеграции Валерий Пятницкий.

Он отметил, что если заявление Турции о возможности введения ответных мер на спецпошлины на импорт автомобилей выглядит как приглашение к диалогу, то действия России – как давление для достижения желаемого результата.

“Со стороны России - это несколько иной шаг по сути. Позиция Турции - это скорее приглашение к диалогу. А позиция, о которой объявила Россия, – это элемент давления”, - заявил Пятницкий.

При этом он отметил, что Россия, как член Таможенного союза, самостоятельно не может принимать решение о введении спецпошлин, поскольку они будут действовать для всех членов ТС.

Также Пятницкий сообщил, что вопросы о применении Украиной защитных мер, в частности, спецпошлин на импорт автомобилей, квот на импорт коксующегося угля, по претензиям членов ВТО будут рассмотрены 11 июля Советом по торговле товарами этой организации.

Как сообщал УНИАН, 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт в Украину автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Этот шаг вызвал недовольство со стороны импортеров автомобилей.

Турция в середине июня зарезервировала за собой право с 12 июля ввести 23% пошлину на импорт украинских грецких орехов в качестве ответной меры на ограничение импорта автомобилей.

Евросоюз заявил о намерении разрешить спорный вопрос путем переговоров.

Российская Федерация заявила о планах ввести спецпошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла.

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Украина будет вести переговоры с Россией о спецпошлинах в рамках ЕЭК и ВТО

Киев будет вести переговоры как по линии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), так и по линии Всемирной торговой организации (ВТО), чтобы не допустить введения компенсационных пошлин странами Таможенного союза в отношении импорта товаров из Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, об этом заявил правительственный уполномоченный Украины по вопросам сотрудничества с Российской Федерацией, государствами-участниками СНГ, ЕврАзЭС и другими региональными объединениями Валерий Мунтиян.

«Мы уже сегодня приступили к изучению этих вопросов и свяжемся с Евразийской экономической комиссией для того, чтобы не допустить этих мер. Аналогичная работа будет проведена и по линии ВТО», - подчеркнул Мунтиян.

При этом он отметил, что решение о введении ответных мер еще не принято, однако если оно будет принято, то Украина путем проведения консультаций и переговоров готова отстаивать интересы отечественных товаропроизводителей.

По мнению Мунтияна, если стороны в процессе консультаций приведут друг другу свои аргументы, то будет принято правильное и взвешенное решение.

Как сообщал УНИАН, Российская Федерация направила во Всемирную торговую организацию уведомление о планах ввести специальные пошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение специальных пошлин на импорт автомобилей. В уведомлении сказано, что «автомобильный» налог в Украине нанесет экономике России ущерб на сумму почти 328 млн долл., а недопоступления налогов составят 36 млн долл.

Чтобы компенсировать потери, Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - при импорте угля и 15% - стекла.

Указанные пошлины могут быть введены после согласования с Таможенным союзом, в который входят также Казахстан и Беларусь.

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Поступления от уплаты налогов и сборов в бюджет за полгода составили 161 млрд грн

Объем поступлений в государственный бюджет от уплаты налогов и сборов в январе- июне составил 160,9 млрд грн, причем 60% (97 млрд грн) этой суммы обеспечили крупные налогоплательщики, количество которых составляет 1480 предприятий. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«Объем налоговых поступлений от крупных налогоплательщиков составил 73 млрд грн, объем таможенных платежей – 24 млрд грн», - отмечается в сообщении.

Причем наибольшие объемы прибыли получили предприятия пищевой промышленности, которые обеспечили 17% от общего объема налоговых поступлений. «Предприятия оптовой торговли обеспечили 13% поступлений, предприятия, задействованные в производстве и распределении энергии – 9%, предприятия, работающие в сфере права, инжиниринга и предоставления услуг предпринимателям - 8%», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, объем платежей, уплаченных налогоплательщиками в январе-мае в государственный бюджет, составил 130,8 млрд грн, что было на 2,4 млрд грн больше аналогичного показателя 2012 года.

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Госдума планирует выровнять условия сбора на иномарки и российские авто

Проект закона, который распространяет утилизационный сбор на всех автопроизводителей, будет принят Госдумой в ноябре 2013 года, сообщил журналистам первый зампред комитета ГД по промышленности, первый вице-президент Союза машиностроителей России Владимир Гутенев.

"Скорее всего, поправки в закон об утилизационном сборе с целью выравнивания условий уплаты сбора на отечественную технику и ввозимые в страну иномарки в первом чтении будут рассмотрены в начале осенней сессии депутатов нижней палаты парламента, а окончательно приняты - в ноябре 2013 года", - сказал депутат.

Как сообщает Прайм, ранее правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому российские автопроизводители будут уплачивать утилизационный сбор. Предполагалось, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 июля 2013 года. Однако парламентарии не успели утвердить документ в весеннюю сессию и отложили его рассмотрение на осень. Теперь ЕС решил запустить формальную процедуру разрешения спора в ВТО.

Утилизационный сбор в настоящее время уплачивается при импорте и новых и подержанных машин, однако работающие в РФ производители могут взамен предоставить властям гарантию безопасной утилизации транспортного средства в будущем. Это различие вызывало озабоченность ЕС, и в конце февраля МЭР объявило, что российские производители будут вносить такие же платежи, что и иностранцы.

Как сообщал УНИАН, Европейский Союз обратился в секретариат Всемирной торговой организации с требованием начать консультации с Российской Федерацией по вопросу применения утилизационного сбора при продаже автомобилей. По информации ЕС, утилизационный сбор негативно повлияет на экспорт автомобилей из Евросоюза в Россию.

В сообщении ЕС отмечается, что при действии утилизационного сбора импортеры находятся в неравных условиях с производителями России, поскольку этот налог не применяется для российских производителей, а также в отношении автомобилей, ввозимых из Беларуси и Казахстана.

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Азаров предложил компании Shell добывать в Украине традиционный газ

Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил руководству компании Shell приобщиться к добыче природного газа из традиционных и истощенных месторождений Украины.

Об этом премьер-министр заявил во время встречи с делегацией компании Shell, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.

«Я хочу предложить компании Shell приобщиться к добыче газа не только из нетрадиционных пластов, в частности сланцевых, но и к его добыче из традиционных месторождений», - сказал Азаров.

При этом он подчеркнул, что сейчас Украина ставит специальные станции докачивания газа, которые увеличивают давление на действующие и истощенные месторождения, и, в частности, это позволяет на 25-30% увеличить объемы добычи углеводородов, а поэтому Украина заинтересована в привлечении передового опыта Shell.

В свою очередь, Директор международных проектов поиска и разведки углеводородов, член правления компании Royal Dutch Shell Энди Браун отметил, что компании интересно сотрудничество с Украиной в традиционной добыче углеводородов.

«Мы могли бы сотрудничать и обмениваться знаниями, совместно разрабатывая истощенные и традиционные месторождения, мы могли бы передавать вам наши технологии», - сказал Энди Браун.

Он проинформировал, что сейчас компания Shell в Нидерландах применяет специальные технологии для увеличения добычи газа из истощенных месторождений, в частности этот опыт можно передать Украине.

Как известно, правительство подписало соглашение с компанией Shell о разделе продукции на добычу сланцевого газа на Юзовской площади, ресурсы которой оцениваются в более 4 трлн кубических метров газа.

УНИАН