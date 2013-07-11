Сегодня состоится заседание Кабмина
09:20, 11 июля 2013Разное
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Заседание Кабинета министров Украины состоится сегодня.
Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ, заседание начнется в 10:00.
Во время заседания правительства запланировано проведение брифингов с участием министра образования и науки Дмитрия Табачника, первого заместителя председателя Государственной службы по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства Александра Потимкова.
Обычно заседания правительства проходят по средам.
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