Азаров доволен экономическими итогами первого полугодия

Итоги первого полугодия 2013 года подтверждают, что Украина выбрала для реализации продуктивную экономическую стратегию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что задачей правительства в первом полугодии было создание платформы для экономического развития.

Азаров отметил, что в первом полугодии года улучшилось сальдо торгового баланса — сократилось более чем на 2 млрд долл. за первые пять месяцев.

Оборот розничной торговли за пять месяцев вырос на 12%, производство сельхозпродукции — на 5%, сохранена низкая инфляция — 0,2% за первое полугодие, реальная зарплата выросла почти на 10%.

Кроме того, Азаров отметил, что в первом полугодии правительство обеспечило поставки природного газа из Европы по ценам, которые ниже цены газа, закупаемого в России.

«Украина как покупатель и транзитер газа будет и дальше отстаивать свои позиции на рынке энергоресурсов», - подчеркнул Азаров.

Также он отметил, что в первом полугодии текущего года Украина начала сотрудничество в энергетической сфере с крупнейшими мировыми компаниями Shell и Сhevron, правительство обеспечило принятие закона о трансфертном ценообразовании, а также начало системный диалог с инвесторами.

«Таким образом, первое полугодие продемонстрировало, что ставка на развитие собственного производства, определение инновационных точек роста, расширение сфер импортозамещения — это продуктивная экономическая стратегия», - сказал Азаров.

Также премьер-министр подчеркнул, что работа правительства позволила обеспечить повышение социальных выплат.

«Это свидетельствует о том, что правительство проводит оптимальный в национальных и глобальных условиях социальный экономический курс», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.