Баррозу считает идеальным подписание Соглашения с Украиной в ноябре

Варшава. Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу считает идеальным, если Соглашение об ассоциации ЕС с Украиной будет подписано на саммите "Восточного партнерства" в Вильнюсе в ноябре этого года.

Об этом он сказал в интервью польскому телеканалу TVP Info.

"Думаю, что было бы идеально, если бы нам удалось на саммите в Вильнюсе подписать Соглашение об ассоциации с Украиной и углубленной зоне свободной торговли", - сказал он.

Баррозу отметил, что он лично поддерживает евроинтеграцию Украины, отметив, что она также выгодна Европейскому Союзу. "Поэтому мы поддерживаем украинцев в тех реформах, которые необходимы для реализации этой цели", - сказал он.

Среди реформ, которые украинская власть должна реализовать для подписания соглашения, Баррозу назвал реформу системы правосудия.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович в начале июля заявил о готовности украинской власти выполнить все условия для запланированного подписания соглашения.

Представители ЕС назвали три самых главных условия: принятие нового избирательного законодательства, принятие закона о прокуратуре и решение вопроса выборочного правосудия.