Анонс на 12 июля

* Премьер-министр Украины Н.Азаров в Сочи встретится с премьер-министром Российской Федерации Д.Медведевым.

* Состоится заседание аграрного пресс-клуба на тему: "Каким должен быть закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», чтобы земельный рынок максимально способствовал развитию украинского АПК?".

* Состоится брифинг председателя Госинспекции Украины по безопасности на наземном транспорте Евгения Пронченко на тему: «Габаритно-весовой контроль на дорогах Украины: практическая реализация и первые результаты».

* Заседание Аграрного Союза Украины, на котором будет обсуждаться нынешняя ценовая ситуация на рынке зерна.

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