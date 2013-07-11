Анонс на 12 июля
12.07.13 Встреча Премьер-министра Украины Н.Азарова с премьер-министром РФ Д.Медведевым в Сочи Заседание аграрного пресс-клуба Заседание Аграрного Союза Украины Брифинг: "Габаритно-весовой контроль на дорогах Украины"
* Премьер-министр Украины Н.Азаров в Сочи встретится с премьер-министром Российской Федерации Д.Медведевым.
* Состоится заседание аграрного пресс-клуба на тему: "Каким должен быть закон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», чтобы земельный рынок максимально способствовал развитию украинского АПК?".
* Состоится брифинг председателя Госинспекции Украины по безопасности на наземном транспорте Евгения Пронченко на тему: «Габаритно-весовой контроль на дорогах Украины: практическая реализация и первые результаты».
* Заседание Аграрного Союза Украины, на котором будет обсуждаться нынешняя ценовая ситуация на рынке зерна.
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