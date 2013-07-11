ТОП-10 (11 июля)

Азаров доволен экономическими итогами первого полугодия

Бернанке заявил, что экономика США по-прежнему нуждается в стимулах

Кабмин утвердил законопроект о госконтроле бизнеса

Вопрос закачки российского газа в украинские хранилища будут решать Азаров и Медведев

Депутат предлагает оформлять векселями соцобязательства перед инвалидами

Объем возмещений НДС за полгода вырос до 27,5 млрд грн

Роспотребнадзор забраковал украинскую кондитерскую продукцию

Украина за полгода сократила транзит российского газа в ЕС на 10,5%

Миндоходов утвердило пятилетнюю стратегию развития

Автоимпортеры хотят построить свой центр по утилизации автомобилей

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Азаров доволен экономическими итогами первого полугодия

Итоги первого полугодия 2013 года подтверждают, что Украина выбрала для реализации продуктивную экономическую стратегию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай Азаров сказал на заседании Кабинета министров.

Он отметил, что задачей правительства в первом полугодии было создание платформы для экономического развития.

Азаров отметил, что в первом полугодии года улучшилось сальдо торгового баланса — сократилось более чем на 2 млрд долл. за первые пять месяцев.

Оборот розничной торговли за пять месяцев вырос на 12%, производство сельхозпродукции — на 5%, сохранена низкая инфляция — 0,2% за первое полугодие, реальная зарплата выросла почти на 10%.

Кроме того, Азаров отметил, что в первом полугодии правительство обеспечило поставки природного газа из Европы по ценам, которые ниже цены газа, закупаемого в России.

«Украина как покупатель и транзитер газа будет и дальше отстаивать свои позиции на рынке энергоресурсов», - подчеркнул Азаров.

Также он отметил, что в первом полугодии текущего года Украина начала сотрудничество в энергетической сфере с крупнейшими мировыми компаниями Shell и Сhevron, правительство обеспечило принятие закона о трансфертном ценообразовании, а также начало системный диалог с инвесторами.

«Таким образом, первое полугодие продемонстрировало, что ставка на развитие собственного производства, определение инновационных точек роста, расширение сфер импортозамещения — это продуктивная экономическая стратегия», - сказал Азаров.

Также премьер-министр подчеркнул, что работа правительства позволила обеспечить повышение социальных выплат.

«Это свидетельствует о том, что правительство проводит оптимальный в национальных и глобальных условиях социальный экономический курс», - сказал Азаров.

Как сообщал УНИАН, инфляция в Украине в июне 2013 года по сравнению с маем составила 0%, в годовом выражении (против июня 2012 года) зафиксирована дефляция в размере 0,1%, с начала 2013 года (июнь 2013 года к декабрю 2012 года) инфляция составила 0,2%.

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Бернанке заявил, что экономика США по-прежнему нуждается в стимулах

Федеральная резервная система США опубликовала на своем сайте протокол заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC) по денежной политике, состоявшегося 18-19 июня 2013 года.

Согласно тексту документа, подавляющая часть членов FOMC считает, что в настоящий момент экономические условия являются слишком рискованными для начала свертывания программы "количественного смягчения". Правительство может приступить к этому процессу лишь при дальнейшем улучшении ситуации на рынке труда, сообщает РБК.

Американский фондовый рынок ответил на публикацию протокола негативно: индекс Dow Jones Industrial Average понизился на 24 пункта (0,2%), S&P 500 - на 3 пункта (0,2%).

Спустя несколько часов после публикации отчета Бен Бернанке в ходе публичного заявления еще раз подтвердил, что экономика США в настоящий момент по-прежнему нуждается в программе "количественного смягчения". Глава ФРС посетовал, что уровень безработицы остается высоким, и, несмотря на стабильно низкий уровень инфляции, его ведомство пока не планирует сворачивать программу QE.

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Кабмин утвердил законопроект о госконтроле бизнеса

Кабинет министров утвердил законопроект, предложенный Государственной службой Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства, который определяет единый перечень сфер государственного контроля бизнеса.

Как передает УНИАН, об этом на брифинге в Кабинете министров сообщил первый заместитель главы Госпредпринимательства Александр Потимков.

«Мы считаем, что необходимо четко прописать сферы контроля и четко прописать, максимально сузив сферы, на которые контроль не распространяется», - сказал Потимков.

Законопроект «О внесении изменений к некоторым законодательным актам относительно улучшения государственного надзора (контроля) и определения сфер хозяйственной деятельности, которые подлежат государственному надзору (контролю)» был одобрен Кабмином 3 июля 2013 года.

Кроме того, законопроектом предусматривается исключить внеплановые проверки, инициированные юридическими лицами. В тоже время, в обращениях физических лиц должно быть указано, что нарушения предпринимателя привело к материальным потерям или к нарушению конституционных прав на безопасные условия труда.

Госпредпринимательство также будет продолжать проводить комплексные плановые проверки субъектов хозяйствования на протяжении календарного года совместно со всеми органами контроля.

Справка УНИАН. Действующее законодательство определяет сферы хозяйственной деятельности, в которых не проводится госконтроль, но не определены сферы, в которых он обязателен.

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Вопрос закачки российского газа в украинские хранилища будут решать Азаров и Медведев

Вопрос закачки российского газа в украинские подземные хранилища газа (ПХГ) будет подниматься на встрече премьер-министра Украины Николая Азарова и премьер-министра России Дмитрия Медведева в Сочи 12 июля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий.

"Тема закачки газа в ПХГ будет обсуждаться на переговорах в Сочи", – сказал Ставицкий.

Говоря о том, будет ли Украина настаивать на авансировании Россией закачки газа в ПХГ, министр подчеркнул: "Мы не будем настаивать, мы будем вести переговоры. Мы же не можем настаивать, нужно решать все в компромиссной ситуации и слышать друг друга".

Как сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. Вместе с тем, в российской компании «Газпром» заявили, что для выполнения обязательств по транзиту в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд. кубометров газа.

По информации министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, 14 млрд кубометров достаточно для технического и технологического обеспечения бесперебойных поставок топлива в Европу.

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Депутат предлагает оформлять векселями соцобязательства перед инвалидами

Народный депутат Украины от Партии регионов Евгений Морозенко предлагает Верховной Раде разрешить оформление социальных обязательств государства перед инвалидами и детьми-инвалидами в части обеспечения транспортными средствами, путевками на оздоровление и квартирами финансовыми векселями.

Об этом говорится в законопроекте №2332а, зарегистрированном в Верховной Раде 18 июня и опубликованном на сайте парламента.

«Финансовое обеспечение мероприятий по социальной защищенности инвалидов и детей-инвалидов осуществляется за счет средств государственного бюджета, в том числе в счет выплат по ценным бумагам, выданным инвалидам на приобретение технических средств, квартир, путевок на оздоровление… В свою очередь орган, осуществляющий политику в сфере социальной защиты инвалидов, оформляет заказ Министерству финансов как эмитенту казначейских обязательств на выпуск долговых ценных бумаг на покупку технических средств, квартир и социальных услуг для инвалидов», - сказано в законопроекте.

При этом необходимость принятия такого законопроекта объясняется тем, что порядка 70% всех бюджетных выплат инвалидам остаются неосуществленными.

Как сообщал УНИАН, в июле Верховная Рада Украины приняла за основу и в целом законопроект о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2013 год", разрешающий реструктуризировать бюджетную задолженность, в том числе по налогу на добавленную стоимость, финансовыми векселями.

Согласно документу, срок обращения векселей - до 5 лет, доходность - 5% годовых. Использование векселей, как предполагается, будет добровольным.

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Объем возмещений НДС за полгода вырос до 27,5 млрд грн

Объем бюджетных возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) субъектам хозяйствования в Украине в январе-июне 2013 года составил 27,5 млрд грн, что на 19,4% больше аналогичного показателя прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства доходов и сборов Украины.

«По оперативным данным, в январе-июне 2013 года в сводный бюджет поступило 204,3 млрд грн платежей, что на 1,7 млрд грн больше соответствующего периода прошлого года. Налогоплательщикам возмещено 27,5 млрд грн НДС», - сообщили в Миндоходов.

Как сообщал УНИАН, объем возмещений по налогу на добавленную стоимость (НДС) в январе-мае вырос на 24% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года – до 24 млрд грн.

Объем поступлений в государственный бюджет от уплаты налогов и сборов в январе-июне составил 160,9 млрд грн, причем 60% (97 млрд грн) этой суммы обеспечили крупные налогоплательщики, количество которых составляет 1480 предприятий.

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Роспотребнадзор забраковал украинскую кондитерскую продукцию

Москва. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) забраковал несколько партий украинской кондитерской продукции.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Российской Федерации сообщила пресс-секретарь Роспотребнадзора Любовь Воропаева.

«В регионах была забраковка украинской кондитерской продукции», - сказала Воропаева.

В тоже время, она отказалась назвать регионы, где были выявлены такие партии.

По словам Воропаевой, сейчас идет сверка и анализ информации от региональных подразделений Роспотребнадзора.

«Вся информация будет в официальном пресс-релизе», - сказала Воропаева и добавила, что его публикация может произойти «сегодня-завтра».

В четверг, 11 июля, глава ведомства, главный государственный врач РФ Геннадий Онищенко заявил, что у российской санитарной службы появились претензии к кондитерской продукции, которая поставляется из Украины.

Напомним, что в начале 2012 года Роспотребнадзор запретил ввоз сыров ряда украинских предприятий на территорию РФ, заявив, что в них выявлено большое количество пальмового масла. Позже после инспекций на украинских предприятиях такие ограничения были сняты, однако был установлен контроль каждой партии товара, поставляемой в Россию.

27 декабря 2012 года глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что Россия не имеет претензий к качеству украинских сыров, которые поставляются на рынок Российской Федерации.

9 апреля 2013 года Роспотребнадзор сообщил о прекращении контроля каждой партии украинских сыров при их ввозе в Российскую Федерацию, так как претензий к качеству продукции из Украины нет.

10 июля стало известно, что Российская Федерация намерена обложить дополнительными специальными пошлинами импорт из Украины угля, шоколада и стекла в ответ на введение Киевом специальных пошлин на импорт автомобилей. Чтобы компенсировать убытки, Россия оставляет за собой право взимать пошлины в размере 0,1 евро за 1 кг украинского шоколада, 54% - на импорт угля и 15% - стекла.

Справка УНИАН. По данным Министерства доходов и сборов, в 2012 году украинские кондитеры поставили на рынок РФ 119,1 тыс. тонн шоколадных изделий, выручив почти 413 млн долл. При этом импорт шоколада из России в Украину в прошлом году составил 27,8 тыс. тонн, или 102, 7 млн долл. в денежном выражении.

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Украина за полгода сократила транзит российского газа в ЕС на 10,5%

Транзит российского газа через территорию Украины в страны Евросоюза в январе-июне 2013 года сократился по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 10,48% - до 38,227 млрд куб. м.

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба компании «Укртрансгаз».

Согласно сообщению, транзит газа в июне 2013 года увеличился до 7,105 млрд куб. м по сравнению с 5,694 млрд куб. м в июне прошлого года.

Как сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности прогнозирует объем транзита газа через территорию Украины в страны ЕС в 2013 году на уровне 2012 года.

Транзит газа из РФ по итогам 2012 года составил 84,261 млрд куб. м, что на 19,13% меньше показателя 2011 года.

Основной причиной сокращения объемов транзита природного газа из РФ в страны ЕС через территорию Украины, по мнению компании «Нафтогаз Украины», является запуск газопровода «Северный поток» (Nord Stream), который 8 октября 2012 года, спустя 30 месяцев после старта строительства, начал поставки газа по двум веткам.

Справка УНИАН. Транзит газа по территории Украины осуществляет дочерняя компания НАК «Нафтогаз Украины» - «Укртрансгаз», являющаяся оператором национальной газотранспортной системы. Компания эксплуатирует 37,1 тыс. км магистральных газопроводов и газопроводов-отводов.

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Миндоходов утвердило пятилетнюю стратегию развития

Министерство доходов и сборов Украины утвердило пятилетнюю стратегию развития ведомства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр Александр Клименко.

«Ни одна организация не может работать без конкретного плана действий с пониманием своих целей и перспектив. Поэтому мы определили семь стратегических направлений работы министерства. По каждому из них определены соответствующие исполнители и методика оценки степени реализации поставленных задач», - сказал он.

По словам Клименко, министерство в рамках программы планирует развивать налоговый и таможенный сервисы, налаживать партнерские отношения с бизнесом и потребителями, а также работать над созданием более эффективных способов борьбы с теневым сектором экономики.

Кроме того, отдельными стратегическими направлениями министр назвал развитие международной торговли, качественную имплементацию норм Таможенного кодекса и стандартов Всемирной таможенной организации, повышение эффективности процедур таможенного контроля, развитие таможенной инфраструктуры.

Консультантом программы выступила международная аудиторская компания PricewaterhouseCoopers.

Справка УНИАН. В 2012 году Государственной налоговая служба Украины разработала и внедрила стратегический план развития, которым было определено пять стратегических направлений развития службы и 13 стратегических целей на 2013 год.

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Автоимпортеры хотят построить свой центр по утилизации автомобилей

Автоимпортеры хотят, чтобы им было предоставлено право построить центр по переработке и утилизации автомобилей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров (ВААИД) Олег Назаренко.

"Автоимпортеры ежегодно реализуют в Украине около 160 тыс. автомобилей. Так почему ассоциации импортеров не дадут право построить свой завод? Мы готовы нести ответственность за все импортированные нами автомобили", - сказал он.

По словам Назаренко, завод, который производит 8 тыс. автомобилей в год, имеет право создать такой центр.

При этом он высказал предположение, что Президент наложит вето на закон об утилизационном сборе, после чего он будет отправлен на доработку, а ВААИД со своей стороны внесет предложения.

Как сообщал УНИАН, по словам народного депутата Украины Тариэла Васадзе, контролирующего корпорацию «УкрАВТО», после вступления в силу утилизационного сбора в Украине будет создано 10 крупнейших перерабатывающих центров для утилизации автомобилей. По его словам, первичный капитал на создание центров будет формироваться из денег, которые внутренний и внешний производители будут перечислять в бюджет государства.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 4 июля 2013 года приняла порядок утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, а также порядок администрирования экологического налога, плательщиками которого определены импортеры транспортных средств, производители транспортных средств для внутреннего рынка и покупатели транспортных средств.

Как ожидается, уже в первый год действия принятого закона доходы государственного бюджета от сбора экологического налога составят 2,2 млрд грн.