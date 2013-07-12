Азаров сегодня встретится с Медведевым в Сочи

Премьер-министр Николай Азаров совершит поездку в Сочи (Россия), где обсудит с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым вопросы торгово-экономического сотрудничества.

Как сообщил правительственный портал, об этом Азаров написал 5 июля в Фейсбуке.

«Что касается моей поездки в Сочи, то за время, прошедшее после нашей предыдущей встречи с премьер-министром России, накопились довольно много вопросов в торгово-экономических отношениях нашего сотрудничества. Именно этими вопросами мы будем заниматься», - отметил Азаров.