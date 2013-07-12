В еврозоне период медленного экономического роста будет длительным - вице-президент ЕЦБ

Еврозоне, скорее всего, предстоит длительный период медленного экономического роста, и политика Европейского центрального банка будет направлена на стимулирование также в течение длительного времени. Об этом заявил вице-президент ЕЦБ Витор Констанцио, сообщают Вести.ru.

Также Констанцио раскритиковал предложение Европейской комиссии по закрытию проблемных банков.

"Страны с развитой экономикой, в частности европейские страны, сталкиваются с длительным периодом медленного роста, который проверит качество наших институтов, - сказал он. – Еврозона по-прежнему сталкивается с болезненным кризисом дисбалансов, финансовой фрагментацией и низким ростом".

Он отметил, что банки еврозоны по-прежнему сталкиваются с определенными проблемами, но они все же в лучшей форме, чем обычно считает общественность, а их положение улучшится после создания банковского союза.

По мнению вице-президента ЕЦБ, слова руководства регулятора о процентных ставках позволили стабилизировать финансовые рынки, после того как представители ФРС США объявили о сокращении программы покупки облигаций.

"Европа отстает от США в восстановлении экономики и по инфляционным рискам, а это означает, что денежно-кредитная политика должна оставаться адаптивной в течение более длительного периода времени", - сказал он.