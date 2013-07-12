"Торговых войн" с Россией не будет - представитель Украины в ЕЭК

Представитель Украины в Евразийской экономической комиссии Виктор Суслов уверен, что “торговых войн” между Украиной и Россией не будет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Суслов сказал журналистам в Сочи в ходе визита премьер-министра Украины Николая Азарова.

«Я думаю, что основная задача (его работы на посту — УНИАН) и будет состоять в том, чтобы детально разбираться в сути торговых споров. И по возможности решать эти проблемы еще до того, как они приобретут публичный характер», - сказал Суслов.

Он отметил, что говорить о торговых войнах между Украиной и Россией неправильно.

«Иногда есть разное понимание тех или иных регламентов. Но в конечном счете я уверен, что будут достигнуты договоренности, которые устроят обе стороны. Никаких «торговых войн» не будет», - подчеркнул Суслов.

Также он сообщил, что будет сегодня представлен российской стороне в качестве представителя Украины в Евразийской экономической комиссии.

Напомним, Россия в последние годы неоднократно вводила запрет на ввоз украинских товаров.

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