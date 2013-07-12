Кабмин назначил уполномоченного по антикоррупционной политике

Кабинет министров Украины назначил Андрея Богдана правительственным уполномоченным по вопросам антикоррупционной полититки.

Соответствующее распоряжение Кабмина от 11 июля размещено на сайте правительства.

Напомним, до февраля 2011 г. Богдан был заместителем министра Кабинета министров - уполномоченным по вопросам антикоррупционной полититки. В феврале 2011 г. должность была ликвидирована.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор Янукович 6 июня 2013 г. подписал Закон № 224-VІІ «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно реализации государственной антикоррупционной политики», принятый парламентом 14 мая.