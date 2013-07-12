Между Украиной и Панамой установлен безвизовый режим для туристов

Правительство на заседании 11 июля приняло постановление «Об утверждении Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Республики Панама об отмене виз».

Как сообщается на Правительственном портале, двустороннее межправительственное Соглашение об отмене виз было подписано 26 сентября 2012 года в г. Нью-Йорк министрами иностранных дел Украины и Республики Панама в рамках 67-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

Положениями Соглашения предусматривается установление на принципах взаимности безвизового режима поездок для граждан государств обеих сторон в течение срока, который не превышает 90 дней на протяжении 180 дней, начиная от даты первого въезда, если целью поездки является туризм или осуществление другой неприбыльной деятельности.

Отмечается, что утверждение этого Соглашения и последующая реализация его положений будет способствовать развитию украинско-панамских партнерских отношений, интенсификации контактов в экономической, культурно-гуманитарной и других сферах, а также усилит переговорные позиции Украины относительно либерализации визового режима с другими государствами Центральной и Латинской Америки, граждане которых пересекают внешние границы ЕС без виз.