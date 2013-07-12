Для оплаты кредита на ликвидацию последствий подтопления в Одесской области выделено 12 млн грн

Кабинет министров Украины распорядился направить Одесской облгосадминистрации 11,86 млн грн на погашение кредиторской задолженности по возмещению расходов на ликвидацию последствий подтопления в Ренийском районе (Одесская обл.) 19 и 29 мая 2012 года.

Об этом говорится в распоряжении Кабмина.

Согласно документу, Одесская облгосадминистрация должна подать отчет о погашении задолженности до 1 сентября текущего года.

“Одесской облгосадминистрации обеспечить погашение указанной в пункте 1 настоящего распоряжения кредиторской задолженности перед субъектами хозяйствования и подать к 1 сентября 2013 Министерству экономического развития и торговли, Министерству финансов и Государственной казначейской службе отчет об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению”, - говорится в распоряжении.

Как сообщал УНИАН, 19 мая 2012 года десятки домов райцентра Рени, в которых проживают свыше 12 тысяч жителей, были лишены централизованного водоснабжения из-за подтопления ливневыми водами насосной станции КП «Рениводоканал». Спасатели МЧС совместно с коммунальщиками соседних городов Бессарабии в течение трех дней поставляли питьевую воду населению автоцистернами.

Водоснабжение в райцентре было налажено только 23 мая. Однако неделю спустя, 29 мая, на город обрушился новый ливень – и снова здание насосной оказалось подтопленным, а население пришлось снабжать привозной водой. Чтобы избежать повторения подобных ситуаций, муниципальные власти обратились к руководству ОГА за помощью – совместными усилиями перенести насосную станцию из низинной, подтапливаемой местности.