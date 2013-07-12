Заседание Украинско-российского межправительственного комитета состоится осенью

Сочи. Заседание Украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству состоится в конце сентября - начале октября 2013 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам премьер-министр Украины Николай Азаров по итогам переговоров с председателем правительства Российской Федерации Дмитрием Медведевым в Сочи (Россия).

«Мы договорились, что проведем заседание межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству в конце сентября - начале октября», - сказал Азаров.

В связи с этим он отметил, что к этому времени должны быть подготовлены и максимально согласованы документы двустороннего сотрудничества. По словам Азарова, заседание межправительственного комитета необходимо наполнить реальным содержанием. Кроме того, премьер-министр сообщил, что в ходе встречи с Медведевым обсуждался широкий круг двусторонних отношений. В частности, одной из тем был вопрос о визите Президента Российской Федерации Владимира Путина в Украину в рамках празднования 1025-летия Крещения Руси.

В целом Азаров отметил, что доволен проведенными переговорами, и подчеркнул, что Украина и Россия продвинулись практически по всем вопросам двустороннего сотрудничества.

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