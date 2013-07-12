Анонс на 15 июля

* В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям состоится брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры, предпринятые по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: Николай Чечеткин, зам.директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации; Николай Кульбида, директор Украинского гидрометеорологического центра.

* Пресс-конференция председателя Государственной архитектурно-строительной инспекции Александра Рыбака на тему: «Итоги разрешительной и контрольной работы на объектах строительства в I полугодии 2013 года».

* Министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк будет находиться с рабочей поездкой в Харьковской области. Во время визита Николай Присяжнюк посетит поля ОАО «САД» Харьковской области, ознакомится с ходом уборки ранних зерновых и зернобобовых культур. В рамках рабочей поездки состоится выездное заседание Коллегии Минагрополитики Украины, на котором будут обсуждаться итоги работы аграрного сектора экономики за первое полугодие 2013 года, ход жатвы и состояние обеспечения стабильной эпизоотической ситуации и безопасности пищевых продуктов в Украине.

***

Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63