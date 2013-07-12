ТОП-10 (12 июля)

Доля иностранного капитала в банковской системе Украины достигла 38%

Активы банков Украины в июне выросли на 4,3%

Миндоходов обещает возвращать уплаченный налог на недвижимость без препятствий

Кабмин утвердил стартовую цену продажи 60% акций “Донбассэнерго” в 641 млн грн

Азаров и Медведев вернулись к вопросу зернового пула

Украина может компенсировать членам ВТО потери от спецпошлин на автомобили

Азаров и Медведев поговорили о возобновлении производства самолетов "Руслан"

Продажи импортных б/у автомобилей за полгода выросли на 50%

Просроченная задолженность по кредитам банков за 5 месяцев выросла на 7,3% - до 76,8 млрд грн

В Украине создадут сеть лабораторий для проверки продуктов на ГМО

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Доля иностранного капитала в банковской системе Украины достигла 38%

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) в мае выросла на 0,1 п.п. - до 38%.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

По данным НБУ, в январе-мае 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 1,5 п.п. При этом количество банков с иностранным капиталом не изменилось, и на 1 июня текущего года составило 53 банка из 177 зарегистрированных. Также не изменилось количество банков со 100% иностранным капиталом – 22.

Как сообщается, совокупный зарегистрированный уставный капитал банков страны в мае 2013 года снизился на 0,14% - до 176,546 млрд грн, при этом за январь-май 2013 года его рост составил 0,77%. Регулятивный капитал банков в мае вырос на 0,93% – до 187,259 млрд грн, за январь - май рост составил 4,67%.

Как сообщал УНИАН, доля иностранного капитала в украинской банковской системе (в уставном капитале банков - УНИАН) в апреле сократилась на 0,4 п.п. - до 37,9% с 38,3%. С начала 2013 года доля иностранного капитала в украинской банковской системе снизилась на 1,6 п.п.

Доля иностранного капитала в украинской банковской системе в 2012 году сократилась с 41,9% на 1 января 2012 года до 39,5% на 1 января 2013 года.

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Активы банков Украины в июне выросли на 4,3%

Активы банков Украины в июне 2013 года выросли на 4,27% (с начала года - на 6,12%) - до 1,196 трлн грн.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины (НБУ).

Согласно сообщению, общие активы банков в прошлом месяце выросли на 1,83% (с начала года - на 5,13%) - до 1,333 трлн грн.

В структуре общих активов кредитные операции составляют 62,5%, вложения в ценные бумаги - 10,1%, корреспондентские счета в других банках - 6,5%, дебиторская задолженность - 6,0%, наличные средства и средства в Нацбанке - 5,0%, начисленные доходы к получению - 4,2%, основные средства и нематериальные активы - 4,1%.

Обязательства банков в прошлом месяце выросли на 2,52% - до 1,019 трлн грн, в том числе средства физлиц составили 408,0 млрд грн, или 40,1%, средства субъектов хозяйствования - 207,9 млрд грн, или 20,4%, межбанковские кредиты и депозиты - 105,2 млрд грн, или 10,3%.

Капитал банков в июне снизился на 1,72% - до 177,3 млрд грн и составил 14,8% пассивов банков. Оплаченный зарегистрированный уставный капитал банков снизился на 0,34% и на 1 июля составил 177,1 млрд грн.

По состоянию на 1 июля 2013 года лицензию Национального банка на осуществление банковских операций имели 176 банков Украины, один из которых имел лицензию санационного банка.

Как сообщал УНИАН, активы банков Украины в мае 2013 года выросли на 1,03% (с начала года - на 4,17%) - до 1,174 трлн грн. Общие активы банков в прошлом месяце выросли на 0,93% (с начала года - на 3,23%) - до 1,309 трлн грн.

В 2012 году активы банков выросли на 6,4% - до 1,127 трлн грн, общие активы - на 4,5% до 1,268 трлн грн.

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Миндоходов обещает возвращать уплаченный налог на недвижимость без препятствий

Министерство доходов и сборов Украины обещает беспрепятственно возвращать средства, уже уплаченные налогоплательщиками как налог на недвижимость, отличную от земельного участка, сообщили УНИАН в пресс-службе Миндоходов.

«Для этого налогоплательщикам достаточно лишь обратиться в территориальные налоговые органы с соответствующим заявлением», - говорится в разъяснении Миндоходов.

Срок подачи такого заявления – не более трех лет с момента уплаты налога. В заявлении на возвращение средств необходимо указать, как следует перечислить платеж – на текущий банковский счет или наличными по чеку. Решение о возвращении средств принимает территориальный орган Миндоходов, и это решение передается в органы Госказначейства, которые и выплачивают деньги.

«Однако уже уплаченные средства можно направить как авансовый платеж по налогу на недвижимость за 2014 год или как авансовый платеж по другим налогам и сборам», - разъяснили в Миндоходов.

В министерстве также напомнили, что, по их данным, налог уплатили 3,9 тыс. налогоплательщиков – физических лиц на общую сумму порядка 2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 4 июля Верховная Рада Украины перенесла срок введения и уплаты налога на недвижимость, отличную от земельного участка, до 31 декабря 2013 года - срока завершения сверки всех данных по объектам налогообложения и формирования реестра плательщиков данного налога.

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Кабмин утвердил стартовую цену продажи 60% акций “Донбассэнерго” в 641 млн грн

Кабинет министров Украины утвердил стартовую цену продажи 60,773% акций энергогенерирующей компании "Донбассэнерго" на открытом конкурсе по принципу аукциона в 641 млн грн.

Об этом говорится в распоряжении Кабинета министров №496.

Согласно документу, потенциальные покупатели для участия в конкурсе должны в течение последних трех лет поставлять на оптовый энергорынок Украины минимум 15% от объемов производства "Донбассэнерго" или добывать на территории страны не менее 15% от потребляемого предприятием угля, имея его балансовые запасы в размере пятилетнего объема потребления энергокомпании.

Постановлением предусмотрено, что покупателями также могут быть компании, чьи дочерние или материнские структуры отвечают условиям покупки.

Справка УНИАН. «Донбассэнерго» эксплуатирует две тепловые электростанции – Старобешевскую и Славянскую, суммарная мощность которых составляет 2550 МВт.

В 2012 году «Донбассэнерго», по предварительным данным, получила по международным стандартам финансовой отчетности (МФСО) чистую прибыль в размере 30,975 млн грн против 27,53 млн грн чистого убытка годом ранее.

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Азаров и Медведев вернулись к вопросу зернового пула

Глава правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев и премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе двусторонней встречи обсудили вопрос относительно создания зернового пула.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам по итогам двусторонних переговоров сообщил пресс-секретарь Азарова Виталий Лукьяненко.

«На этой встрече обсуждалось, каким образом вернуться к идее создания зернового пула», - сказал Лукьяненко.

В то же время он отметил, что конкретных решений по этой теме принято не было.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля т.г. министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк заявил, что участие Украины в черноморском зерновом пуле - объединении стран-зернотрейдеров черноморского бассейна - на данном этапе является невыгодным для Украины.

Справка УНИАН. Идея создания зернового пула между Украиной, РФ и Казахстаном обсуждается уже несколько лет.

В мае 2010 года министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк сообщил, что Украина инициирует создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и продолжает обсуждать идею организации вместе с Россией и Казахстаном причерноморского зернового пула. Однако 16 ноября 2011 г. он заявил, что обсуждение вопроса о создании зернового пула Украины, России и Казахстана приостановлено из-за невозможности реализации проекта.

В конце ноября 2011 г. премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым в Астане предложил вернуться к вопросу создания зернового пула с Казахстаном и Российской Федерацией.

10 сентября 2012 года в пресс-службе российского аграрного ведомства сообщили, что Украина и Россия могут создать Черноморский зерновой совет для координации действий на мировом рынке зерна. Его главная задача - обмен информацией в целях обеспечения конкурентных преимуществ России и Украины на мировом рынке зерна. В долгосрочном плане деятельность совета позволит выработать унифицированные правила торговли, общие подходы в отношении экспорта зерна, проводить согласованную инвестиционную политику.

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Украина может компенсировать членам ВТО потери от спецпошлин на автомобили

Украина предложила членам Всемирной торговой организации, которые высказали претензии по поводу введения Украиной спецпошлин на импорт автомобилей, выработать механизм компенсации для минимизации потерь.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства экономического развития и торговли Украины, такое предложение украинской стороны было озвучено 11 июля в Женеве в ходе заседания Совета по торговле ВТО.

“Делегацией Украины было отмечено стремление найти взаимную договоренность с Россией и другими заинтересованными странами-членами, предусматривающую компенсацию с менее отрицательным влиянием на международную торговлю”, - говорится в сообщении пресс-службы.

При обсуждении вопроса о введении спецпошлин на импорт украинская сторона подчеркнула, что решение применить спецпошлины было результатом “тщательного и объективного расследования”, проведенного соответствующими органами власти в Украине, которые сделали вывод, что в результате значительного увеличения импорта автомобилей отечественная автомобильная промышленность находится под угрозой нанесения ей серьезного ущерба.

“Согласно положениям Соглашения ВТО о защитных мерах, в случае возникновения такой угрозы, и учитывая результаты расследования, странам-членам разрешается вводить временные защитные меры на прозрачной и недискриминационной основе, как это сделала Украина”, - говорится в сообщении.

Было заявлено также, что Украина готова продолжить консультации по разрешению спорных вопросов для того, чтобы найти общее решение, “учитывая при этом право Украины принять меры, предусматриваемые правилами ВТО в случае возникновения угрозы серьезного ущерба”.

Как сообщал УНИАН, Министерство экономического развития и торговли Украины может пересмотреть сроки действия спецпошлин на импорт автомобилей (спецпошлины вводятся на 3 года с 14 апреля 2013 года).

Европейский Союз не рассматривает возможности введения в отношении Украины ответных торговых санкций за установление спецпошлин на импорт автомобилей.

Справка УНИАН. 14 марта 2013 года Межведомственная комиссия по международной торговле приняла решение о введении специальных пошлин на импорт автомобилей в размере 6,46% на автомобили с объемом двигателя больше 1000 куб. см, но не более 1500 куб. см, и 12,95% на автомобили с объемом двигателя больше 1500 куб. см, но не более 2200 куб. см.

Спецпошлины вводятся сроком на 3 года.

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Азаров и Медведев поговорили о возобновлении производства самолетов "Руслан"

В ходе двусторонней встречи премьер-министров Российской Федерации Дмитрия Медведева и Украины Николая Азарова обсуждался вопрос возобновления серийного производства самолета Ан-124.

Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь премьера Виталий Лукьяненко.

“В авиации это возобновление серийного производства Ан-124”, - сказал Лукьяненко.

В то же время он отметил, что стороны пришли к выводу, что научились находить решение чувствительных вопросов. В частности, речь шла об экспорте в Россию украинского пластического стекла.

Лукьяненко также отметил, что есть успешные проекты в космической отрасли.

Ранее по итогам встречи вице-премьер-министра Юрия Бойко с заместителем Главы правительства Российской Федерации Дмитрием Рогозиным было заявлено, что Украина и Российская Федерация намерены реализовать ряд совместных проектов в сфере авиастроения и космической отрасли, включая совместное строительство военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ан-70.

В частности, проект производства самолетов Ан-124 предполагает создание совместного предприятия, в которое украинская сторона могла бы передать технологическую базу и инновационную составляющую, а российская – финансовую составляющую и рынок сбыта.

Справка УНИАН. Российско-украинский транспортный самолет "Руслан" – самый большой серийный транспортный самолет в мире. Самолеты строили в Ульяновске и Киеве. В 2004 году производство было приостановлено.

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Продажи импортных б/у автомобилей за полгода выросли на 50%

Рынок продаж автомобилей б/у, который формируется за счет импорта, в первом полугодии 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 49,5% - до 62,6 тыс. единиц. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ассоциации "Укравтопром".

"При этом из общего количества легковые автомобили составили - 4,1 тыс., автобусы - 0,9 тыс. и коммерческие автомобили - 57,6 тыс. Рост по сегментам соответственно 85%, 48% и 11%", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, в общем объеме продаж легковых автомобилей в первом полугодии б/у автомобили заняли 3,8%, автобусы - 44,7% , коммерческие автомобили - 88,6%.

В то же время, продажи б/у автомобилей в июне продемонстрировали увеличение как по отношению к маю (на 17%), так и к июню прошлого года (на 66%).

"Причем, рост наблюдается в продажах всех типов автотранспортных средств", - отметили в ассоциации.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в январе-июне 2013 года сократились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5% - до 104,238 тыс. единиц

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» была создана в 1997 году. Учредителями «Укравтопрома» выступили более 20 предприятий, среди которых - ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины - ОАО «ЗАЗ», ОАО «ЛАЗ», ХК «АвтоКрАЗ» и др. На сегодняшний день членами ассоциации являются 18 крупных предприятий отечественного автопрома.

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Просроченная задолженность по кредитам банков за 5 месяцев выросла на 7,3% - до 76,8 млрд грн

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-мае 2013 года вырос на 7,25%, или 5,258 млрд грн, - до 76,778 млрд грн (в мае – на 1,93%), сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов в январе-мае текущего года выросла на 0,56 п.п. - до 9,46% (в мае – на 0,16 п.п.).

В мае банки нарастили объем предоставленных кредитов на 0,13%, или 1,042 млрд грн - до 822,587 млрд грн, с начала года рост составил 0,89% или 7,260 млрд грн. Рост объемов предоставленных банками кредитов произошел в основном за счет роста кредитования субъектов хозяйствования на 1,78%, или 10,853 млрд грн - до 620,055 млрд грн, при этом объемы кредитования физических лиц выросли на 1,32% - до 163,918 млрд грн. За указанный период банки снизили объемы долгосрочных кредитов на 0,61% - до 391,854 млрд грн.

Также сообщается, что в январе-мае банки увеличили вложения в ценные бумаги на 39,28%, или на 37,845 млрд грн,- до 134,185 млрд грн. Объемы резервов под активные операции сократились на 0,73%, или на 1,035 млрд грн - до 140,284 млрд грн. Обязательства банков выросли на 3,8%, или на 36,433 млрд грн - до 994,305 млрд грн, в том числе средства юридических лиц выросли на 3,35%, или на 6,780 млрд грн - до 209,330 млрд грн (из них срочные – 89,227 млрд грн), средства физлиц - на 8,92%, или на 32,461 млрд грн - до 396,464 млрд грн (из них срочные – 314,019 млрд грн).

Как сообщал УНИАН, объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в январе-апреле 2013 года вырос на 5,2%, или на 3,787 млрд грн, - до 76,307 млрд грн (в апреле – снизился на 0,01%).

Объем просроченной задолженности по кредитам украинских банков в 2012 году сократился на 8,5% - до 72,520 млрд грн, доля просроченной задолженности в общем объеме предоставленных банками кредитов - на 0,7 п.п., до 8,9%, объем предоставленных кредитов - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.

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В Украине создадут сеть лабораторий для проверки продуктов на ГМО

Правительство намерено создать в Украине сеть лабораторий для проверки продуктов на содержание в них генно-модифицированных организмов (ГМО), сообщила пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия Украины (Минагропрод).

По ее данным, соответствующее постановление уже принято Кабинетом министров Украины.

«В таких учреждениях можно будет определить, если ли генетически модифицированные организмы в зерне, семенах, плодоовощной и пищевой продукции, лекарственных и ветеринарных препаратах», - говорится в сообщении пресс-службы.

Создание сети лабораторий предполагается как на базе государственных, так и частных учреждений.

По информации пресс-службы, принятое постановление будет способствовать контролю над обращением ГМО и продукции, которая получена с их использованием.

Также в Минагропроде напомнили, что на сегодняшний день на базе лабораторий Государственной инспекции сельского хозяйства в АР Крым, Винницкой, Запорожской, Харьковской, Тернопольской, Полтавской областях и Государственного Центра сертификации и экспертизы сельскохозяйственной продукции создана сеть испытательных лабораторий по определению количественно-качественного содержания генетически модифицированных организмов в зерне и продуктах его переработки.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года Верховная Рада Украины приняла в целом Закон «О внесении изменений в Закон Украины "О государственной системе биобезопасности при создании, испытании, транспортировке и использовании генетически модифицированных организмов". Закон, в частности, предусматривал создание сети испытательных лаборатории по определению содержания ГМО в продукции.

В июле 2009 года Кабмин повысил уровень допустимого содержания ГМО в продуктах с 0,1% до 0,9%. Продукты, содержание ГМО в которых выше 0,9%, подлежат маркировке.

УНИАН