Баланс недели: Торговый «сюрприз» России, реанимация зернового пула и подсчеты выгоды от евроинтеграции

Прошедшая неделя отличилась новостями торгового характера. Россия направила в ВТО уведомление о том, что в ответ на введение Украиной спецпошлин на импорт автомобилей намерена обложить дополнительными пошлинами украинские шоколад, уголь и стекло (0,1 евро за 1 кг, 54% и 15%, соответственно). Таким образом Москва хочет компенсировать потери своей экономики от ограничительных мер Киева на сумму 328 млн долл.

Ранее РФ планировала рассмотреть данный вопрос в суде СНГ. Но вдруг откорректировала планы. Правда, Россия как член Таможенного союза должна согласовать свои действия с Беларусью и Казахстаном.

Неожиданность такого шага со стороны «соседки» подтвердили украинские чиновники. Правительственный уполномоченный по вопросам сотрудничества с РФ и СНГ Валерий Мунтиян, как раз находящийся в Москве 9 июля – в день подачи Россией уведомления в ВТО, в комментарии газете «Коммерсант Украина» заявил, что не в курсе ситуации.

Его коллега по сотрудничеству с ЕС Валерий Пятницкий рассказал УНИАН, что обращение Москвы в ВТО с украинской стороной не обсуждалось. Он считает действия России попыткой давления на Украину.

«Со стороны России - это несколько иной шаг, по сути. Позиция Турции – скорее, приглашение к диалогу. А позиция, о которой объявила Россия, – элемент давления», - подчеркнул Пятницкий.

Между тем, Киев пытается разрядить ситуацию. 11 июля в Женеве на заседании Совета по торговле ВТО украинская сторона предложила членам организации, которые высказали претензии по поводу наших ограничительных мер - Турции и России, выработать механизм компенсации для минимизации потерь.

«Делегацией Украины было отмечено стремление найти взаимную договоренность с Россией и другими заинтересованными странами-членами, предусматривающую компенсацию с менее отрицательным влиянием на международную торговлю», - сообщила пресс-служба Минэкономразвития по итогам заседания.

При этом членам ВТО было дано понять, что отменять спецпошлины никто не собирается, поскольку они были введены обосновано. «Решение применить спецпошлины было результатом тщательного и объективного расследования, проведенного соответствующими органами власти в Украине, которые сделали вывод, что в результате значительного увеличения импорта автомобилей отечественная автомобильная промышленность находится под угрозой нанесения ей серьезного ущерба», - отметила украинская сторона.

Скорее всего, проблему решат путем переговоров, и для каждой страны, высказавшей недовольство, будут разработаны отдельные компенсационные механизмы.

Старо придание…

На торговых разбирательствах неожиданности не закончились. «Сюрпризом» стал итог встречи в Сочи премьер-министров Украины и России Николая Азарова и Дмитрия Медведева. Стороны заявили о возможности реанимировать идею создания зернового пула Украины, РФ и Казахстана.

Эта тема, честно говоря, за 6 лет слегка поднадоела. Разговоры о создании пула начались еще в 2007 году. Затем в 2009-м в этом направлении несколько активизировалась российская сторона. В 2010-м министр аграрной политики Украины Николай Присяжнюк инициировал создание биржи по торговле зерном для стран Причерноморского региона и подтвердил, что вопрос создания пула продолжает обсуждаться.

В конце 2011 года он же сообщил, что обсуждение вопроса о пуле приостановлено из-за невозможности реализовать проект.

Однако практически в то же время премьер-министр Азаров в ходе встречи с казахским коллегой Масимовым предложил вернуться к идее.

В 2012 году был придуман новый вариант - Черноморский зерновой совет для координации действий Украины и России на мировом рынке зерна.

И вот снова заговорили о пуле. Его создание невыгодно Украине и практически невозможно, считает руководитель компании «ПроАгро» Николай Верницкий.

«Это невыгодно для Украины, потому что частично контроль над зерновым рынком Украины, в случае создания пула, переходит к России и Казахстану; обвинения в монополизме со стороны мирового сообщества будут больнее политической выгоды сближения трех стран; устранение конкуренции со стороны частных трейдеров приведет к ухудшению рыночной ситуации, либо к чрезмерным издержкам государства по обеспечению деятельности такого пула», - заявил эксперт в комментарии УНИАН.

Реализация проекта, по мнению Верницкого, невозможна, поскольку работа государственного зернового оператора с функцией контроля рыночных цен может быть эффективной лишь при предоставлении ему монопольного положения на рынке.

«В современных рыночных, законодательных и прочих условиях Украины это невозможно. К тому же, Украина не отказалась окончательно от политики ограничения экспорта зерна в периоды, когда есть «угроза продовольственной безопасности», и не предложила альтернативные варианты по обеспечению такой безопасности. В то же время, выполнение обязательств в рамках совместного пула может нести в себе угрозу продбезопасности страны», - заявил эксперт.

Наконец подсчитали

На прошедшей неделе Министерство экономического развития и торговли опубликовало, наконец, заключение относительно возможных экономических результатов действия зоны свободной торговли с Европейским Союзом.

Подсчеты велись совместно с Представительством ЕС и МИД.

Согласно обнародованным данным, вследствие снижения и отмены пошлин в результате действия ЗСТ украинские экспортеры будут экономить 487 млн евро ежегодно, в то время как европейские - 391 млн евро.

ЗСТ с ЕС предусматривает немедленную отмену действующих ввозных пошлин на большинство товаров (82,6% – со стороны Украины и 91,8% – ЕС).

Для оставшихся установлены переходные периоды, а для пошлин в отношении легковых автомобилей и б/у одежды предусмотрено применение специальных защитных механизмов.

Для сельскохозяйственной продукции с момента временного применения Соглашения со стороны ЕС и его ратификации Украиной пошлины будут отменены на 35,2% тарифных линий Украиной и 83,1% – Евросоюзом.

Что касается остальных товаров, то по 52% тарифных линий Украина вводит переходные периоды длительностью от 1 до 7 лет, на 9,8% – частичную либерализацию, на 3% – беспошлинные тарифные квоты.

В свою очередь ЕС устанавливает переходные периоды на 2% тарифных линий (длительностью 3 и 7 лет), а по наиболее чувствительным товарам (14,9%) предложен доступ в рамках беспошлинных тарифных квот. Это касается зерна, свинины, говядины и мяса птицы, а также еще ряда продуктов.

Украинский аграрный сектор получит большие преимущества от снижения ввозных пошлин: 330 млн евро - для сельскохозяйственной продукции, 53 млн евро - ее переработчиков.

С момента вступления соглашения в силу будет либерализована торговля текстильными изделиями. В этом секторе экономия экспортеров Украины и ЕС составит приблизительно 24,4 млн евро и 8,7 млн евро, соответственно.

Отмена ЕС пошлин на импорт продукции химпрома украинским экспортерам даст ежегодную экономию в 26,8 млн евро, тогда как экономия европейских экспортеров от отмены ввозных пошлин Украиной составит 64,3 млн евро.

Юрий Дощатов (УНИАН)