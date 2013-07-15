Анонс на 16 июля

* Пресс-завтрак: "Результаты 20-й волны Индекса инвестиционной привлекательности Украины - на пути прогресса или аванс доверия". Организатор - Европейская Бизнес Ассоциация. Участники: президент Европейской Бизнес Ассоциации Томаш Фиала, председатель правления "Райффайзен Банка Аваль" В.Лавренчук, член правления Европейской Бизнес Ассоциации Эрик Версавель, глава представительства Astellas Pharma Europe BV в Украине Кшиштов Сидлецки, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации А.Деревянко.

* Пресс-конференция: "Зерновой рынок в 2013-2014 маркетинговом году: проблемы и перспективы". Участники: глава Совета предпринимателей при КМУ Л.Козаченко, президент Украинской зерновой ассоциации В.Клименко, руководитель практики права и международной торговли Адвокатского объединения "Волков и Партнеры" А.Заблоцкий.

* Пресс-конференция на тему "Обвал рынка цен на зерно: кто виноват и что делать?". Участники: президент Союза участников сельскохозяйственных обслуживающих кооперативов Украины И.Томич, президент Ассоциации фермеров и частных землевладельцев Украины Н.Миркевич, председатель "Партии возрождения села" Д.Воронин.

* Заседание "круглого стола" на тему "Госбюджет, долг и платежный баланс: текущие реалии и перспективы до конца года". Организатор - ОО "Лига финансового развития". Участники: министр финансов Украины Ю.Колобов (или уполномоченное лицо), директор Департамента анализа и прогнозирования денежно-кредитного рынка НБУ С.Кораблин, первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета С.Буряк или первый заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам бюджета О.Калетник, директор Института экономики и прогнозирования НАНУ В.Геец, председатель совета НАБУ Б.Тимонькин, председатель правления АО "Сбербанк" С.Подрезов, глава представительства Morgan Stanley в Украине И.Митюков, экс-и.о. министра финансов Украины И.Уманский, ректор Международного института бизнеса А.Савченко, исполнительный директор Международного фонда Блейзера О.Устенко, старший научный сотрудник лаборатории психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии АПН Украины Т.Белавина.

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