ТОП-10 (15 июля)

Fitch ухудшило прогноз шести украинских банков до "негативного"

В России с начала года зафиксировано 52 очага африканской чумы свиней

Госстат улучшил показатель дефицита внешней торговли товарами Украины

Янукович отсрочил штрафы за кассовые аппараты без модулей электронной отчетности

Украина за 5 месяцев сократила импорт газа до 3,95 млрд долл.

В ближайшие дни Украина решит вопрос о запрете транзита зерна из РФ

Украина заметно снизила реализацию сельхозпродукции

Турция повысила пошлины на импорт грецких орехов из Украины

Присяжнюк заверяет, что сахар в Украине не подорожает

Экспорт металлов и металлопродукции в Украине снизился на 12,5%

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Fitch ухудшило прогноз шести украинских банков до "негативного"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по украинским банкам «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «ПроКредит Банк», «Правэкс-Банк» и «Креди Агриколь Банк» со "стабильного" до "негативного".

Об этом сообщается в пресс-релизе агентства, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, агентство подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) по указанным банкам в иностранной валюте на уровне "B".

Как сообщает агентство, рейтинговые действия обусловлены пересмотром прогнозов по суверенному рейтингу Украины в иностранной и национальной валюте до "негативного", а также отражают увеличение вероятности понижения странового потолка "B" вслед за пересмотром суверенного прогноза.

В то же время, как сообщило агентство, долгосрочный РДЭ «Альфа-Банка» (Украина) подтвержден на уровне "B-" со стабильным прогнозом.

«Кроме того, одним из факторов, влияющих на рейтинги и прогнозы по ним для украинских банков, является возможность материнских структур оказать помощь украинским филиалам в случае необходимости», - отмечается в сообщении. Дополнительными факторами, по мнению аналитиков агентства, является все еще высокий риск девальвации гривни, а также высокая зависимость от кредитования в валюте, которое для упомянутых банков составляет от 37% до 59%.

Как сообщал УНИАН, 1 июля международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз рейтинга Украины до «негативного» со «стабильного», при этом подтвердило долгосрочный рейтинг в иностранной и национальной валюте "В".

По мнению аналитиков агентства, пересмотр прогноза по рейтингу был обусловлен вероятностью того, что международные резервы уменьшатся в дальнейшем, так как у страны сложное расписание выплат внешнего долга до 2014 года, а также трудности в привлечении заимствований с международных рынков капитала.

3 июля Fitch пересмотрел прогноз по рейтингам для 10 украинских компаний, а именно: Lemtrans LLC (украинский оператор грузовых железнодорожных перевозок «Лемтранс»), DTEK Holdings B.V. (частный энергетический холдинг Украины «ДТЭК»), Fintest Trading Co. Limited, Metinvest B.V. (металлургический холдинг), Ferrexpo Plc (горнорудная компания Ferrexpo), а также для агрохолдингов Avangardco Investmente Plc, Ukrlandfarming PLC, MHP S.A., Kernel Holding SA и Mriya Agro Holding PLC.

10 июля агентство Fitch Ratings пересмотрело свой прогноз по рейтингам Государственной администрации железнодорожного транспорта («Укрзализныця»), государственных банков «Укрэксимбанк» и «Ощадбанк», а также Одесской области и Харькова до «негативного» вслед за изменением прогнозов по суверенным рейтингам Украины.

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В России с начала года зафиксировано 52 очага африканской чумы свиней

В России с начала года зафиксировано 52 очага африканской чумы свиней (АЧС), в том числе в регионах на границе с Украиной, сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Российской Федерации.

«В этом году уже зафиксировано 52 очага АЧС в Воронежской, Ростовской, Волгоградской, Тверской, Тамбовской, Саратовской областях и Республике Северная Осетия, при этом два очага в Северной Осетии уже полностью ликвидированы. Также зафиксировано 34 очага ящура в Забайкальском и Краснодарском краях, Амурской области, Карачаево-Черкесской и Кабардино-Балкарской республиках», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этих субъектах Российской Федерации не была проведена необходимая работа по предупреждению распространения болезней. При этом имели место случаи сокрытия очагов их возникновения.

Как сообщает пресс-служба, руководители регионов, в которых сохраняется неблагоприятная обстановка, будут заслушаны на правительственной комиссии по вопросам развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов в августе текущего года.

Вице-премьер-министр Аркадий Дворкович поручил Минсельхозу России совместно с заинтересованными федеральными органами, ассоциациями и экспертным сообществом в двухнедельный срок представить проработанные предложения для доклада председателю правительства РФ. Как сообщал УНИАН, 4 июля Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси подтвердил информацию о вспышке африканской чумы свиней (АЧС) на свиноводческом комплексе «Лучеса» Витебского района.

Ранее Украина запретила ввоз свинины из Беларуси из-за обнаружения на территории этой страны чумы свиней.

Справка УНИАН. Африканская чума свиней (болезнь Монтгомери) - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Заболевание передается при прямом контакте здоровых и больных животных, через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении животных). Вакцины нет. Почти все поголовье заболевших свиней погибает. Животные с подозрительным заболеванием уничтожаются. Для человека АЧС неопасна.

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Госстат улучшил показатель дефицита внешней торговли товарами Украины

Дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, сократился в 2,4 раза - до 2,433 млрд долл.

Об этом сообщает Государственная служба статистики на официальном сайте.

Таким образом, Госстат улучшил показатель дефицита внешней торговли товарами Украины за январь-май т.г., по сравнению с обнародованными ранее Национальным банком предварительными данными, в 1,7 раза.

Согласно информации Госстата, в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, экспорт товаров из Украины снизился на 3,5% - до 27,193 млрд долл., импорт сократился на 12,7% - до 29,626 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2013 года составил 0,92 (в январе-мае 2012 года – 0,83).

За отчетный период Украина проводила внешнеторговые операции с партнерами из 205 стран мира.

По данным Госстата, по итогам января-мая 2013 года дефицит внешней торговли товарами с самым крупным торговым партнером Украины - Россией - снизился в 1,9 раза, до 1,968 млрд долл., против также дефицита по итогам января-мая 2012 года в 3,780 млрд долл.

По итогам января-мая 2013 года импорт природного газа снизился на 26,8% по сравнению с январем-маем 2012 года - до 3,950 млрд долл., при этом импорт сырой нефти (включая газовый конденсат) - на 82,2% - до 143,049 млн долл., импорт каменного угля на 37,6% - до 881,586 млн долл.

В январе-мае 2013 года Украина сократила на 12,5% экспорт черных металлов - до 6,154 млрд долл., при этом экспорт изделий из черных металлов уменьшился на 14,7% - до 1,143 млрд долл.

Импорт машин, оборудования и механизмов, а также электротехнического оборудования в январе-мае 2013 года против января-мая 2012 года сократился на 2,3% - до 5,054 млрд долл., экспорт вырос на 2,3% - до 2,772 млрд долл.

Украина в январе-мае 2013 года сократила экспорт наземных транспортных средств, самолетов и кораблей на 6,5% - до 1,987 млрд долл., при этом импорт уменьшился на 31,4% - до 2,453 млрд долл.

Экспорт зерновых в январе-мае 2013 года против аналогичного периода 2012 года снизился на 18,6% - до 2,199 млрд долл., в целом экспорт продуктов растительного происхождения снизился на 12,1% - до 3,006 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-апреле 2013 года составил 2,605 млрд долл., что в 1,7 раза меньше показателя дефицита за аналогичный период прошлого года (4,389 млрд долл.).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл., соответственно, в 2011 году.

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Янукович отсрочил штрафы за кассовые аппараты без модулей электронной отчетности

Президент Украины Виктор Янукович подписал закон об отсрочке до 1 июля 2014 года наложения штрафов за отсутствие у предпринимателей кассовых аппаратов с модулями для формирования электронной отчетности.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Закон "О внесении изменений в заключительные положения Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в связи с принятием Налогового кодекса Украины» об отсрочке наступления ответственности за непредставление электронной отчетности" (№ 2087а-1 от 30 мая 2013 года) был принят Верховной Радой 21 июня 2013 года, а подписан президентом - 8 июля.

Как сообщал УНИАН, норма об обязательном оборудовании кассовых аппаратов модулем электронной кассовой отчетности содержится в Налоговом кодексе Украины и вступила в силу с 1 января 2013 года. Одновременно с 1 января 2013 года вступила в силу норма о переходном периоде для предпринимателей, отведенном специально для того, чтобы дать им возможность оборудовать кассовые аппараты необходимыми устройствами. Переходный период должен был закончиться 1 июля 2013 года.

Вместе с тем, ряд народных депутатов – представителей всех фракций парламента выступили с предложением продолжить процесс оборудования кассовых аппаратов, но отсрочить наступление ответственности за необорудованные кассовые аппараты. Такое решение парламентарии мотивировали острым дефицитом модулей и невозможностью вовремя – до 1 июля текущего года – выполнить требование Налогового кодекса.

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Украина за 5 месяцев сократила импорт газа до 3,95 млрд долл.

Украина в январе-мае 2013 года сократила импорт газа (в денежном выражении) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 26,8% - до 3,95 млрд долл., сообщает Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, в мае Украина импортировала природного газа на 343,925 млн долл., что на 62,9% меньше мая 2012 года.

Напомним, большую долю импортируемого в Украину газа составляет газ, поставляемый из Российской Федерации.

Как сообщал УНИАН, по данным Министерства энергетики и угольной промышленности, Украина в январе-мае 2013 года сократила импорт газа по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 26,8% - до 9,379 млрд куб. м.

В мае 2013 года импорт газа уменьшился по сравнению с маем 2012 года более чем в два раза - до 0,82 млрд куб. м.

Согласно утвержденному Кабинетом министров прогнозному балансу газа на 2013 год, объем импорта газа в Украину составит 27,3 млрд куб. м.

Поступления газа в текущем году от российского газового монополиста компании «Газпром» составят 18 млрд куб. м, от компании Ostchem, подконтрольной украинскому бизнесмену Дмитрию Фирташу, – 8 млрд куб. м, от немецкого газового трейдера RWE Supply & Trading – 1,3 млрд куб. м.

По итогам 2012 года Украина сократила импорт газа по сравнению с 2011 годом на 26,5% - до 32,939 млрд куб. м.

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В ближайшие дни Украина решит вопрос о запрете транзита зерна из РФ

Решение о запрете транзита зерна из Российской Федерации из-за выявления в некоторых регионах этой страны вспышек ящера и африканской чумы свиней будет принято в ближайшие дни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в понедельник сообщил журналистам первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Иван Бисюк.

«Сегодня-завтра мы ожидаем подтверждения «Россельхознадзора» и будем принимать соответствующие решения», - сказал Бисюк.

Он отметил, что в случае, если «Россельхознадзор» подтвердит, что он контролирует распространение указанных болезней на территории страны, Украина запрещать транзит не станет. По словам Бисюка, Россия пока не начала активный транзит зерна через порты Украины, украинские порты совершили перевалку только 8,3 тыс. тонн российского зерна нового урожая.

Как сообщал УНИАН, в начале июля Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору Российской Федерации (Россельхознадзор) сообщило, что Украина рассматривает возможность запрета на ввоз и погрузку в своих портах зерна из России из-за выявления на территории этой страны (в Карачаево-Черкесской Республике и граничащих с ней районах Краснодарского края) случаев заболевания животных ящуром.

11 июля заместитель министра аграрной политики и продовольствия Александр Сень заявил, что Украина пока не ввела официального ограничения транзита зерна из Российской Федерации по территории страны в связи со вспышкой ящура.

Ящур может переноситься с зерновыми культурами.

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Украина заметно снизила реализацию сельхозпродукции

Аграрные предприятия Украины, за исключением малых, в январе-июне 2013 года реализовали на 11% меньше сельхозпродукции, чем за первые 6 месяцев 2012 года, сообщила Государственная служба статистики.

Согласно сообщению, реализация продукции растениеводства за отчетный период сократилась на 23%. Продажи зерновых культур составили 7,2 млн тонн, что на 24,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В частности, объем реализации пшеницы за первые полгода сократился на 48,3%, ячменя – на 2,8%, кукурузы – на 14,6%, а ржи, наоборот, - вырос на 27,4%. Кроме того, на 29,5% сократились продажи семян подсолнечника и на 39,2% упали продажи рапса. Реализация сои в январе-июне т.г. сократилась на 10,4% .

Что касается продукции животноводства, то за 6 мес. 2013 года объем ее реализации вырос на 7%. Продажи скота и птицы (в живом весе) выросли на 9,5%, молока – на 0,8%, а яиц – на 4,2%.

В Госстате также отметили, что средние цены продажи аграрной продукции в январе-июне т.г. по сравнению с ценами за соответствующий период 2012 года выросли на 4,5%, в том числе продукции растениеводства – на 17,5%. Стоимость животноводческой продукции снизилась на 3%.

Как сообщал УНИАН, в 1-м квартале 2013 года общий объем реализованной аграрными предприятиями сельскохозяйственной продукции сократился на 9% по сравнению с январем-мартом 2012 года. В частности, продажи продукции растениеводства уменьшились на 18%, а животноводческой продукции – выросли на 7%.

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Турция повысила пошлины на импорт грецких орехов из Украины

Правительство Турции приняло решение о повышении пошлин на импорт грецких орехов из Украины на 23% - до 66,2%.

Соответствующее решение правительство Турции приняло 12 июля.

Повышенные пошлины начали действовать с сегодняшнего дня после опубликования решения в официальной прессе Турции 15 июля.

Как сообщал УНИАН, Турция в середине июня зарезервировала за собой право с 12 июля ввести дополнительную пошлину в размере 23% на импорт украинских грецких орехов в качестве ответной меры на ограничение импорта автомобилей.

Российская Федерация заявила о планах ввести спецпошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла.

Правом на применение ответных мер на введение Украиной специальных пошлин на импорт автомобилей могут воспользоваться, кроме Турции и России, и другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.

Украина предложила членам Всемирной торговой организации, которые высказали претензии по поводу введения Украиной спецпошлин на импорт автомобилей, выработать механизм компенсации для минимизации потерь.

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Присяжнюк заверяет, что сахар в Украине не подорожает

В Украине, учитывая наличие переходного запаса, отсутствуют тенденции, которые бы привели к подорожанию сахара.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Харькове после выездного заседания коллегии министерства заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Присяжнюк.

«По сахарной отрасли, если взять локально вопрос, у нас такие переходные запасы, что тенденций для удорожания сахара нет никаких. Плюс площади, которые мы посеяли», - сказал Присяжнюк.

В то же время министр отметил необходимость привести в соответствие объемы производства и потребления сахара, учитывая необходимость увеличения экспорта сахара украинского производства.

«У нас стоит задача другая – все-таки сбалансировать производство сахара и выращивания сахарной свеклы, дифференцировать подход к переработке сахарной свеклы, включая биотопливо. И третье, это задача министерства, наращивать объем экспорта сахара, что нам в определенной мере удается», - сказал Присяжнюк.

Как сообщал УНИАН, в июне Министерство аграрной политики и продовольствия подписало с производителями сахара и крупнейшими розничными сетями страны меморандум о взаимопонимании с целью удержать стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке.

Вместе с тем, по данным Госстата, в большинстве областей в июне отмечалось увеличение стоимости сахара на 3% - 9%.

Справка УНИАН. В 2012/2013 маркетинговом (МГ, сентябрь 2012 – август 2013) производство сахара в Украине составило 2,2 млн тонн, тогда как внутренняя потребность оценивается в 1,86 млн тонн, что стало причиной существенного удешевления сахара. К началу 2013/2014 маркетингового года в Украине останутся рекордно большие переходящие запасы сахара – 886 тыс. тонн. В результате, по прогнозам ассоциации «Укрцукор» в новом МГ к переработке сахарной свеклы приступит 40-41 завод, тогда как годом ранее работало 63 завода.

Министерство аграрной политики и продовольствия Украины ожидает падения производства сахара в 2013-2014 маркетинговом году на 36% - до 1,4 млн тонн и рекомендует отечественным производителям сахара оборудовать свои производства установками по производству биоэтанола в целях диверсификации производства и снижения себестоимости продукции.

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Экспорт металлов и металлопродукции в Украине снизился на 12,5%

Украинские металлопроизводители в январе-мае 2013 года снизили экспорт металлов и металлопродукции по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 12,5% - до 7,577 млрд долларов США, сообщила Государственная служба статистики Украины.

В том числе экспорт черных металлов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 12,5% - до 6,155 млрд долл., а экспорт изделий из черных металлов - на 14,7%, до 1,143 млрд долл.

Импорт металлов и металлопродукции за пять месяцев 2013 года снизился на 7,8% - до 1,938 млрд долл. При этом импорт черных металлов упал на 9,7% - до 889,1 млн долл., а импорт изделий из черных металлов - на 6,9%, до 445,4 млн долл.

В мае 2013 года экспорт черных металлов упал на 28,2% до 1,204 млрд долл., импорт сократился на 14,5 % до 198,7 млн долл.

Экспорт Украиной меди в январе-мае 2013 года вырос по сравнению с аналогичным периодом 2012 года на 9,3% - до 87,9 млн. долл., а импорт этого металла за этот период упал на 15,6% - до 58,7 млн долл.

За пять месяцев 2013 года страна сократила экспорт алюминия и изделий из него на 9,1% - до 51,4 млн долл, при этом импорт этого металла вырос на 3,2% - до 174,1 млн долл.

По результатам пяти месяцев 2013 года доля металлов и металлопродукции в общем объеме украинского экспорта составила 26,8%.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2012 году сократила к предыдущему году экспорт черных металлов на 17% - до 15,3 млрд долл., а импорт черных металлов сократился на 17,2% - до 2,3 млрд долл.

Справка УНИАН. В январе-мае 2013 года украинские металлопроизводители по сравнению с аналогичным периодом 2012 года снизили производство готового проката черных металлов на 5,4% - до 7,6 млн тонн, стали - на 5,4% - до 6,7 млн тонн, но при этом незначительно увеличили выплавку чугуна на 0,03% - до 12 млн тонн.

Продукция металлургической отрасли, в которой работают несколько десятков предприятий, занимает важную часть в экспорте Украины и формирует для страны значительную долю валютной выручки.