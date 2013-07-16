Греки протестуют против массовых увольнений в госсекторе

В Греции в знак протеста против запланированных массовых увольнений в государственном секторе во вторник, 16 июля, проходит всеобщая забастовка. Она проводится под лозунгом: "Генеральная забастовка - мы люди, а не числа", передает Немецкая волна.

С утра в Афинах на несколько часов прекратили работу несколько автобусных линий, остановились поезда. Закрыты музеи и античные достопримечательности. В больницах работают только пункты неотложной помощи. В течение дня ожидаются перебои с воздушным транспортом. Между тем паромное сообщение работает в нормальном режиме. В забастовке не участвуют и отели, банки, магазины, а также такси, метро и трамваи в Афинах, сообщает агентство dpa.

Бастующие возмущены намерением правительства сократить в госсекторе Греции до конца 2014 года 15 тысяч рабочих мест. Из них 4000 будут упразднены еще в текущем году. В настоящее время уровень безработицы в стране составляет почти 27 процентов, напоминает агентство Reuters.