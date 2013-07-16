ТОП-10 (16 июля)

Численность населения Украины сократилась до 45,48 млн человек

В Польше инфляция в июне превысила 20-летний минимум

Оборот розничной торговли в Украине за полгода вырос до 398 млрд грн

«Укртрансгаз» в 2013 году увеличит затраты на подготовку к отопительному сезону

Продажи автомобилей в Евросоюзе снизились до 17-летнего минимума

Европейская Бизнес Ассоциация немного улучшила индекс инвестпривлекательности Украины

Украина приступила к закачке газа в ПХГ

Россия решила не продлевать до конца года квоты на поставку украинских труб

Дефицит госбюджета за первое полугодие вырос в 3 раза

«Проминвестбанк» нарастил убыток в 277 раз

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Численность населения Украины сократилась до 45,48 млн человек

Численность населения Украины на 1 июня текущего года составила 45 млн 480 тыс. 315 человек, что на 14 тыс. 937 человек (0,03%) меньше показателя на 1 мая 2013 года (45 млн 495 тыс. 252) и на 85 тыс. 594 человека (0,19%) меньше показателя на 1 июня 2012 года (45 млн 565 тыс. 909), сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Коэффициент рождаемости составил 10,5 на тысячу жителей, смертности - 15,3 на тысячу жителей. При этом количество городских жителей составило 31 млн 341 тыс. 839 человек, сельских – 14 млн 138 тыс. 476 человек.

Как сообщал УНИАН, по мнению аналитиков международной аудиторской компании «Эрнст энд Янг», численность населения Украины к 2016 году может сократиться до 44 млн человек.

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В Польше инфляция в июне превысила 20-летний минимум

Индекс потребительских цен в Польше в июне достиг рекордно низкого значения в современной истории страны - после начала рыночных реформ 1990-х годов - 0,2%.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по данным польского комитета статистики GUS, в прошлом месяце инфляция побила рекорд апреля 2003 года, когда она составила 0,3%.

В мае потребительские цены выросли на 0,5%.

"Еще недавно все боялись слишком высокой инфляции, которая год назад составила 3,6%, а летом превысила уровень 4%", - пишет Gazeta Wyborcza, добавляя, что слишком слабый рост цен и - тем более - дефляция негативно влияют на экономику.

Газета отмечает, что аналитики ожидали более высокого роста цен в прошлом месяце, и большинство из них считают, что Польше удастся избежать снижения цен в стране.

"На конец года инфляция должна составить около 1% и 1,5% в начале 2014 года. Поэтому Совет денежной политики польского Нацбанка уже скорее всего не будет снижать учетную ставку", - пишет газета.

Как сообщал УНИАН, в начале июля польский Нацбанк в попытке активизировать замедляющийся экономический рост снизил свою учетную ставку до рекордного в современной истории страны уровня в 2,5% - вдвое меньше, чем в ноябре прошлого года.

В июне польское министерство экономики снизило прогноз роста национальной экономики в текущем году до 1,5% с ожидаемых ранее более 2%.

В прошлом году рост польского ВВП замедлился до 1,9% с 4,3% годом ранее.

В первом квартале рост польской экономики составил 0,5%.

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Оборот розничной торговли в Украине за полгода вырос до 398 млрд грн

Оборот розничной торговли в Украине в январе-июне 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 11,2% - до 397,585 млрд грн.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

Согласно сообщению, наибольший рост отмечен в Луганской области – на 15,5%, до 17,754 млрд грн, Волынской области – на 15,1%, до 7,905 млрд грн, в г. Севастополь – на 14,2%, до 4,414 млрд грн, в Черкасской области – на 12,5%, до 9,244 млрд грн, а также в Запорожской и Одесской областях – на 12,4%, до 17,245 млрд грн и 24,082 млрд грн соответственно.

Товарооборот розничной торговли в Киеве в І полугодии вырос на 12,3% – до 53,313 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, оборот розничной торговли в Украине в январе-мае 2013 года против аналогичного периода прошлого года (в сопоставимых ценах) вырос на 11,6% и составил 324,031 млрд грн.

Оборот розничной торговли Украины в 2012 году против 2011 года (в сопоставимых ценах) вырос на 15,9% – до 804,3 млрд грн.

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«Укртрансгаз» в 2013 году увеличит затраты на подготовку к отопительному сезону

Компания «Укртрансгаз», являющаяся оператором отечественной газотранспортной системы, в 2013 году направит 888 млн грн для подготовки к отопительному сезону 2013/2014 гг., что на 66% больше, чем в прошлом году, говорится в сообщении компании.

«Для бесперебойного прохождения отапливаемого сезона 2013/2014 гг. ПАО «Укртрансгаз» планирует выполнить работ и мероприятий на общую сумму 888 млн грн, что на 66%, или 400 млн грн больше показателей прошлого года», - говорится в сообщении.

Также в компании отмечают, что в соответствии с планом-графиком подготовки объектов в осенне-зимний период 2013/2014 года, запланировано выполнить 31 комплексное мероприятие, что на 17% больше показателей прошлого года.

«В частности, запланировано провести внутритрубную диагностику 505 км, отремонтировать 55 километров магистральных газопроводов, 27 газоперекачивающих агрегатов, 118 ГРС и др.», - подчеркивается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа. Вместе с тем, в российской компании «Газпром» заявили, что для выполнения обязательств по транзиту в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа.

По словам министра энергетики и угольной промышленности Украины Эдуарда Ставицкого, 14 млрд кубометров достаточно для технического и технологического обеспечения бесперебойных поставок топлива в Европу.

Справка УНИАН. Компания «Укртрансгаз» создана с целью обеспечения бесперебойной транспортировки и хранения природного газа, эффективного функционирования и развития газового комплекса Украины.

«Укртрансгаз» эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 млрд куб. м. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию.

100% акций ПАО «Укртрансгаз» находятся в собственности НАК «Нафтогаз Украины».

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Продажи автомобилей в Евросоюзе снизились до 17-летнего минимума

Продажи новых автомобилей в Европейском Союзе (без учета Мальты) в прошлом месяце достигли минимального значения с 1996 года, но оказались выше продаж мая, когда был зафиксирован 20-ти летний минимум.

Об этом свидетельствуют данные Европейской ассоциации автопроизводителей (АСЕА), которыми располагает УНИАН.

В июне т.г. в 26 государствах Европейского Союза зарегистрировано 1,134 млн новых автомобилей по сравнению с 1,043 млн в предыдущем месяце.

По сравнению с июнем 2012 года продажи снизились на 5,6%.

Среди крупнейших европейских автомобильных рынков в июне 2013 года количество зарегистрированных новых авто выросло только в Великобритании - на 13,4% на фоне падения от 0,7% в Испании до 8,4% во Франции.

За первые шесть месяцев 2013 года продажи авто в Евросоюзе снизились на 6,6% - до 6,205 млн штук.

По данным АСЕА, Великобритания остается единственным среди крупнейших европейских автомобильных рынков, где сохраняется рост продаж: в первом полугодии они увеличились на 10%

Падение на других крупных рынках за первые шесть месяцев т.г. составило от 4,9% в Испании до 11,2% во Франции

Справка УНИАН. По данным АСЕА, которая готовит свои рапорты на базе информации о новозарегистрированных автомобилях, в 2012 году продажи новых авто в 26 странах ЕС упали на более чем 8% - до 12,05 млн штук.

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Европейская Бизнес Ассоциация немного улучшила индекс инвестпривлекательности Украины

Европейская Бизнес Ассоциация, объединяющая 950 европейских, международных и украинских компаний, несколько улучшила индекс инвестиционной привлекательности Украины во втором квартале до 2,16 балла из пяти возможных, в то время как в первом квартале этот показатель равнялся 2,12 балла.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе пресс-конференции в Киеве заявила исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации Анна Деревянко.

«Индекс считали 144 директора крупных компаний. Индекс закрепился на показателе 2,16 балла. Вроде бы это улучшение, однако индекс все еще находится за границей тройки», - подчеркнула Деревянко.

При этом она обратила внимание, что в числе позитивных достижений последних месяцев бизнесмены отмечают снижение налоговых ставок, относительно большое количество мест и ниш для развития бизнеса, а также диалог бизнеса и власти. В этой связи, по словам Деревянко, весьма показательной стала инвестиционная конференция «ABC: Ukraine & Partners».

«Топ три негативных явлений - коррупция, включая судебную систему, высокие процентные ставки в банковской системе, а также непредсказуемость и неуправляемость законодательства», - отметила Деревянко.

Вместе с тем, она подчеркнула, что индекс - это не критика правительства, а отражение реальной ситуации. И потому бизнесу необходимы внешние ориентиры, а также определенные ежедневные улучшения.

«Важны, конечно, внешние ориентиры, но важно еще и то, что бизнес ощущает каждый день. Важно понять: куда идет страна, как будут бороться с коррупцией, как реформируют судебную систему, будут ли равными и прозрачными условия для всех без исключения. Пусть эти условия будут жесткими, но они будут одинаковыми для всех. И тут вопрос не в законах, а в их имплементации», - подчеркнула Деревянко.

Как сообщал УНИАН, в первом квартале индекс инвестиционной привлекательности Украины по версии ЕБА составлял 2,12 баллов из 5 возможных, что стало наихудшим показателем за последние четыре года.

Исследование привлекательности бизнес-климата в Украине проводится ЕБА с 2008 года при участии топ-менеджеров компаний ассоциации. На данный момент состояние инвестиционного климата в Украине оценивается как стабильно неблагоприятное.

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Украина приступила к закачке газа в ПХГ

Украина приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период.

Об этом УНИАН сообщил заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех.

«Да. Уже идет. Я думаю, что буквально дни (идет закачка газа в ПХГ — УНИАН)», - сказал Чех.

«Сейчас мы идем по таким графикам, по объемам закачки, которые обеспечат покрытие сезонных колебаний нашего внутреннего спроса, и покрытие колебаний спроса потребителей Европейского союза», - подчеркнул замминистра энергетики.

Также Чех отметил, что «Укртрансгаз» приступил к закачке природного газа в ПХГ безотлагательно.

«Сегодня только разговаривали с «Укртрансгазом». Мы сейчас безотлагательно (приступили к закачке - УНИАН). У нас времени еще чего-то ожидать, не было. Были вопросы в переговорах с «Газпромом», - отметил Чех.

Как ранее сообщал УНИАН, Украина к началу отопительного сезона планирует закачать в подземные газовые хранилища не менее 14-16 млрд кубометров газа.

В это же время в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС.

В свою очередь министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий заявил, что 14 миллиардов кубометров – это тот ресурс, который позволяет безболезненно транспортировать и обеспечивать технологический режим транспортировки природного газа в ЕС.

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Россия решила не продлевать до конца года квоты на поставку украинских труб

Правительство Российской Федерации решило не продлевать на текущее полугодие квоты на беспошлинную поставку украинских труб, сообщил во вторник, 16 июля, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в Челябинске.

«Мною принято решение не продлевать действие квот на поставку украинской трубной продукции в этом полугодии», - сказал Медведев на совещании по развитию металлургии, передает РИА Новости.

Премьер подчеркнул, что надо грамотно использовать преимущества Таможенного союза для защиты от недобросовестной конкуренции иностранных производителей.

Напомним, в сентябре 2011 года Украина, Россия, Беларусь и Казахстан подписали соглашение, регулирующее объемы беспошлинных поставок украинских труб в страны Таможенного союза. В рамках этого соглашения квота Украины на поставки труб в РФ в 2011 и 2012 годах составляла по 300 тысяч тонн. В конце декабря прошлого года стороны внесли в соглашение изменения, согласно которым квота на беспошлинные поставки труб в РФ для Украины была установлена на период с 1 января по 30 июня 2013 года в объеме 120 тысяч тонн.

Поставки трубной продукции свыше квот облагаются антидемпинговыми пошлинами: на обсадные трубы - 18,9%, насосно-компрессорные - 19,9%, нефтепроводные - до 37,8%. Заградительные пошлины действуют до ноября 2015 года.

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Дефицит госбюджета за первое полугодие вырос в 3 раза

Дефицит государственного бюджета Украины за первое полугодие 2013 года увеличился в три раза - до 22,5 млрд грн против показателя в 6,7 млрд грн за первое полугодие 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам во вторник директор Департамента финансовой политики Министерства финансов Украины Татьяна Сысоева.

«По итогам первого полугодия доходы общего фонда госбюджета составили 142 млрд грн, рост по сравнению с первым полугодием прошлого года составил 1,1 млрд грн, или 0,8%. Возмещено НДС на 27,5 млрд грн, что на 4,5 млрд грн, или 19%, больше прошлого года. Дефицит госбюджета меньше запланированного - 22,5 млрд грн», - сказала Сысоева.

Как сообщал УНИАН, дефицит госбюджета Украины в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года вырос в 5,05 раза – до 18,488 млрд грн. Дефицит сводного бюджета за указанный период составил 21,712 млрд грн, что в 4,5 раза больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий фонд госбюджета выполнен с дефицитом в размере 20,060 млрд грн, что в 9,3 раза больше показателя за аналогичный период 2012 года.

Справка УНИАН. Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», бюджет принят с дефицитом на уровне 50,43 млрд грн (3,2% ВВП), доходами – 361,5 млрд грн, расходами – 411,9 млрд грн, предельным уровнем госдолга на 31 декабря 2013 года – 483 млрд грн, возможностью предоставления государственных гарантий на 50 млрд грн.

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«Проминвестбанк» нарастил убыток в 277 раз

«Проминвестбанк» в первом полугодии 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, нарастил убыток в 277 раз - до 2,661 млрд грн.

Об этом говорится в отчетности, обнародованной на сайте банка.

Согласно отчетности, с начала текущего года активы банка снизились на 9,4% - до 37,337 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - на 11,4%, до 26,133 млрд грн, обязательства - на 11,2%, до 32,099 млрд грн, средства клиентов - на 6,8%, до 13,032 млрд грн, собственный капитал вырос на 4,1%, до 5,238 млрд грн, уставный капитал снизился на 0,3% - до 5,281 млрд грн.

Как сообщал УНИАН, прибыль банковской системы Украины по итогам января-мая 2013 года составила 1,1 млрд грн, что на 42,11% меньше показателя за аналогичный период 2012 года (1,9 млрд грн). В январе-апреле 2013 года банки получили прибыль в размере 4,1 млрд грн.

Справка УНИАН. «Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк» («Проминвестбанк») работает на рынке Украины с 1992 года и входит в группу крупнейших банков Украины. В первом квартале текущего года банк получил прибыль в размере 13,62 млн грн. В 2012 году прибыль банка составила 224,766 млн грн.

Основным владельцем банка является российская государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (97,8502% акций банка).