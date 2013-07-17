Анонс на 17 июля

* Под председательством первого вице-премьер-министра Сергея Арбузова, который в соответствии с частью 4 статьи 42 Закона Украины «О Кабинете Министров Украины» выполняет полномочия Премьер-министра Украины, состоится заседание Кабинета Министров Украины. Запланировано проведение брифингов с участием министра социальной политики Натальи Королевской и председателя Государственной инспекции по защите прав потребителей Сергея Орехова.

* Пресс-ланч: "Деятельность Госзембанка". Спикер - Светлана Скосырская, председатель правления Госзембанка.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: "Мобильные кофейни в Киеве: почему удовольствие для потребителей зависит от взяток правоохранителям и коммунальщикам?". Идея мобильно-кофейного бизнеса давно пользуется бешеной популярностью во всех странах мира, а с недавнего времени и украинские потребители получили возможность приобщиться к этому удовольствию. Но в последнее время ситуация резко ухудшилась, а столичные бариста все больше страдают от давления со стороны различных инстанций. Почему мобильные кофейни начали массово загораться? С какой целью у владельцев конфискуют оборудование и обкладывают предпринимателей огромными штрафами? Каким образом легальные мобильные кофейни, которые имеют серьезную разрешительною систему, обвиняют в организации стихийной торговли? Кому выгодно искоренить мобильный кофейный бизнес в столице и кто придет на их место? Во время пресс-конференции будет предоставлена детальная информация о событиях вокруг мобильных кофеен, представлены документы и материалы, а также свое мнение о ситуации озвучат эксперты, юристы и предприниматели. Участники: руководитель ассоциации мобильных кофеен Виталий Бяльский, адвокат и правозащитник Олег Панасюк, журналист ИА "Антирейдер" Алексей Бусаев и другие (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Заседание Рабочей группы "Евроинтеграционная стратегия Украины: энергетический измерение" на тему: "Опыт ЕС по развитию ядерной энергетики в условиях конкурентного рынка электроэнергии: уроки для Украины". Вопросы: Существующие модели рынка электроэнергии в странах ЕС; Европейские механизмы поддержки развития ядерной и "зеленой" электроэнергетики; Имплементация энергетического законодательства ЕС как основа реформирования рынка электроэнергии в Украине условие дальнейшего развития ядерной энергетики и др.

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