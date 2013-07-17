Анонс на 18 июля

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул откроет новый TIR-паркинг для большегрузного автотранспорта внутреннего и международного назначения на кольцевой дороге Борисполь - Бровары. В открытии TIR-паркинга также примут участие: председатель КОГА Анатолий Присяжнюк, председатель Госагентства автомобильных дорог Украины Евгений Прусенко, городской голова г. Борисполь Анатолий Федорчук, президент Ассоциации международных перевозчиков Украины Леонид Костюченко.

* Состоится публичная презентация Национального проекта «Зеленые рынки - создание сети региональных оптовых продовольственных рынков». В рамках презентации будут представлены результаты первого этапа разработки предварительного ТЭО Национального проекта "Зеленые рынки", который разрабатывает ООО «NIRAS Украина» (представительство датской компании "NIRAS Gruppen A/S") за гранты американского агентства по международному развитию USAID. Модератор: Юрий Гусев, директор департамента национальных проектов Госинтвестпроекта Украины. Спикеры: Эрик Блайх, руководитель проекта USAID АгроИнвест; Николай Гриценко, руководитель направления «Развитие рыночной инфраструктуры», компонент №3 проекта USAID «Агроинвест»; Наталья Доманская, ООО "NIRAS Украина", разработчик ПТЭО; Анатолий Разгон, Ассоциация оптовых рынков сельскохозяйственной продукции, Алексей Кузьменков, зам.директора Департамента-начальник отдела инвестиций и развития инфраструктуры.

* Под председательством министра социальной политики Натальи Королевской состоится расширенная Коллегия Министерства социальной политики Украины. На Коллегии будет представлен социальный рейтинг регионов.

* В Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины состоится совещание по вопросу о состоянии и перспективах жилищно-коммунального хозяйства Украины. Совещание пройдет под председательством министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадия Темника.

* Состоится круглый стол на тему: "Откажутся ли украинцы от оффшоров?". К участию приглашены представители Министерства доходов и сборов Украины, Министерства финансов, Национального банка Украины.

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