ТОП-10 (17 июля)

Покупатели украинских авто получат финансовую поддержку государства

Кабмин решил продать контрольные и блок-пакеты 39 обл- и горгазов

«Нафтогаз» намерен продлить кредит «Газпромбанка» на 5 лет

Планы НБУ сохранить золотовалютные резервы на текущем уровне нереалистичны - эксперты

American Express прекращает продажи чеков на территории Украины

Украина не против, чтобы «Газпром» обеспечил больший объем газа в хранилищах - Ставицкий

Промышленное производство в Украине сократилось на 5,7%

Минфин 18 июля проведет внеплановый ОВГЗ-аукцион

Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза» с дефицитом 18 млрд грн

Фонд госимущества не планирует продавать «Турбоатом»

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Покупатели украинских авто получат финансовую поддержку государства

В рамках стимулирования отечественного автомобилестроения правительство может оказывать финансовую поддержку покупателям отечественных авто. Об этом вице-премьер-министр Украины Юрий Бойко заявил в интервью «5 каналу», сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьера.

«Сейчас отрабатывается законопроект, согласно которому человек, который захочет купить отечественное авто, будет иметь государственную поддержку в виде средств. В ближайшее время этот законопроект будет направлен в правительство, а затем в парламент», - отметил Бойко.

По его словам, сегодня ситуация с импортом автопродукции является критической для отечественного автопрома.

«Импорт в автомобильной отрасли у нас превышает все критические показатели. Эта отрасль является особенно важной для нашей страны, учитывая то количество заводов, которое у нас есть - это примерно 70 тысяч рабочих мест. Поэтому мы будем поддерживать тех работодателей, которые сохранят эти рабочие места», - подчеркнул вице-премьер-министр.

Он также отметил, что если задействовать весь комплекс законов, в том числе постановление Кабинета министров, предоставляющее определенные льготы для тех, кто создает полный производственный цикл, то Украина выйдет на положительную динамику в этой отрасли.

Как сообщал УНИАН, в марте т.г. Украина ввела спецпошлины на импорт авто для поддержки отечественного автопрома. 12 июля правительство Турции приняло решение о повышении пошлин на импорт грецких орехов из Украины на 23% - до 66,2% в ответ на ограничительные меры Украины.

Российская Федерация также заявила о планах ввести спецпошлины на импорт из Украины угля, шоколада и стекла. Кроме того, РФ не продлила до конца 2013 года квоты на поставку украинских труб.

Правом на применение ответных мер на введение Украиной специальных пошлин на импорт автомобилей могут воспользоваться, кроме Турции и России, и другие члены Всемирной торговой организации, такие как США, Япония и Корея.

Украина предложила членам Всемирной торговой организации, которые высказали претензии по поводу введения Украиной спецпошлин на импорт автомобилей, выработать механизм компенсации для минимизации потерь.

Кроме того, Верховная Рада 4 июля 2013 года приняла закон об утилизации транспортных средств, снятых с эксплуатации, которым вводится утилизационный налог. Это, по мнению экспертов, повлечет за собой подорожание автомобилей иностранного производства на 1,5-5 тыс. долл.

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Кабмин решил продать контрольные и блок-пакеты 39 обл- и горгазов

Кабинет министров Украины принял решение о приватизации контрольных и блокирующих пакетов акций 39 областных и горгазов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил глава Фонда госимущества Александр Рябченко.

«Приняты решения по 39 пакетам газовых компаний. Все облгазы и горгазы. Из 39 компаний 37 - это блокирующие пакеты акций и 2 - контрольные пакеты. Принято решение, что они идут на приватизацию», - сказал Рябченко.

Он также отметил, что следующим шагом будет принятие Кабинетом министров условий приватизации пакетов акций этих предприятий. Рябченко также спрогнозировал, что при выполнении всех необходимых процедур приватизация обл- и горгазов может произойти уже осенью.

«На осень пойдет приватизация этих 39 газовых компаний», - сказал Рябченко.

Напомним, крупнейшим частным собственником пакетов акций ряда украинских облгазов является ЧАО «Газтек» (Киев).

«Газтек», в частности, приобрел в последнее время на приватизационных конкурсах блокирующие госпакеты акций «Николаев-», «Ивано-Франковск-», «Севастополь-», «Днепропетровск-», «Запорож-», «Луганск-», "Винницагаза", а также увеличил свою долю в компании «Черновцыгаз»до 34,39% и стал собственником контрольного пакета акций «Хмельницкгаза».

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«Нафтогаз» намерен продлить кредит «Газпромбанка» на 5 лет

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» намерена пролонгировать на 5 лет действие кредитного соглашения с российским «Газпромбанком», предусматривающего выделение «Нафтогазу» 2 млрд долл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом по итогам заседания правительства заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин.

«Мы планируем пролонгировать на 5 лет кредитный контракт с «Газпромбанком», - сказал он.

При этом Бакулин подчеркнул, что НАК в этой связи рассчитывает на государственные гарантии в размере 500 млн грн. «Надо будет 500 млн грн госгарантий», - отметил глава правления НАК.

Как сообщал УНИАН, 2 июля 2012 года «Нафтогаз» заключил соглашение о предоставлении срочной кредитной линии на сумму до 2 млрд долл. США с открытым акционерным обществом «Газпромбанк» со сроком погашения основной суммы задолженности 24 июня 2013 года. Вместе с тем, «Газпромбанк» в ходе переговоров с НАК «Нафтогаз Украины» выразил готовность и далее предоставлять возможность пользования кредитными средствами в сумме 2 млрд долл. при условии предоставления в 2013 году дополнительного обеспечения своих обязательств по кредитному соглашению, в том числе государственными гарантиями.

В связи с этим 4 июля Кабинет министров Украины вышел с предложением к парламенту предоставить НАК «Нафтогаз Украины» государственные гарантии для обеспечения корпоративных обязательств в рамках выполнения кредитных соглашений с ОАО «Газпромбанк» (Российская Федерация) в объеме 2 млрд долл. и отечественными банковскими учреждениями, в частности «Ощадбанком», в размере 1,6 млрд грн.

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Планы НБУ сохранить золотовалютные резервы на текущем уровне нереалистичны - эксперты

Ожидания Национального банка Украины относительно сохранения золотовалютных резервов на текущем уровне до конца года нереалистичны, полагают эксперты.

Как прокомментировал руководитель аналитического департамента инвестиционной компании Concorde Capital Александр Паращий в аналитическом обзоре, текстом которого располагает УНИАН, прогнозы представителя Нацбанка Сергея Николайчука относительно сохранения золотовалютных резервов НБУ на текущем уровне до конца года не реалистичны.

«В июле-ноябре Украина должна вернуть МВФ 2,9 млрд долл. Также Минфину предстоит погасить размещенные на внутреннем рынке облигации, номинированные в инвалюте, на 1,4 млрд долл. Кроме того, ожидается повышение импорта натурального газа, что повысит торговый дефицит в осенние месяцы», - прогнозирует эксперт. По его словам, в сложившихся условиях сохранение резервов на неснижаемом уровне возможно только при экстренном привлечении украинским правительством фондирования от МВФ или посредством размещения евробондов. «Мы ожидаем снижения золотовалютных резервов до уровня 20,1 млрд долл. к концу года, с учетом того, что мы не видим прогресса в переговорах с МВФ и в связи с отсутствием размещения евробондов Минфином уже три месяца подряд», - прогнозирует Паращий.

Как прокомментировал УНИАН управляющий партнер инвестиционной компании «Capital Times» Эрик Найман, дефицит торгового баланса Украины по итогам 2013 года будет на уровне 8 млрд долл. «Прямые иностранные инвестиции и поступления от гастарбайтеров в сумме составят около 10 млрд долл., и с лихвой перекроют этот дефицит», - прогнозирует эксперт. По его словам, остается нерешенным вопрос внешних долгов, и если внешние рынки так и останутся закрытыми для успешных размещений еврооблигаций для Украины и украинских эмитентов, не будет получен новый кредит МВФ или не найдутся другие источники для привлечения внешних кредитов, тогда неизбежно дальнейшее сокращение валютных резервов НБУ.

«К началу 2014 года они (резервы) могут сократиться до 20-22 млрд долл. Это не критично. Но ведь и в 2014 году Украине предстоят большие погашения», - прогнозирует Найман.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины прогнозирует положительное сальдо платежного баланса Украины по итогам 2013 года, в отличие от предыдущих двух лет. По словам заместителя директора генерального экономического департамента НБУ Сергея Николайчука, дефицит текущего счета по итогам года снизится на 1,5-2% ВВП и достигнет уровня 3-4% ВВП, в результате чего профицит финансового счета перекроет дефицит текущего счета. Также Николайчук спрогнозировал сохранение золотовалютных резервов Нацбанка на текущем уровне до конца года, поскольку основная масса платежей по внешним обязательствам приходилась на первое полугодие.

Профицит платежного баланса Украины в январе-мае 2013 года составил 3,262 млрд долл., что в 7,7 раза больше также профицита по итогам января-мая прошлого года (422 млн долл.). Дефицит текущего счета в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился на 27,61% - до 3,063 млрд долл. Профицит счета операций с капиталом и финансовых операций в январе-мае текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 35,93% - до 6,325 млрд долл.

Дефицит платежного баланса Украины по итогам 2012 года увеличился в 1,7 раза по сравнению с 2011 годом – до 4,174 млрд долл.

Золотовалютные резервы Национального банка Украины (НБУ) в июне снизились на 5,7%, или на 1,397 млрд долл., с начала 2013 года - на 5,7%, или на 1,402 млрд долл. В целом за 2012 год резервы снизились на 22,8%, или на 7,248 млрд долл., - до 24,546 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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American Express прекращает продажи чеков на территории Украины

Международная платежная система American Express Travel Related Services Co, Inс прекращает поставки дорожных чеков для продажи на рынке Украины, сообщила УНИАН пресс-служба банка «Хрещатик».

Согласно сообщению, в соответствии с этим решением платежной системы, банк «Хрещатик» с 1 августа прекращает продажу дорожных чеков American Express, номинированных в евро и долларах США. В то же время, как сообщил банк, данные изменения не касаются покупки дорожных чеков банком, и банк продолжает принимать указанные чеки, номинированные в евро, на инкассо, в обычном режиме и по действующим тарифам.

Справка УНИАН. Дорожные чеки American Express представляют собой платёжные документы, предоставляющие владельцу чека такие преимущества как безопасность и сохранность средств, простота в использовании и неограниченный срок действия. Обмен чеков на наличность проводится по более выгодному курсу, чем наличный обмен. Основным преимуществом чеков является возможность возмещения их номинальной стоимости в случае потери в течение 24 часов. Чеки принимаются к оплате за товары и услуги в большинстве стран мира, и пользуются популярностью у клиентов банков при зарубежных поездках.

Банк «Хрещатик» работает на рынке Украины с 1993 года и входит в группу крупных банков.

На 1 января акционерами банка были компания «КФ «Укрфинком» (37,4427% акций банка), Главное финансовое управление исполнительного органа Киевского городского совета (24,9397%), компания «Маркет Инвест Групп» (21,0320%).

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Украина не против, чтобы «Газпром» обеспечил больший объем газа в хранилищах - Ставицкий

Украина подтверждает прогноз закачки газа в подземные хранилища к началу отопительного сезона в объеме 14 млрд кубометров. Однако не исключает увеличение объема, если его обеспечит «Газпром».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Как я и говорил, мы идем к показателям на отопительный сезон в районе 14 миллиардов кубометров газа», - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что Украина не будет возражать, если Газпром обеспечит увеличение объемов газа до 19-20 миллиардов кубометров.

«Если они пожелают увеличить, то мы будем не против», - сказал Ставицкий.

Как сообщал УНИАН, по информации «Нафтогаза», на 17 июля в подземных газовых хранилищах Украины накоплено 9 млрд кубометров газа, в том числе закачанного в рамках возобновления поставок импортного топлива в Украину и подготовки к отопительному сезону.

В то же время, в «Газпроме» заявляют, что в украинских ПХГ к началу осенне-зимнего сезона должно быть более 19 млрд кубометров газа для обеспечения транзита в ЕС.

Министр энергетики и угольной промышленности Украины Эдуард Ставицкий ранее заявил, что 14 млрд кубометров – это тот ресурс, который позволяет безболезненно транспортировать и обеспечивать технологический режим транспортировки природного газа в ЕС.

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Промышленное производство в Украине сократилось на 5,7%

Промышленное производство в Украине в июне 2013 года, по сравнению с июнем 2012 года, сократилось на 5,7%, сообщает Государственная служба статистики Украины.

По информации Госстата, по отношению к маю 2013 года зафиксирован рост промпроизводства на 1,6%.

В первом полугодии 2013 года, по сравнению с первым полугодием прошлого года, падение промпроизводства составило 5,3%.

По данным Госстата, в июне 2013 года по отношению к июню 2012 года рост промпроизводства зафиксирован только в производстве основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов – на 28,4% (по сравнению с маем рост составил 7%), в изготовлении изделий из дерева, производстве бумаги и полиграфической деятельности – на 3% (8,4%) и в добыче металлических руд – на 2,4% (8,4%).

Остальные отрасли показали спад, при этом наибольший спад объемов производства зафиксирован в производстве химических веществ и химической продукции – на 22,1% (8,4% к маю), в производстве мебели, другой продукции, а также ремонте и монтаже машин и оборудования – на 18,8% (7,8%), в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 13,5% (5,1%).

В машиностроении падение промпроизводства в июне 2013 года по сравнению с июнем прошлого года составило 10,3% (рост 4,8% к маю), в металлургическом производстве - 6,3% (рост 0,8%), в распределении электроэнергии, газа и пара - 1,5% (рост 4,7%).

Как сообщал УНИАН, промпроизводство в Украине в мае сократилось по отношению к апрелю 2013 года на 5,6%, а по отношению к маю 2012 года - на 9,3%.

В Украине спад промпроизводства в декабре 2012 года по сравнению с ноябрем 2012 года составил 3,9%, с декабрем 2011 года - 7,6%, а по итогам января-декабря 2012 года (против аналогичного периода 2011 года) - 1,8%.

В 2011 году (январь-декабрь 2011 года против января-декабря 2010 года) промпроизводство в Украине выросло на 7,6%.

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Минфин 18 июля проведет внеплановый ОВГЗ-аукцион

Министерство финансов Украины объявило о проведении в четверг, 18 мая, внепланового аукциона по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированных в национальной и иностранной валютах. Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин предложит к продаже двух и трехлетние госбумаги, номинированные в иностранной валюте (долл. США), а также облигации в национальной валюте сроком обращения 75 дней.

Согласно обнародованному ранее графику, в июне 2013 года Минфин планировал проведение пяти аукционов по продаже ОВГЗ – 2, 9, 16, 23 и 30 июля.

Как прокомментировал специалист отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Сapital Сергей Фурса в системе TRData, Минфин решил выйти на рынок второй раз на этой неделе, в основном, в поисках долларовых средств. «Перечень выставленных на аукцион серий указывает на то, что правительство ориентируется на рыночный спрос. Основной задачей сейчас видится размещение валютных облигаций, новый ориентир доходности по которым был получен на прошлой неделе», - полагает эксперт. По его словам, ситуация на внешних рынках еще не достаточна хороша для нового выпуска еврооблигаций, и Минфину нужно привлечь еще порядка 600 млн долл. в ближайшие несколько недель. «Это позволяет рынку даже диктовать свои условия, и не исключено, что на аукционе можно будет увидеть заявки выше ставок отсечения, которые Минфин выбрал в качестве ориентиров на последнем размещении (8,25% по двухлетним и 8,75% по трехлетним облигациям). В то же время, готовность правительства идти на поводу у рынка вызывает сомнения, потому как доходность по 3-х летним облигациям уже вплотную приблизилась к кривой еврооблигаций», - прокомментировал Фурса. По его словам, доходность короткой гривневой бумаги вряд ли претерпит изменения и составит 7,75%.

Как сообщал УНИАН, Минфин 16 июля на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 3,376 млрд грн и 206,871 млн долл., 2 июля - 2,057 млрд грн, 9 июля - 2,076 млрд грн. В июле Минфин планировал провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 23 и 30 июля.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

По состоянию на 16 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 231,818 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 133,668 млрд грн, в собственности банков - 84,615 млрд грн, нерезидентов - 5,021 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства на 15 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 79,562 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 50,258 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).

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Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза» с дефицитом 18 млрд грн

Кабинет министров утвердил финансовый план Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» на 2013 год с дефицитом 18 млрд гривень.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Эдуард Ставицкий.

«Мы приняли в целом, но там есть еще некоторые вопросы, связанные с налогообложением. В целом дефицит мы серьезно прекратили. Где-то около 18 миллиардов гривень будет дефицит», - сказал Ставицкий.

При этом он отметил, что с учетом всех финансовых показателей по итогу года, компания может рассчитывать на прибыль.

«С учетом вообще всех показателей, то да», - сказал Ставицкий, отвечая на вопрос можно ли ожидать, что по итогу года компания будет прибыльной.

Как сообщал ранее УНИАН, компания «Нафтогаз Украины» в 2012 году получила чистый убыток в размере 10,271 млрд грн.

Кабинет министров Украины с конца апреля 2013 года предпринимал попытки утвердить финансовый план «Нафтогаза Украины», однако окончательного решения принять не мог.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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Фонд госимущества не планирует продавать «Турбоатом»

Фонд государственного имущества не намерен проводить приватизацию ведущего в Украине производителя оборудования для электростанций завода «Турбоатом» (Харьков), несмотря на то, что ранее он был внесен в список объектов на приватизацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам глава Фонда Александр Рябченко.

Вместе с тем, Фонд государственного имущества Украины в прошлом месяце сообщил о планах в декабре текущего года объявить приватизационные конкурсы по продаже 75,224% акций "Турбоатома", а также 99,567% госпакета акций Одесского припортового завода.

«Мы не собираемся приватизировать «Турбоатом». Мы включили его в список в том плане, что он не запрещен для приватизации. Для того чтобы его купить, нужно сделать ну очень хорошее предложение», - подчеркнул глава Фонда госимущества.

По его словам, на сегодняшний день предприятие работает стабильно. «У «Турбоатома» и так все хорошо. Если бы он получил дополнительный импульс и стал работать в два раза лучше от того, что кто-то придет, тогда это серьезно. А просто продать контрольный пакет акций кому-то – таких планов нет», - разъяснил чиновник.

Справка УНИАН. ОАО «Турбоатом» производит паровые турбины для ТЭС и АЭС, гидротурбины для ГЭС, газовые турбины для ТЭС. Производство турбин осуществляется по замкнутому циклу: от проектно-конструкторских и научно-исследовательских работ до изготовления, сборки, испытания турбин и отгрузки.

В структуру «Турбоатома» входят два специальных конструкторских бюро, технологические подразделения, научно-исследовательские лаборатории, заготовительная база, механообрабатывающее производство, испытание энергетического оборудования. Управление государственной частью акций ОАО «Турбоатом» осуществляет Фонд государственного имущества Украины, которому принадлежит 75,22% акций компании.

УНИАН