Еврокомиссия предлагает создать прокуратуру ЕС для расследования бюджетных махинаций
Брюссель. Европейская комиссия предлагает создать прокуратуру ЕС для расследования мошенничеств с бюджетными средствами.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, комиссия одобрила соответствующий проект законодательства.
Предусматривается, что прокуратура ЕС должна быть независимой и демократически подотчетной.
Как отметили в пресс-службе Еврокомиссии, необходимость создания специального института прокуратуры связана с тем, что на сегодняшний день средний уровень успешных расследований преступлений против средств бюджета ЕС составляет 42,3%.
Кроме того, Комиссия предлагает усилить роль Бюро противодействия мошенничествам.
Новый проект законодательства будет передан на рассмотрение Совету ЕС и Европарламенту.