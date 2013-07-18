Литва подаст заявку на вступление в еврозону весной 2014 года

Литва намерена подать заявку в Еврокомиссию на вступление в еврозону весной следующего года, сказал в четверг премьер-министр балтийской республики Альгирдас Буткявичюс в интервью радиостанции Ziniu radijas.

Буткявичюс уверен, что на этот раз страна будет принята в еврозону. "На сегодняшний день Литва выполняет все маастрихтские критерии. Уже два месяца у нас была дефляция. И бюджет следующего года мы формируем при соблюдении финансовой дисциплины", - сказал он.

Литва планирует ввести евро в 2015 году. Чтобы перейти на единую европейскую валюту, Литва должна выполнить критерии Маастрихта. Это значит, что дефицит бюджета не должен превышать 3% ВВП, долг государства не должен превышать 60% годового ВВП. До недавнего времени самым серьезным вызовом для Литвы на пути введения евро являлся уровень инфляции, сообщает РИА "Новости".

Ранее Буткявичюс отмечал, что правительство не будет использовать временные административные методы, чтобы привести экономику страны в соответствие Маастрихтским требованиям к началу июля 2014 года. Учитываться будет долгосрочная экономическая и финансовая стабильность.

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