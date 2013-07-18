Кабмин создал делегацию для переговоров о свободной торговле с Израилем

Кабинет министров создал делегацию правительства для участия в переговорах по заключению соглашения о свободной торговле с Израилем, которую возглавил директор департамента сотрудничества с ВТО и по вопросам торговой защиты Министерства экономического развития Сергей Крючков.

Соответствующее распоряжение №516 от 11 июля размещено на сайте правительства.

Этим же документом Кабмин утвердил директивы делегации для проведения переговоров.

Как сообщал УНИАН, в марте 2013 г. Президент Украины Виктор Янукович поручил Минэкономразвития в течение 2013 года провести подготовку к проведению переговоров по вопросу заключения соглашения о свободной торговле с Израилем.

Вопрос о свободной торговле Украина и Израиль начали обсуждать с конца 2010 г.