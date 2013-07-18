Анонс на 19 июля

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул проведет всеукраинское селекторное совещание по вопросам: подготовки к отопительному сезону 2013-2014 гн.; состояния реализации государственных программ доступного жилья; и хода реализации проекта «Административные услуги: упрощенный доступ через Укрпочту». В совещании также примут участие руководители Минрегионстроя, Мининфраструктуры, Министерства финансов, Минобразования, Минэнергетики, Министерства здравоохранения Украины, ГСЧСУ, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере коммунальных услуг, НАК Нафтогаз Украины, Государственного фонда содействия молодежному жилищному строительству, Укрпочты, а также руководители региональных органов власти и представители банковских учреждений.

* Пресс-конференция зам.председателя Антимонопольного комитета Украины Рафаэля Кузьмина по результатам Тринадцатой сессии Межправительственной группы экспертов конкурентного законодательства и политики Комиссии по торговле и развитию Совета по торговле и развитию ЮНКТАД. Во время мероприятия Р.Кузьмин проинформирует о результатах Обзора конкурентного законодательства Украины, проведенного профессиональными международными экспертами Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), а также о состоянии и перспективах международного сотрудничества Украины. Кроме того, будут рассмотрены рекомендации по совершенствованию применения конкурентного законодательства с учетом лучшего мирового опыта.

* Пресс-конференция, посвященная 15-летию АО «Украинская горно-металлургическая компания» и итогам рынка металлопроката за первое полугодие 2013. В ходе пресс-конференции будут обсуждаться вопросы: анализ украинского рынка металлопроката, основные тенденции потребительского спроса, объемы поставок металлопроката на украинский рынок по итогам первого полугодия 2013 года. Спикеры: М.Пейкович, ген.директор АО «УГМК»; В.Ключник, зам. ген.директора по коммерции АО «УГМК»; С.Лыпенко, начальник коммерческого управления АО «УГМК», Елена Шульгина, начальник управления маркетинга и аналитики АО «УГМК».

* Пресс-конференция на тему: "Стало ли более открытым украинское правительство за год?" по результатам годовой работы общественного мониторинга внедрения Украиной международной инициативы «Партнерство Открытое Правительство» (Open Government Partnership). Участники: исполнительный директор "Тransparency International Украина" Алексей Хмара, эксперт Центра политико-правовых реформ Алексей Куренной, исполнительный директор ассоциации "Города электронного управления Украины" Валентина Дарнопых, председатель правления Запорожской областной общественной организации "Народная защита" Наталья Заболотная.

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