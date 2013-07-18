Прокуратура обжаловала арест российского оппозиционера Навального

Представитель прокуратуры подал апелляцию на арест Алексея Навального и Петра Офицерова в зале суда.

Сторона обвинения считает, что решение об аресте было незаконно в связи с тем, что обвинительный приговор суда в отношении Навального и Офицерова не вступил в законную силу.

Рассмотрение апелляции назначено на пятницу, 19 июля, в Кировском областном суде, сообщает Lenta.ru.

Отмечается, что Навальный и Офицеров были взяты под стражу в зале суда после того, как их приговорили по решению Ленинского районного суда Кирова к пяти и четырем годам тюрьмы соответственно.

Судья постановил изменить подсудимым меру пресечения с подписки о невыезде на арест во время оглашения обвинительного заключения. После суда они были доставлены в СИЗО №2 по городу Кирову.

Как сообщал УНИАН, Ленинский суд Кирова сегодня, 18 июля, приговорил российского оппозиционера Навального к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима по делу о хищениях имущества Кировского областного государственного унитарного предприятия (КОГУП) «Кировлес».

17 июля Навальный зарегистрирован кандидатом на пост мэра Москвы.