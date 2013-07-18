ТОП-10 (18 июля)

ДТЭК начал импорт газа из Европы для обеспечения ресурсами своих мощностей

Мининфраструктуры назначило начальников 18 морских портов Украины

Группа компаний ВЕТЭК покупает 80% акций «Брокбизнесбанка»

Украина может начать экспорт продукции птицеводства в ЕС с 24 июля

Польский банк Pekao продал украинский UniCredit Bank за 166 млн долл.

Минфин привлек в госбюджет 388,8 млн грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Миндоходов разработает свою модель всеобщего декларирования доходов

«Мироновский хлебопродукт» получил право экспортировать продукцию в Евросоюз

«Укргазвыдобування» через суд требует от «Нафтогаза» 266 млн грн

Фонд госимущества обнародовал перечень приватизируемых обл- и горгазов

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ДТЭК начал импорт газа из Европы для обеспечения ресурсами своих мощностей

Крупнейший в Украине частный энергетический холдинг ДТЭК начал импорт природного газа из Европы, чтобы обеспечить ресурсами собственные генерирующие мощности и потребности предприятий материнской группы «Систем Кэпитал Менеджмент», что в целом составляет около 6 млрд куб. м в год. Об этом УНИАН сообщили в департаменте по связям с общественностью холдинга.

Импорт газа осуществляется через швейцарское подразделение компании – DTEK Trading SA, созданное для продаж конечным потребителям в Европе. Объем импорта в июле может составить до 100 млн кубометров. Объем импорта до конца года будет корректироваться, исходя из экономической целесообразности и конъюнктуры на украинском и европейском рынках газа.

Как отмечается, на данный момент ДТЭК является одним из крупнейших украинских трейдеров энергоресурсов. Угольную продукцию компании потребляют электростанции и промышленные предприятия в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Африке. Поставки электроэнергии осуществляются в Венгрию, Словакию, Румынию, Польшу, Молдову, Беларусь. ДТЭК является членом европейской энергосистемы и входит в состав Европейской Федерации энерготрейдеров (EFET). Компания работает с ключевыми игроками европейского энергетического рынка: Alpiq Energy SE (Чехия), Axpo Trading AG (Швейцария), E.ON Energy Trading (Германия), EDF Trading Limited (Великобритания), Gazprom Marketing&Trading (Великобритания).

«В начале 2013 года ДТЭК достиг соглашения о приобретении пакета акций компании «Нефтегаздобыча» – крупнейшей частной газодобывающей компании Украины с перспективами развития добычи природного газа до 1,5 млрд куб. м. В июле 2012 года «ДТЭК Трейдинг» получил пятилетнюю лицензию на поставки природного газа, что позволило занять активную позицию на внутреннем и внешнем газовых рынках», - сообщили в компании.

Как отмечают в ДТЭК, стратегия развития компании до 2030 года предусматривает создание диверсифицированной энергетической компании с присутствием на внешних рынках. Это предполагает торговлю энергетическими продуктами, включая газ, как на бирже, так и по прямым договорам, в том числе с зарубежными партнерами.

Комментируя принятое решение, директор по коммерческой деятельности ДТЭК Андрей Фаворов подчеркнул, что основная цель компании - повышение эффективности бизнеса и конкурентоспособности продукции и услуг. «Ранее нам удалось выстроить эффективную вертикальную интеграцию в угле, теперь настала очередь газа, потребность в котором у ДТЭК сегодня свыше 3 млрд куб. м в год. На сегодняшний день цена газа в Европе ниже, чем у НАК «Нафтогаз Украины», поэтому мы не только развиваем собственную добычу, но и трейдинговые операции по импорту природного газа. Мы открыты для конструктивного диалога», – сказал Фаворов.

Справка УНИАН. ДТЭК – крупнейшая энергетическая компания Украины, входит в состав финансово-промышленной группы «Систем Кэпитал Менеджмент» (СКМ), акционером которой является Ринат Ахметов. В ДТЭК работает 140 тысяч человек.

В портфель активов компании входят 10 ТЭС и 2 ТЭЦ общей установленной мощностью 18 ГВт; 1 ВЭС проектной установленной мощностью 200 МВт; 5 предприятий по передаче и продаже электроэнергии, которые обслуживают более 5,2 млн клиентов – физических и юридических лиц; 31 шахта и 13 углеобогатительных фабрик; нефтегазодобывающие активы.

Отпуск электроэнергии генерирующими предприятиями ДТЭК в 2012 году составил 51,4 млрд кВт/ч.

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Мининфраструктуры назначило начальников 18 морских портов Украины

Министерство инфраструктуры Украины назначило начальников 18 морских портов, которые до сих пор являлись исполняющими обязанности начальников. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, начальником морского порта является руководитель администрации соответствующего морского порта.

В соответствии с принятыми ведомством приказами от 16 июля 2013 года, назначены начальники следующих морских портов:

Бердянского - Вячеслав Резников;

Белгород-Днестровского - Алексей Хайменов;

Евпаторийского - Евгений Пятачов;

Измаильского - Николай Ильин;

Ильичевского - Алексей Кошелев;

Керченского - Алексей Шацких;

Мариупольского - Алексей Росинский;

Николаевского - Василий Иванчук;

Одесского - Михаил Соколов;

специализированного морского порта «Октябрьск» - Андрей Егоров;

Ренийского - Сергей Строя;

Севастопольского - Сергей Тараканов;

Скадовского - Олег Проточенко;

Усть-Дунайского - Владимир Коровин;

Феодосийского - Анатолий Мазило;

Херсонского - Сергей Игнатенко;

порта «Южный» - Максим Широков;

Ялтинского - Александр Котовский.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины принял решение о реорганизации государственных предприятий морского транспорта и образовании государственного предприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). АМПУ была создана 14 июня 2013 года.

Создание Администрации морских портов Украины предусмотрено Законом «О морских портах Украины», подписанном Президентом 8 июня 2012 года.

Министерство инфраструктуры Украины утвердило руководящий состав АМПУ и его 19 филиалов, назначив исполняющих обязанности начальников филиалов.

Начальником АМПУ назначен начальник Одесского морского торгового порта Юрий Васьков.

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Группа компаний ВЕТЭК покупает 80% акций «Брокбизнесбанка»

Владельцы «Брокбизнесбанка» подписали соглашение, в результате которого 80% акций банка переходят в собственность группы компаний ВЕТЭК Сергея Курченко. Об этом УНИАН сообщил источник в «Брокбизнесбанке».

"Переговоры о продаже велись уже давно, с марта текущего года. Слухи о том, что нас ("Брокбизнесбанк" – УНИАН) продали, поползли еще в понедельник, но о подписании соглашения стало известно только сегодня. 80% акций банка переходят группе ВЕТЭК, - сказал источник.

По информации газеты «Коммерсант-Украина», новым главой наблюдательного совета банка станет Борис Тимонькин, а председателем правления — Игорь Францкевич.

Как сообщал УНИАН, 19 июня Тимонькин сообщил журналистам, что покидает пост главы правления «Укрсоцбанка» в связи с переходом на должность заместителя главы наблюдательного совета «Восточно-европейской топливно-энергетической компании» (ВЕТЭК). По словам Тимонькина, в новой структуре он будет на уровне набсовета руководить одним банком, а также будет приобретен банк среднего размера.

Справка УНИАН. ВЕТЭК – крупная многопрофильная энергетическая компания, которая ведет производственную, торговую и инвестиционную деятельность в нефтегазовой отрасли на территории Украины, России, Белоруссии, Казахстана, а также стран Центральной Европы. ВЕТЭК консолидирует активы, деятельность которых включает торговлю бензином, нефтепродуктами, сжиженным и природным газом, а также другую производственную, торговую и инвестиционную деятельность.

4 марта 2013 года крупнейшая частная российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» продала украинской группе «Восточно-европейская топливно-энергетическая компания» (ВЕТЭК) 99,6% акций Одесского нефтеперерабатывающего завода.

«Брокбизнесбанк» работает на рынке Украины с 1991 года и входит в группу крупных банков. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 17,4 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 14,26 млрд грн, обязательства – 14,48 млрд грн, средства клиентов - 12,55 млрд грн, собственный капитал - 2,92 млрд грн, уставный капитал - 2,52 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 2,88 млн грн. Основными акционерами банка на 1 апреля 2013 года являлись Сергей и Александр Буряки, владеющие по 48,6007% и 46,9930% акций соответственно.

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Украина может начать экспорт продукции птицеводства в ЕС с 24 июля

Украина может начать экспортировать продукцию птицеводства в страны Европейского Союза с 24 июля 2013 года, после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право. Об этом сообщает Государственная ветеринарная и фитосанитарная служба Украины.

По данным Госветфитослужбы, перечень проинспектированных украинских предприятий, имеющих право на экспорт продукции птицеводства в ЕС, был опубликован 10 июля на сайте Генерального директората Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (САНКО).

Согласно сообщению Госветфитослужбы, украинские производители впервые получили возможность поставлять в Европу не только сырье, но и готовые пищевые продукты.

Как сообщал УНИАН, 4 декабря 2012 года на заседании постоянного комитета по вопросам питания и здоровья животных (SCOFCAH) Гендиректората САНКО было принято решение о включении Украины в список стран, производители которых выполнили соответствующие требования ЕС и смогут поставлять на европейский рынок продукцию домашней птицы, мясо диких птиц, яйца и яичные продукты.

Регламент Еврокомиссии вступил в силу 20 февраля 2013 года, но для фактического экспорта требовалось утверждение перечня предприятий.

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Польский банк Pekao продал украинский UniCredit Bank за 166,35 млн долл.

Варшава. Один из крупнейших в Польше банков Pekao продал 100% акций принадлежащего ему в Украине UniCredit Bank своему главному акционеру, итальянской группе UniCredit за 166,35 млн долл.

Согласно сообщению, которым располагает УНИАН, решение банка продать свой актив в Украине обусловлено желанием сконцентрироваться на польском рынке.

Пресс-служба Pеkao сообщила, что сумма продажи будет увеличена на размер чистой прибыли, полученной с 1 октября 2010 года по 16 июля 2013 года после его утверждения внешним аудитором.

Pekao также сообщил, что выделенное ранее финансирование для принадлежавшего ей в Украине банка будет постепенно возвращаться, но не дольше, чем в течение 4 лет.

Пресс-секретарь банка Катажина Карпюк сообщила УНИАН, что решение о продаже украинского актива было принято еще в октябре 2010 года.

Она назвала главной причиной продажи желание сконцентрироваться на работе на польском рынке, оставив без ответа вопрос, связано ли это решение с какими-то трудностями на украинском рынке.

"Банк Pekao является польским банком и, согласно его стратегии, концентрируется на работе на польском рынке, поэтому еще в 2010 году было принято решение о продаже", - сказала она.

В банке также отметили, что Pekao продал свой актив в Украине 16 июля 2013 года, заметив, что эта сделка позволит "еще больше" улучшить показатели стабильности банка.

Справка УНИАН. Созданный более 80 лет тому назад Банк Pekao SA называет себя вторым крупнейшим банком в Польше по активам и самым стабильным с учетом коэффициента достаточности капитала. С 1999 года контрольный пакет банка принадлежит итальянскому UniCredit S.p.A., который владеет 50,1% акций.

В первом квартале текущего года Pekao SA получил чистую прибыль в размере более 200 млн долл. при выручке больше 560 млн долл., что на 6% и 3%, соответственно, меньше, чем за первые три месяца прошлого года.

В 2012 году чистая прибыль банка составила почти 900 млн долл. при выручке в 2,5 млрд долл. (по текущему курсу 1USD=3,3PLN).

В начале сегодняшних торгов стоимость банка на Варшавской фондовой бирже, на которой его бумаги котируются с 1998 года, составляла 12,4 млрд долл.

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Минфин привлек в госбюджет 388,8 млн грн на внеплановом ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины в четверг, 18 июля, привлекло в государственный бюджет 388,806 млн грн на внеплановом аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом сообщается на официальном сайте министерства.

Согласно сообщению, Минфин привлек средства в госбюджет в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте, удовлетворив все 5 поданных заявок на приобретение облигаций сроком обращения 75 дней с доходностью 7,75%.

Минфину не удалось разместить облигации, номинированные в иностранной валюте (долларах США), поскольку на приобретение двухлетних облигаций не было подано ни одной заявки, а единственная поданная заявка на приобретение трехлетних облигаций осталась без удовлетворения.

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 388,806 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, Минфин объявил о проведении 18 июля внепланового аукциона по продаже ОВГЗ, номинированных в национальной и иностранной валютах.

16 июля Минфин на аукционе по продаже ОВГЗ привлек в госбюджет 3,376 млрд грн и 206,871 млн долл., 2 июля - 2,057 млрд грн, 9 июля - 2,076 млрд грн. В июле Минфин планирует провести еще два аукциона по продаже ОВГЗ - 23 и 30 июля.

По состоянию на 18 июля 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составляет 234,184 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 133,668 млрд грн, в собственности банков - 86,446 млрд грн, нерезидентов - 4,926 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 15 июля, в январе-июле в госбюджет поступило 79,562 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение и обслуживание госдолга за этот период составили 50,258 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

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Миндоходов разработает свою модель всеобщего декларирования доходов

Министерство доходов и сборов Украины в сотрудничестве с иностранными консультантами разработает собственную модель всеобщего декларирования доходов граждан.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр доходов и сборов Украины Александр Клименко на брифинге в Харькове после встречи с руководителями предприятий с иностранными инвестициями.

«Мы анализируем лучшую, прогрессивную модель, которая даст ответ на вызовы сегодняшнего дня, Мы не копируем ничью систему. Мы идем по своему пути, создавая ту систему, которая будет максимально эффективной», - сказал Клименко.

Министр заверил, что перед утверждением в Кабинете министров и парламенте система всеобщего декларирования доходов граждан будет в сентябре вынесена на широкое обсуждение.

«Я считаю, что к сентябрю, как мы и обещали, у нас уже будет готова модель, будет готов законопроект, который мы вынесем на обсуждение, прежде чем подавать в правительство, а потом в зал Верховной Рады. Без широкого обсуждения данный законопроект не будет вынесен на заседание правительства», - заявил Клименко.

По его словам, всеобщее декларирование доходов граждан необходимо «для построения современной системы налогообложения».

Клименко подчеркнул, что внедрение всеобщего декларирования позволит получить дополнительные доходы бюджету, а также является шагом «к социальной справедливости».

Как сообщал УНИАН, о готовности к введению всеобщего декларирования доходов Государственная налоговая служба, которая вошла в состав Министерства доходов и сборов, была готова еще в октябре 2012 года. Вместе с тем, министр доходов и сборов Клименко обращал внимание, что практика всеобщего декларирования доходов может быть введена в 2014 году, когда профильные службы досконально изучат лучший мировой опыт в этой сфере. В январе 2013 года он заявил, что этот вопрос будет обсуждаться с привлечением экспертов и общественности, несмотря на то, что сама по себе данная инициатива является современной и отвечает общеевропейским тенденциям.

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«Мироновский хлебопродукт» получил право экспортировать продукцию в Евросоюз

Три предприятия агрохолдинга «Мироновский хлебопродукт» (МХП), крупнейшего производителя курятины в Украине, получили разрешение на импорт продукции в страны Европейского Союза, сообщила пресс-служба МХП.

Согласно сообщению, импорт разрешен трем предприятия МХП: Мироновской птицефабрике (охлажденная и замороженная курятина), Снятинской птицефабрике (гусиное мясо, фуа-гра) и Мироновскому мясоперерабатывающему заводу «Легко» (готовые мясные продукты).

«Это логичный шаг в реализации стратегии компании по расширению экспортных продаж и их географической диверсификации. Мы готовы предоставить европейским потребителям высококачественные продукты из мяса птицы», - цитирует пресс-служба председателя правления МХП Юрия Косюка.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина может начать экспортировать продукцию птицеводства в страны Европейского Союза с 24 июля 2013 года, после вступления в силу утвержденного Еврокомиссией перечня украинских предприятий, имеющих на это право.

По данным Госветфитослужбы, перечень проинспектированных украинских предприятий, имеющих право на экспорт продукции птицеводства в ЕС, был опубликован 10 июля на сайте Генерального директората Европейской комиссии по здравоохранению и защите прав потребителей (САНКО).

Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

МХП по итогам 2012 года увеличил чистую прибыль на 20% по сравнению с 2011 годом – до 311 млн долл. Выручка компании в 2012 году увеличилась до 1,4 млрд долл. с 1,2 млрд долл. в 2011 году.

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«Укргазвыдобування» через суд требует от «Нафтогаза» 266 млн грн

Крупнейшая в Украине газодобывающая компания «Укргазвыдобування» требует в судебном порядке от своей материнской компании НАК «Нафтогаз Украины» возврата 266,59 млн грн.

Об этом сказано в документе, который имеется в распоряжении УНИАН.

Согласно документу, «Укргазвыдобування» 17 июня подал иск в Хозяйственный суд Киева, рассмотрение дела было назначено на 12 июля 2013 года. Однако 11 июля «Нафтогаз» подал ходатайство об уменьшении размера пени. В свою очередь суд принял решение о рассмотрении дела 2 августа 2013 года.

Как сообщал УНИАН, «Нафтогаз» с марта 2013 года судится со своей дочерней компанией «Газ Украины», требуя возврата более 8 млрд грн.

Однако суд отказывает «Нафтогазу» в удовлетворении исковых требований, ссылаясь на то, что в данный момент компания "Газ Украины" находится в процессе реорганизации в публичное акционерное общество "Синтез-Газ Украины".

В то же время НАК «Нафтогаз Украины» продолжает подавать апелляционные иски в Хозяйственный суд Киева с просьбой удовлетворить его требования.

Справка УНИАН. ПАО «Укргазвыдобування» - крупнейшая газодобывающая компания Украины. В состав «Укргазвыдобування» входят 4 газопромышленных управления: ГПУ «Шебелинкагазвыдобування», ГПУ «Полтавагазвыдобування», ГПУ «Харьковгазвыдобування» и ГПУ «Львовгазвыдобування».

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Фонд госимущества обнародовал перечень приватизируемых обл- и горгазов

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) обнародовал перечень планируемых к приватизации госпакетов предприятий, занимающихся газоснабжением и газификацией, сообщает сайт ФГИУ.

В частности, на продажу планируется выставить блокирующие пакеты - 25% +1 акция «Борщовгаз», «Бучачгаз», «Бережаныгаз», «Винницагаз», «Гадячгаз», «Гусятингаз», «Днепропетровскгаз", «Залещикигаз», «Запорожгаз», «Збаражгаз», «Зборовгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Киевоблгаз», «Кременецгаз», «Кременчуггаз», «Крымгаз», «Лубныгаз», «Луганскгаз», «Львовгаз», «Николаевгаз», «Монастырискгаз», «Подволочискгаз», «Полтавагаз», «Ривнегаз», «Севастопольгаз», «Сумыгаз», «Теребовлягаз», «Тернопольгаз», «Тернопольгоргаз», «Тысменицагаз», «Уманьгаз», «Хмельницкгаз», «Черниговгаз», «Чертковгаз», «Шепетовкагаз», «Мелитопольгаз».

ФГИУ также планирует выставить на продажу контрольные пакеты акций «Кировоградгаз» и «Черкассыгаз», а также 38,28% «Донецкоблгаз».

Как отметили в Фонде госимущества, размер пакетов акций акционерных обществ по газоснабжению и газификации, оставшихся в управлении НАК «Нафтогаз Украины», не дает достаточных рычагов для эффективного государственного управления корпоративными правами государства и влияния на деятельность обществ. "Вышеупомянутые акционерные общества по газоснабжению и газификации не осуществляют деятельность по транспортировке по магистральным трубопроводам и хранению в подземных хранилищах, запрета на их приватизацию нет", - отметили в ФГИУ.

Напомним, Кабинет министров Украины ранее принял решение о приватизации контрольных и блокирующих пакетов акций 39 облгазов и горгазов.

По словам председателя Фонда госимущества Александра Рябченко, следующим шагом будет принятие Кабинетом министров условий приватизации пакетов акций этих предприятий. Рябченко также спрогнозировал, что при выполнении всех необходимых процедур приватизация обл- и горгазов может произойти уже осенью.

УНИАН