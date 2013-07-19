Александр Харченко назначен заместителем председателя Госагентства автодорог

Президент Украины Виктор Янукович сменил заместителя председателя Государственного агентства автомобильных дорог Украины.

В соответствии с указами от 19 июля 2013 года, размещенными на официальном сайте главы государства, Президент освободил Владимира Галушко от должности заместителя председателя Госагентства автомобильных дорог Украины и назначил на эту должность Александра Харченко.