Решение дела Тимошенко не должно стать препятствием в евроинтеграции Украины - Елисеев

Варшава. Украинская власть интенсивно ищет способ решения дела заключенной экс-главы украинского правительства Юлии Тимошенко, но оно не должно стать препятствием в европейской интеграции Украины.

Об этом заявил представитель Украины в Европейском Союзе Константин Елисеев журналистам в четверг, 18 июля, сообщает польское информационное агентство РАР.

"Тимошенко является символом недостатков и проблем украинской системы правосудия, которую стараемся реформировать. Но это не символ европейской интеграции Украины. Европейские устремления 46-миллионной страны не могут быть заложниками этого дела", - сказал он.

Елисеев заявил, что украинская власть "несколько недель "ведет" очень интенсивные разговоры" на тему решения дела Тимошенко, в том числе с Германией.

Он не стал комментировать неофициальные сообщения о возможности выезда экс-премьера на лечение в немецкую клинику. "Есть некоторые идеи и спекуляции в средствах массовой информации. Не хочу их комментировать. Подчеркиваю лишь, что мы тяжело работаем и осознаем ограниченность во времени", - сказал дипломат.

Елисеев отметил, что Украина за последние несколько месяцев достигла "ощутимого прогресса" в выполнении условий, необходимых для подписания договора об ассоциации с Евросоюзом на саммите Восточного партнерства в ноябре этого года.

Он подчеркнул, что подписание данного договора станет "вторым важнейшим событием для Украины" после обретения независимости в 1991 году.

"Геополитически это для нас будет иметь аналогичное значение, как падение берлинской стены. После подписания договора об ассоциации Украина не будет восприниматься как постсоветское государство, но как страна с европейской идентичностью", - сказал Елисеев.

Украинский дипломат также выразил мнение, что часть влиятельных государств Европейского Союза, на самом деле, ищут причины, чтобы не подписывать договор об ассоциации с Украиной, отметив, что это вписывается в интересы России в регионе Центральной и Восточной Европы.

Он обратил внимание на одну из записей заключительного документа саммита "Большой восьмерки" (G8), состоявшегося в июне в Северной Ирландии, в котором они поддерживают торговую и экономическую интеграцию некоторых государств во главе с Россией.

"Наибольшие государства ЕС, которые входят в G8, дали зеленый свет процессу (интеграции в этом регионе) под российским руководством", - сказал он, отметив, что это производит впечатление, что ключевые европейские государства имеют "какие-то скрытые цели".

Елисеев тоже призвал государства Евросоюза определиться с тем, подписывать договор об ассоциации Украиной или нет, отметив, что на сегодняшний день из 28-ми стран объединения свою четкую позицию выразили лишь Польша и Литва.