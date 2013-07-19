Анонс на 22 июля

22.07.2013 Брифинг: "Прогноз гидрометеоусловий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций" Пресс-конференция: "Чем грозит Украине сокращение золотовалютных резервов?"

* Брифинг на тему: "Прогноз гидрометеорологических условий в Украине и меры по ликвидации чрезвычайных ситуаций". Участники: замдиректора департамента управления спасательными силами Госслужбы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Н.Чечеткин, директор Украинского гидрометеорологического центра Н.Кульбида. * Пресс-конференция на тему: «Чем грозит Украине сокращение золотовалютных резервов?». Участники: Елена Слезко, ведущий научный сотрудник отдела валютно-финансовых отношений Института мировой экономики и международных отношений НАНУ, Виталий Кравчук, старший научный сотрудник Института экономических исследований и политических консультаций, Сергей Яременко, экс-заместитель главы Нацбанка Украины. *** Полный вариант выпуска "УНИАН-Анонс" распространяется по подписке. Отдел маркетинга - т. (044) 590-45-63

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