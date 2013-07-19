ТОП-10 (19 июля)

Fitch подтвердило рейтинги Киева, прогноз - стабильный

НКРЭ выдала малоизвестной компании лицензию на поставку 18 млн куб. газа в год

Группа «Дельта Банка» Николая Лагуна покупает «Астра Банк»

Иностранные инвесторы бегут из Украины - СМИ

Россия передает стартовый комплекс «Зенитов» на Байконуре Казахстану

Госстат улучшил показатель золотовалютных резервов Нацбанка

Украина вошла в тридцатку крупнейших импортеров мира – отчет ВТО

Украина - одна из самых привлекательных стран для покупки земли

Четыре украинских предприятия с 24 июля начнут экспорт продукции птицеводства в ЕС

Минфин может выйти на внешний рынок заимствований в ближайшие недели

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Fitch подтвердило рейтинги Киева, прогноз - стабильный

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Киева в иностранной и национальной валюте на уровне "B-" со стабильным прогнозом по рейтингу.

Как отмечается в сообщении агентства, подтверждены краткосрочный рейтинг в иностранной валюте столицы Украины на уровне "B", а также рейтинг Киева по национальной шкале на уровне "BBB+(ukr)" со стабильным прогнозом.

"Подтверждение рейтингов Киева отражает его столичный статус, а также неявную поддержку со стороны центрального правительства, удовлетворительные показатели исполнения бюджета и стабилизировавшийся долг", - говорится в релизе.

Рейтинги Киева учитывают также риски рефинансирования, возникающие из-за погашения облигаций города в 2014 году.

Указывается, что экономика города хорошо диверсифицирована, в ней преобладает сфера услуг. По данным агентства, вклад Киева в ВВП Украины в 2012 году составил 18%. Социально-экономический профиль города позволяет ему сохранять показатели благосостояния на более высоком уровне, чем в среднем по стране.

Аналитики агентства отмечают, что политическое и экономическое значение Киева играет на пользу бюджету города и ограничивает риски в плохой экономической обстановке. Fitch считает, что уровень прямого риска города в 2013 году увеличится до 60% от его текущих доходов, а в 2014-2015 году этот уровень стабилизируется. Также ожидается, что приемлемые бюджетные показатели города сохранятся.

Стабильно высокие показатели исполнения бюджета, а также снижение уровня риска рефинансирования позитивно повлияют на рейтинг города. Увеличение уровня долга, рисков рефинансирования и уровня прямого риска выше 70% от текущих доходов может привести к снижению рейтингов.

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НКРЭ выдала малоизвестной компании лицензию на поставку 18 млн куб. газа в год

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики (НКРЭ), выдала малоизвестной частной компании «Компания Энерголинк» лицензию на поставку газа в объеме 18 млн кубометров в год.

Соответствующее решение комиссия приняла на открытом заседании 18 июля 2013 года.

Как ранее сообщал УНИАН, в июне 2013 года НКРЭ разрешила малоизвестной частной компании «Газовый альянс» увеличить годовой объем поставок природного газа до 700 млн кубометров.

3 октября 2012 года Кабинет министров Украины прекратил действие постановления №163 от 5 марта 2008 года, которым обеспечивалась монополия НАК «Нафтогаз Украины» на реализацию импортного газа.

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Группа «Дельта Банка» Николая Лагуна покупает «Астра Банк»

Компания, связанная с «Дельта Банком» Николая Лагуна, подписала соглашение с Alpha Bank (Греция) о приобретении 100% акций «Астра Банка», сообщила УНИАН пресс-служба «Дельта Банка».

Согласно сообщению, соглашение подписано сторонами 18 июля. Сделка будет закрыта после получения соответствующих разрешений Антимонопольного комитета Украины и Национального банка Украины, которые требуются для ее завершения.

Как сообщал УНИАН, владелец «Дельта Банка» Николай Лагун покупает греческий «Астра Банк».

В конце марта Лагун подписал документы о приобретении 99,99% акций «Сведбанка», дочерней структуры Swedbank AB (Швеция) в Украине. Также 28 февраля текущего года завершена сделка по покупке Лагуном 100% акций «Кредитпромбанка». По словам Лагуна, данные сделки являются частью стратегии развития банковского бизнеса, и приобретенные банки будут интегрированы с “Дельта Банком” и продолжат работу под его брендом.

Справка УНИАН. «Дельта Банк» работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу крупнейших банков Украины. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 34,746 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 21,350 млрд грн, обязательства - 31,586 млрд грн, средства клиентов - 22,628 млрд грн, собственный капитал - 3,160 млрд грн, уставный капитал - 2,327 млрд грн.

В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 97,980 млн грн. Основными владельцами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61% акций банка) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).

«Астра Банк» работает на рынке Украины с 2007 года и входит в группу небольших финансовых учреждений. На 1 апреля 2013 года активы банка составили 1,852 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 1,009 млрд грн, обязательства - 678,225 млн грн, средства клиентов - 648,923 млн грн, собственный капитал - 1,173 млрд грн, уставный капитал - 1,050 млрд грн. В первом квартале 2013 года банк получил прибыль в размере 2,229 млн грн. Владельцем банка является Alpha Bank (Греция, 100% акций банка).

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Иностранные инвесторы бегут из Украины - СМИ

Иностранные инвесторы бегут из Украины, некоторые продают предприятия по 1 евро. Немцев, финнов и американцев пугают местные суды, коррупция, усиление провластных бизнес-кланов и бедность населения, пишет журнал «Корреспондент» от 19 июля.

Эксперты говорят, что сегодня слишком много украинского бизнеса сконцентрировано во власти на всех уровнях. В частности, Глеб Простаков, заместитель директора аналитического центра Экспертный совет, назвал одну из главных причин неспособности зарубежных предприятий выжить в Украине - невозможность конкурировать с теми, кто сам и устанавливает правила игры.

Издание добавляет, что при это отечественный бизнес освоил хитрую формулу рентабельности, научившись балансировать между уплатой "коррупционного налога" и приемлемым размером прибыли. Экономисты уверены, что такие проблемы касаются не только розничной торговли, но и большинства сфер бизнеса.

Стоит напомнить, что среди беженцев от украинских реалий - полтора десятка банков, включая немецкий гигант Commerzbank (его украинская дочка была куплена миллиардером и другом Президента Вадимом Новинским) и крупнейший банк Европы, британский HSBC, представители которого делились с «Корреспондентом» планами вложить рекордную для украинского рынка сумму в развитие розницы в стране. Издание пишет, что британцы 11 месяцев сражались с властями за получение базовых разрешений для работы в Украине, после чего подняли белый флаг и ретировались с рынка. Не смогли выжить в стране страховые компании - бельгийско-нидерландская Ageas и итальянская Assicurazioni Generali, польский дистрибьютор потребительской техники Action S.А, одежный бренд Seppälä финской компании Stockmann и даже российский промышленный гигант Мечел.

В статье отмечается, что хотя частично этот отток обусловлен проблемами в материнских структурах предприятий и кризисом отдельных рынков, основные его причины кроются в крайне неблагоприятной бизнес-среде в Украине.

Коррупция, невозможность защитить свои интересы в судах, нестабильность регуляторной среды - эти особенности ведения бизнеса в стране особенно ощутимы в регионах, озвучивает симптомы болезни Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

Издание напоминает, что при этом за последние годы в Украину не зашел ни один крупный частный инвестор, а приток прямых инвестиций в пересчете на душу населения за два года сократился со 143 долл. до 132 долл., что в разы меньше, чем в Чехии (1 тыс. долл.) и Словакии (660 долл.), а также Казахстане (776 долл.) и России (360 долл.).

Да и эти вложения в Украину с натяжкой можно назвать иностранными инвестициями: в 2012 году две трети их объема составили деньги с Кипра, в то время как в большинстве развитых государств, по оценкам Международного валютного фонда, оффшоры либо не фигурируют в пятерке главных инвесторов, либо на их долю приходится не более 5% вложений.

Примечательно, что если же из статистики вычесть средства, поступающие из оффшорных зон, то цифры притока иностранных инвестиций в Украину будут и вовсе микроскопическими: не более 40 долл. на человека, что почти в 14 раз меньше, чем в среднем в странах Организации экономического сотрудничества и развития, включающей 34 самых развитых экономики мира (550 долл.).

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Россия передает стартовый комплекс «Зенитов» на Байконуре Казахстану

Передача арендуемого Россией имущества космодрома Байконур Казахстану, скорее всего, начнется с компании «Международные космические услуги» (МКУ), на 50% принадлежащей Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандера Махмудова. В аренде у МКУ находится стартовая позиция для носителей «Зенит» на Байконуре, где сейчас готовится старт ракеты с израильским спутником AMOS-4, пишут "Известия".

"Мы принципиально договорились с казахстанской стороной, что они будут заходить в МКУ. Сейчас решается вопрос, как именно это сделать, чтобы компания получила инвестиционный капитал и смогла вложить его в приобретение материальной части, - рассказал «Известиям» заместитель гендиректора МКУ Михаил Герасев. - В том числе речь идет о покупке доли УГМК. Сейчас мы консультируем казахских партнеров по вопросам содержания и поддержки существующей инфраструктуры. Идет неторопливая работа, уточнение деталей".

МКУ создана специально для реализации проекта «Наземный старт», который родился как дополнение к проекту «Морской старт». В начале 2000-х акционеры «Морского старта» решили, что спутники легче 4,5 т целесообразнее запускать «Зенитами» не с морской стартовой платформы, буксируемой к экватору, а с Байконура, где требовалось только модернизировать пусковой комплекс. Под проект создали отдельную компанию — МКУ, 50% в которой в 2004 году получила УГМК, оплатившая доработку ракет «Зенит-2SLБ» и «Зенит-3SLБ», а также доделку пусковой установки на Байконуре. В то время много говорилось о социальной ответственности бизнеса, и Махмудов инвестиции в непрофильный для себя космический бизнес объяснял в этом ключе: «Это мой вклад в развитие государства».

О новых принципах отношений между Россией и Казахстаном по использованию Байконура главы государств договорились в феврале этого года. По предложению Казахстана РФ согласилась пересмотреть соглашение об аренде комплекса «Байконур», подписанного до 2050 года, поэтапно вывести из российской аренды ряд объектов космодрома и начать совместную их эксплуатацию с одновременным обучением казахских специалистов. Наибольший интерес представители Казахстана проявили именно к пусковой установке для «Зенитов», арендуемой МКУ.

В Казкосмосе оперативных комментариев предоставить не смогли. Близкий к Казкосмосу источник пояснил, что акционером МКУ, скорее всего, станет компания «Байтерек», которой правительство Казахстана в 2005 году выделила бюджетный кредит в размере 223 млн долл.

По его словам, приход «Байтерека» в МКУ не означает выхода российской стороны из проекта, поскольку существуют международные соглашения о запрете на передачу ракетных технологий третьим странам. Чтобы не нарушать этих соглашений, такие участки, как системы управления, должны оставаться в ведении только российской стороны.

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Госстат улучшил показатель золотовалютных резервов Нацбанка

Государственная служба статистики улучшила показатель золотовалютных резервов НБУ на 0,4 п.п., или на 101 млн долл. – до 23,245 млрд долл., против обнародованного ранее Национальным банком Украины (НБУ) показателя на 1 июля в 23,144 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины.

По данным Госстата, золотовалютные резервы НБУ в июне снизились на 5,3%, или на 1,296 млрд долл., и на 1 июля составили 23,245 млрд долл. С начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 5,3%, или на 1,301 млрд долл.

По данным на сайте Государственной службы статистики, на 1 июля 2013 года резервы в иностранной валюте составили 21,698 млрд долл., резервная позиция в МВФ - 0,03 млн долл., специальные права заимствования - 14,32 млн долл., золото - 1,533 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по предварительным оценкам НБУ, золотовалютные резервы в июне снизились на 5,7%, или на 1,397 млрд долл., и на 1 июля составили 23,144 млрд долл., с начала 2013 года золотовалютные резервы НБУ снизились на 5,7%, или на 1,402 млрд долл.

Золотовалютные резервы НБУ в мае 2013 года сократились на 2,8% - до 24,541 млрд долл., с начала года - на 0,02%, или на 5 млн долл.

В декабре 2012 года они сократились на 3,3% - до 24,546 млрд долл., в целом за 2012 год - на 22,8%, или на 7,248 млрд долл. (с 31,795 млрд долл.).

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Украина вошла в тридцатку крупнейших импортеров мира – отчет ВТО

Украина вошла в тридцатку крупнейших импортеров товаров и услуг в мире по итогам 2012 года, заняв 25-е место с объемом импорта 85 млрд долл.

Об этом говорится в отчете Всемирной торговой организации “World Trade Report -2013”, размещенном на сайте организации.

При этом по объемам импорта услуг Украина заняла 24-е место, потратив в 2012 году на эти цели 19 млрд грн.

Как отмечается в отчете, доля Украины в общемировом объеме импорта составляет 0,6%. При этом ежегодный прирост импорта в страну составляет не менее 2%.

По показателю экспорта Украина в 2012 году заняла 37-е место с объемом экспорта 68,5 млрд долл.

«Ежегодный доклад по торговле отражает современное положение дел и анализ предыдущих периодов, предоставляя возможность оценить влияние тех или иных процессов на состоянии мировой торговли», - отмечается в докладе.

Как сообщал УНИАН, согласно данным Государственной службы статистики Украины, дефицит внешней торговли товарами Украины в январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года сократился в 2,4 раза - до 2,433 млрд долл.

В январе-мае 2013 года по сравнению с аналогичным периодом 2012 года экспорт товаров из Украины снизился на 3,5% - до 27,193 млрд долл., импорт сократился на 12,7% - до 29,626 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта в январе-мае 2013 года составил 0,92 (в январе-мае 2012 года – 0,83).

Дефицит внешнеторгового баланса Украины в 2012 году составил 9,027 млрд долл. против также дефицита в размере 6,657 млрд долл. в 2011 году. По итогам 2012 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 15,848 млрд долл., положительное сальдо внешней торговли услугами – 6,821 млрд долл. против 14,214 млрд долл. и 7,557 млрд долл. соответственно в 2011 году.

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Украина - одна из самых привлекательных стран для покупки земли

Украина заняла 10-е место в списке самых привлекательных стран для приобретения земли с потенциальным объемом продажи 1,2 млн га, говорится в отчете Всемирной торговой организации “World Trade Report -2013”, размещенном на сайте ВТО.

Лидером списка стала Демократическая Республика Конго, в которой потенциальный объем земли для продажи оценили в 8,1 млн га. Шестое место заняла Россия с потенциально возможным объемом продаж 2,8 млн га земли.

«Инвесторы отмечают, что готовы вкладывать средства в развитие сельскохозяйственных угодий, вплоть до оборудования систем орошения. Однако неопределенность в вопросе защиты частной собственности на землю создает существенные барьеры для реализации намерений», - отмечается в отчете ВТО.

Вместе с тем, по мнению аналитиков ВТО, борьба за ресурсы, в том числе земельные, определенно подвигнет инвесторов проявлять активность на земельном рынке даже в условиях неблагоприятной инвестиционной среды.

Как сообщал УНИАН, в марте Президент Украины Виктор Янукович поручил Кабинету министров до июня 2013 года внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения с целью создания прозрачного рынка земли и разработки эффективного механизма оборота земель сельхозназначения.

Вместе с тем, с 20 декабря 2012 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Земельный кодекс Украины», который продлевает мораторий на куплю-продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2016 года.

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Четыре украинских предприятия с 24 июля начнут экспорт продукции птицеводства в ЕС

Четыре украинских предприятия, производящие продукцию птицеводства, с 24 июля начнут экспортировать ее в страны Европейского Союза: ПАО «Мироновская птицефабрика», «Мироновский мясоперерабатывающий завод «Легко», ООО «Агромарс» и ООО «Птицефабрика «Снятинская Нова».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства аграрной политики и продовольствия.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2012 года Европейская комиссия предоставила Украине разрешение на экспорт в страны ЕС продукции птицеводства, в том числе мяса домашней и дикой птицы, яиц и яичных продуктов.

В ассоциации «Союз птицеводов» ожидают, что в 2013 году экспорт продукции птицеводства может вырасти до 140 тыс. тонн с 80 тыс. тонн в 2012 году.

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Минфин может выйти на внешний рынок заимствований в ближайшие недели

Доходность евробонда «Украина-23» снизилась до 9,3% годовых и при сохранении данной тенденции Министерство финансов может выйти на внешний рынок заимствований в ближайшие недели, сообщил УНИАН источник на рынке.

По словам собеседника агентства, рынок еврооблигаций восстанавливается и зафиксирован рост цен на суверенные еврооблигации. «Доходность бонда «Украина-23» снизилась за день с 9,5% до 9,3% годовых. Таким образом, возможность выпуска нового евробонда уже в ближайшие недели повысится, если и далее доходность будет снижаться», - сообщил источник.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

В 2013 году, по прогнозу Минфина, Украина может занять на внешних рынках порядка 34,2 млрд грн, что по текущему курсу составляет около 4,3 млрд долл. США.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, Минфин готов выйти на рынок заимствований при условии приемлемой цены на размещаемые бумаги, при этом нынешняя цена в 10% годовых остается слишком высокой.

Во второй половине 2013 года властям предстоит выплатить 5,6 млрд долл., из которых на 3-й квартал приходится 3,1 млрд долл., на 4-й - 2,6 млрд долл. платежей.

УНИАН