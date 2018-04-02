Баланс недели: Прогнозы и реалии – один негатив

Календарный пик лета ожидаемо «беден» на громкие новости - все или почти все главные ньюсмейкеры ушли в отпуск. Но даже то немногое, что сформировало информационное пространство, позволяет подвести кое-какие, порой неутешительные, экономические итоги минувшей недели.

Вектор падения

Ключевой цифрой прошедшей недели стал показатель промышленного производства, снижение которого продолжается. Украине не удается нагнать темпы 2012 года, хотя, в июне падение промпроизводства замедлилось до 5,7% в годовом выражении с 9,3% в мае. Положительную динамику отмечают лишь фармацевты (увеличение объема производства составило 28,4%), аграрии–птицеводы (рост 7,5%) и производители бумаги и изделий из дерева («плюс» 3%). Остальные отрасли стабильно в «минусе», причем наиболее основательный спад зафиксирован в химической промышленности - «минус» 22,1%.

По мнению экспертов, цифры вполне прогнозируемые: в 2013 году от Украины ожидали значительных реформ, призванных существенно изменить ситуацию в экономике и, как следствие, дать импульс развитию производства. Однако прошло полгода, а надежды не оправдываются.

Одновременно с реформами бизнес ждет и четкой политической определенности в отношениях с Таможенным Союзом и ЕС. Эта озабоченность проявилась в дискуссии, которую на прошедшей неделе организовала Европейская бизнес-ассоциация. Представляя индекс инвестиционной привлекательности Украины, который, к слову, не дотягивает и до тройки по пятибалльной шкале, участники ЕБА в один голос отмечали: «Нам нужны четкие политические ориентиры, а уж к экономическим реалиям мы как-нибудь приспособимся».

Хотя, признаться, прогноз экономических реалий весьма скромен. По расчетам ЕБА, рост ВВП по итогам года не превысит нулевой отметки, а дефицит бюджета составит более 5% ВВП при дефиците текущего счета платежного баланса свыше 8%. Объем инвестиций, как ожидается, будет ниже прошлогоднего - не более 3,4% ВВП (в прошлом году - 4%). Но проблема не только в низких объемах поступлений, а и в их структуре. Тот факт, что две трети входящих в Украину средств «родом» из Кипра и других офшоров, означает лишь одно: технологии и ноу-хау - спутники любых инвестиций - в Украину не заходят.

Таким образом, по-прежнему проблематичными остаются перспектива создания новых рабочих мест и технологическая модернизация предприятий. В этой связи обнародованный на минувшей неделе официальный показатель безработицы в 1,7% общего количества трудоспособного населения не внушает оптимизма. Вероятнее всего, относительно низкая численность незанятого населения достигнута за счет роста «частных предпринимателей» и «самозанятых лиц».

Шаг вперед – два назад

Непростой видится ситуация и с дефицитом внешней торговли, рост которого в первом полугодии сдерживался преимущественно за счет отсутствия закупок газа. По данным Госстата, в январе-мае 2013 года, по сравнению с аналогичным периодом 2012 года, он сократился в 2,4 раза - до 2,433 млрд долл. Экспорт товаров из Украины снизился на 3,5% - до 27,193 млрд долл., импорт сократился на 12,7% - до 29,626 млрд долл. Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,92 (в январе-мае 2012 года – 0,83).

Цифры, вроде бы, обнадеживают. К тому же растет экспорт зерновых, представляющий одну из главных статей государственных доходов. По оперативным данным Миндоходов, Украина в 2012-2013 маркетинговом году экспортировала 23,5 млн тонн зерна и продуктов его переработки. И это не предел. В новом маркетинговом году экспорт должен вырасти до потенциально возможных 26-27 млн тонн при прогнозном показателе валового сбора зерновых в 53-54 млн тонн – одном из крупнейших за всю историю независимости Украины.

Стоит также учесть, что на минувшей неделе украинским агропредприятиям разрешили выйти на европейский рынок не только с зерном, но и продукцией птицеводства. Потенциальные объемы экспорта сейчас просчитываются.

Но весь позитив может быть с лихвой «перекрыт» платежным негативом уже в ближайшие месяцы – из-за возобновления импорта российского газа в Украину. Фактически наша страна сэкономила деньги посредством отбора газа из хранилищ. Но теперь ситуация прямо противоположная. Хранилища необходимо снова заполнять топливом.

И процесс уже пошел. Как заявил УНИАН заместитель министра энергетики и угольной промышленности Сергей Чех, на этой неделе Украина приступила к закачке газа в подземные хранилища для гарантирования собственного потребления и транзита в Европу в зимний период. Планируется закачать не менее 14-16 млрд кубометров, из них 9 млрд кубов уже накоплены. Это подтвердил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений Бакулин. При этом он не сказал, чем эти миллиарды оплачены. А это, между тем, весьма любопытно, если учесть, что Кабмин наконец-то «сверстал» бюджет «Нафтогаза» на 2013 год с дефицитом 18 млрд грн.

Опрошенные УНИАН эксперты утверждают, что для полной оплаты российского газа Украине придется «залезть» в госрезервы. Необходимый минимум средст составит по разным оценкам не менее 2 млрд долл., а в стране нет «свободных» средств в таких объемах.

Как стало известно на минувшей неделе, еще одна статья украинских доходов – трубное производство – если не уйдет, то существенно сократит свое присутствие на российском рынке. Виной всему - решение правительства РФ не продлевать на второе полугодие действие квот на беспошлинную поставку этой продукции. Россияне свое решение объясняют просто: им необходимо «грамотно использовать преимущества Таможенного союза для защиты от недобросовестной конкуренции иностранных производителей». Очевидно, что в условиях возобновления пошлин, украинские трубы могут оказаться неконкурентоспособными на российском рынке. В этой связи отечественные производители будут вынуждены искать другие рынки сбыта.

Рейтинги «шепчут»

Отметился на минувшей неделе и «корпоративный» сектор. Международное рейтинговое агентство Fitch не уставало снижать прогноз рейтингов украинских банков до «негативного». В списке - «УкрСиббанк», «Укрсоцбанк», «ВТБ Банк», «ПроКредит Банк», «Правэкс-Банк» и «КредиАгриколь Банк», «Индустриалбанк», «Приватбанк».

Fitch, правда, отмечает, что дело тут не в ухудшении ситуации на финансовом рынке, а в снижении прогнозных показателей для экономики Украины. Снизили суверенный рейтинг и прогноз по нему – автоматически пересматриваются корпоративные рейтинги.

Отличился и агрохолдинг «Агротон», считающийся четвертым крупнейшим сельхозпроизводителем Украины и шестым в Европе по площади обрабатываемых земель среди представителей аграрных компаний, акции которых котируются на бирже. Предприятие сообщило о намерении пересмотреть условия выплаты купонов по облигациям на 50 млн долл. Так и необъявленный вслух технический дефолт обернулся падением стоимости акций холдинга на 36,4%. А все тот же Fitch выдал «Агротону» преддефолтный рейтинг «С».

Еще одной важной корпоративной новостью недели стала покупка группой компаний ВЕТЭК «Брокбизнесбанка», входящего в двадцатку крупнейших финансовых учреждений Украины. Надо ли говорить, что условия сделки не разглашаются - «вплоть до получения всех разрешительных документов на покупку». Главное - в планах новых владельцев «ввести» банк в десятку лучших.

Олеся Сафронова (УНИАН)