Производство биометрических паспортов хотят наладить до саммита в Вильнюсе

Полиграфкомбинат «Украина» надеется наладить производство биометрических паспортов до саммита ЕС в Вильнюсе в ноябре этого года.

Об этом в интервью ZN.UA сказал директор полиграфкомбината Максим Степанов.

На вопрос, успеет ли предприятие запустить производство биопаспортов к этой дате, он ответил: "Хотим. Очень".

Степанов затруднился сказать, какова будет стоимость биометрического паспорта, но выразил уверенность, что цена будет ниже 350 грн, заявленных консорциумом ЕДАПС.

"Думаю, что дешевле. Но сказать, сколько, сейчас действительно не готов. Нужно провести ряд мероприятий. Очень многое зависит, какую информацию заносить на чип биометрического паспорта. От этого будет зависеть его цена", - отметил он.

По словам Степанова, на чип нужно заносить минимальные данные: фотографию, подпись, а еще дополнительно - отпечатки пальцев, сетчатку глаза и т.д.

"Для этого необходимо соответствующее оборудование, которым надо оснастить все предприятия, регистрационные пункты в областях. Потребуются также соответствующие защитные механизмы, программное обеспечение. На сегодняшний день нет системы защиты этого паспорта. А она, кстати, стоит денег. У нас сегодня есть проекты дизайна паспорта, и есть уже ряд наработок. Нужна также другая паспортная бумага, другие защитные элементы, расположенные на самом паспорте. Все это влияет в конечном итоге на цену", - подчеркнул директор комбината.

"Стоимость не будет дороже 350 грн. Но конкретную цену я назвать пока не готов. Ведь есть наша цена, а есть еще и расходы Миграционной службы, которая должна будет их понести, чтобы ввести в эту систему. Во всяком случае, цена, сформированная на этот паспорт, будет абсолютно прозрачной", - заверил Степанов.

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