Навальный собирается участвовать в выборах мэра Москвы

Российский оппозиционер Алексей Навальный, приехавший утром из Кирова в Москву, заявил, что будет участвовать в выборах мэра Москвы в сентябре.

"Мы идем на выборы и мы победим", - сказал Навальный, сообщает РИА Новости.

"Перед нами большая избирательная кампания, семь недель непрерывной борьбы", - отметил он и поблагодарил своих сторонников, подчеркнув, что без их помощи ему и Петру Офицерову не удалось бы выйти на свободу.

"Мы - огромная мощная сила. Я очень рад, что мы начинаем осознавать себя этой силой... Я хочу извиниться перед вами, что не верил в вас так сильно", - сказал Навальный, обращаясь к своим сторонникам.

Навальный заявил, что будет в своем предвыборном штабе каждый день, а сейчас попросил своих сторонников разойтись.