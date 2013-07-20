Визы паломникам на 1025-летие крещения Киевской Руси будут оформлять по нулевой ставке

Визы для участия в мероприятиях к 1025-летию крещения Киевской Руси будут оформлять по нулевой ставке.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел

Правительство приняло распоряжение «Об оформлении виз иностранцам и лицам без гражданства – паломникам для участия в мероприятиях в рамках празднования 1025-летия крещения Киевской Руси».

В распоряжении говорится, что его принятие предоставляет возможность для оформления дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Украины за рубежом виз для въезда в Украину по нулевой тарифной ставке консульского сбора тем иностранцам и лицам без гражданства – паломникам, которые будут прибывать с целью участия в праздничных мероприятиях по случаю 1025-летия крещения Киевской Руси по спискам, поданным Министерству иностранных дел Министерством культуры.