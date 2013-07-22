Проживание в отелях Европы подешевело на 10% - исследование

Варшава. Двухместный номер в популярных среди туристов европейских городах в июле 2013 года в среднем стоил около 115 евро в сутки, что на 10% дешевле, чем в предыдущем месяце.

Об этом свидетельствуют данные исследования интернет-платформы по резервации отелей Trivago, которыми располагает УНИАН.

«Хорошая новость для тех, кто путешествует по Европе: несмотря на приближающийся пик туристического сезона в большинстве европейских городов отели существенно дешевеют», - отмечают в компании.

По ее данным, больше всего подешевело жилье в столице Португалии, Лиссабоне, турецком Стамбуле, испанском Мадриде и норвежском Осло, где падение составило от 27 до 23%.

Среди этих городов дешевле всего можно переночевать в отеле в Мадриде (за менее 80 евро в сутки), а дороже всего в Осло (более 140 евро).

Дороже всего проживание в отеле в июле стоит в Лондоне, который также стал единственным из исследуемых компанией крупнейших европейских городов, где зафиксирован рост цен: на 2% - до более 220 евро в сутки.

Номер в отеле в Венеции в июле в среднем можно было снять за около 215 евро в сутки (-14%), в Париже за 180 евро (-19%), в Вене за 110 евро (-14%), в Брюсселе за менее чем 100 евро (-20%).

Дешевле всего в июле в среднем можно было снять номер в столице Польши, Варшаве, - за около 60 евро, что на 16% дешевле, чем в предыдущем месяце.

Среди включенных в исследование 10-ти польских городов подорожали отели в трех из них во главе с находящимся на побережье Балтийского моря Сопоте: на 16% - до почти 140 евро в сутки.

Trivago отмечает, что проживание в отеле в Сопоте в июле стоит дороже, чем в итальянском Риме и столько же, сколько в испанской Барселоне.

Дешевле всего в Польше можно переночевать в июле на юге страны, в Катовице: за около 50 евро за двухместный номер.

Справка УНИАН. Созданная в 2005 году компания Trivago с главным офисом в немецком Дюссельдорфе сравнивает цены на проживание в более 600 тыс. отелей по всему миру. Компания владеет 39 международными платформами в 24 языках. Ее услугами, по ее же данным, ежемесячно пользуется 20 млн человек.