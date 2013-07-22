Украина и Россия обсудят вопросы экономического сотрудничества во время визита Путина в Киев - источник

Москва. Во время визита Президента России Владимира Путина в Киев по случаю празднования 1025-летия Крещения Киевской Руси будут обсуждаться в том числе вопросы экономического сотрудничества двух стран.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ сообщил высокопоставленный источник.

“В состав российской делегации должны войти министры экономического блока, те, кто задействован в проектах в сфере авиации, космоса, судостроения и режима общей торговли. Это - Министерство экономического развития, Министерство промышленной политики”, - сказал он.

По словам собеседника агентства, после рабочей встречи премьер-министров Украины и РФ в Сочи остается актуальными и нерешенными несколько серьезных вопросов экономического сотрудничества.

“Эти вопросы могут обсуждаться даже на уровне глав правительств, но решение должно приниматься на уровне президентов”, - сказал он.

В частности, нужно окончательно договориться о возобновлении серийного производства транспортного самолета Ан-124 “Руслан”, о чем премьеры принципиально договорились. Сейчас нужно подготовить документы о создании такого совместного предприятия или концерна и выяснить, как это будет реализовываться на практике.

Собеседник УНИАН прибавил, что также президенты обсудят “наиболее болезненный” вопрос двухсторонних отношений – интеграционные перспективы Украины.

“Россия не скрывает свое отношение без энтузиазма по поводу приближения Украины к Европейскому Союзу, а именно - подписания Соглашения об ассоциации. Российских партнеров волнуют в первую очередь экономические последствия такого шага. В России считают, что введение такого торгового режима между Украиной и ЕС принесет значительные осложнения в торговлю Украины и стран Таможенного союза”, - сказал он.

По его словам, эта встреча президентов в Киеве будет использована в том числе для того, чтобы откровенно поговорить по этой теме. Украине интересно услышать от российской стороны, как наиболее эффективно использовать статус наблюдателя в Таможенном союзе и как представитель Украины сможет включиться в работу Евразийской экономической комиссии. Так, 15 августа в Суздали пройдет заседание Евразийской экономической комиссии и туда приглашены вице-премьер Юрий Бойко и представитель Украины при ЕЭК Виктор Суслов.

Кроме того, президенты обсудят гуманитарные вопросы, в частности подготовку в следующем году 200-летия со дня рождения Тараса Шевченко.

“У нас почти готов общий план и есть договоренность, что его должны подписать президенты”, - сказал собеседник агентства.

Как известно, празднование 1025-летия Крещения Руси будет проходить в Украине 27-28 июля. В связи с чем в Киев, в частности, приедут патриарх Московский и всея Руси Кирилл и католикос-патриарх Грузии Илиа Второй.

Ранее в СМИ появлялась информация о намерениях Путина и патриарха Кирилла посетить Украину в день Крещения Киевской Руси, однако она не была подтверждена.

19 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Президент России Путин планирует посетить Киев на торжества по случаю 1025-летия Крещения Киевской Руси.