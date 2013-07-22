В порту Бенгази вооруженные ливийцы захватили 19 украинских моряков

В порту г. Бенгази 17 июля вооруженными гражданами Ливии захвачено и в настоящее время удерживается судно "Этель", прибывшее в Ливию под флагом Сент-Киттс и Невис, экипаж которого состоит из 19 граждан Украины.

Об этом сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины.

Как отмечается в сообщении, ночью 18 июля на борт судна поднялись неизвестные вооруженные лица, захватили трех членов экипажа и вывезли их в неизвестном направлении. Впоследствии их вернули на судно.

19 июля в МИД Украины был вызван Временный поверенный в делах Государства Ливия в Украине Альхади Асбеи в связи с отмеченным инцидентом.

Во время встречи Специальный представитель Украины по вопросам Ближнего Востока и Африки Геннадий Латий выразил глубокую обеспокоенность украинской стороны в связи с самовольными действиями вооруженных ливийских граждан и отметил, что этот инцидент рассматривается украинской стороной как недружественная акция, которая свидетельствует о несостоятельности официальной ливийской власти контролировать ситуацию с соблюдением законности в стране, подчеркнули в МИД.

Латий высказал требование относительно немедленного освобождения судна и его экипажа в соответствии с нормами международного права, обеспечения безопасности наших моряков во время стоянки судна в порту, а также проведения всестороннего и беспристрастного расследования этого инцидента во избежание повторения подобных случаев в будущем.

Представителю ливийского Посольства была вручена соответствующая нота МИД Украины.