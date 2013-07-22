Анонс на 23 июля

* Вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул проведет выездное рабочее совещание по вопросам строительства новой станции метро «Теремки» на участке Куреневско-Красноармейской линии метрополитена в Киеве. После проведения совещания - подход Александра Вилкула в СМИ.

* Круглый стол на тему: «Ценовая ситуация на зерновом рынке». К обсуждению причин обвала цен на зерновые и поиска путей выхода из кризисной ситуации приглашены представители всех заинтересованных сторон: органов власти, зернопроизводителей и зернотрейдеров. Организатор - Ассоциация фермеров и частных землевладельцев Украины.

* Пресс-конференция: "Имеют ли право украинцы на защиту персональных данных, обрабатываемых компанией GOOGLE". Организатор - Государственная служба Украины по вопросам защиты персональных данных. Участники: Алексей Мервинский, председатель Госслужбы Украины по вопросам защиты персональных данных; Владимир Козак, зам. председателя Госслужбы Украины по вопросам защиты персональных данных, Александр Микитюк, председатель правления ОО «Международная ассоциация защиты неприкосновенности частной жизни и безопасности человека», Александр Павличенко, представитель Уполномоченного ВРУ по правам человека, начальник Управления по вопросам соблюдения прав в области информационного права.

* 11-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция инициативной группы «Первого декабря» и экспертов аграрной сферы на тему: «О земле и хозяевах: угрозы проведения земельной реформы в Украине и необходимость общенационального диалога». Группа обнародует свою позицию относительно необходимости общественного консенсуса и гражданского контроля по делам земли - осуществление земельной и аграрной реформ и воспитание ответственного хозяина и владельца. Участники: Евгений Сверстюк, философ, писатель, диссидент, участник инициативы «Первого декабря»; Леонид Козаченко, президент Украинской аграрной конфедерации; Владимир Лапа, ген.директор Украинского клуба аграрного бизнеса, Иван Томич, кандидат сельскохозяйственных наук, Ассоциация фермеров и землевладельцев Украины (Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: +380 63 278-76-45, contact@1-12.org.ua. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.

* Пресс-конференция министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Присяжнюка на тему: «Предварительные результаты сбора урожая и тенденции зернового рынка».

* Состоится брифинг заместителя генерального директора «Укрзалізниці» Павла Чекалована тему: «Новые технологии в пассажирском хозяйстве: внедрение электронного билета».

* Пресс-конференция председателя Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины, главного государственного санитарного врача Украины Анатолия Пономаренко о санитарно-эпидемиологической ситуации в Украине.

* Пресс-конференция на тему: «Как иностранному инвестору получить легального инсайдера на украинском рынке?», посвященная 16-летию журнала «Мир денег» и выходу первого номера журнала «Мир денег Insider». Участники: председатель наблюдательного совета финансовой медиагруппы «Мир денег» Виктор Косарчук, главный редактор журнала «Мир денег» Владимир Четвериков и арт-директор MIR DENEG CLUB Петр Полтарев.

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